Teď mám největší šanci získat titul, říká Ricciardo. Jak si zvyká u McLarenu?

Daniel Ricciardo přestoupil pro sezonu 2021 z Renaultu do McLarenu. Jednatřicetiletý Australan je všeobecně považován za jednoho nejtalentovanějších jezdců současnosti, není se tak co divit, že rodák z Perthu má jen ty nejvyšší ambice. S McLarenem, který je na postupné cestě vzhůru, chce zabojovat o mistrovský titul.

„Nikdy jsem se do F1 nechtěl dostat jen proto, abych v ní byl. Vždycky jsem měl ty nejvyšší cíle, což znamená stát se mistrem světa. McLaren se zlepšuje, to je něco, co na mě dělá dojem. Dost možná je to teď největší šance, jakou jsem kdy v tomto ohledu měl," praví Ricciardo.

Bývalý chráněnec Red Bullu oceňuje práci Zaka Browna a Andrease Seidla, právě díky nim je slavná britská stáj po mnoha letech trápení znovu na cestě ke světlým zítřkům. Vítěz sedmi Velkých cen teď doufá, že je to on, kdo bude další nedílnou součástí úspěšné mozaiky.

Daniel Ricciardo | foto: McLaren

„Moc rád bych vám řekl, že budu příští rok bojovat o titul, ale nevím, jestli k tomu dojde. Jsem si však jistý, že jsem na tom správném místě, abych takovou šanci dostal," hlásí Ricciardo optimisticky.

A dodává, že na něj dělá velký dojem motivace, která čiší ze všech členů týmu. „Jsou hladoví, jde o stáj, která si prošla složitými chvílemi, ale nyní se opět vrací tam, kam patří. Jejich touha být znovu na vrcholu je všudypřítomná. Pro mě je obrovskou motivací, abych jim v dosažení tohoto cíle pomohl," uzavírá.