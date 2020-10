"Selhali jsme." Renault chce uspíšit změnu motorů v F1, z odchodu Hondy nemá žádnou radost

V současnosti se vedou diskuse o podobě budoucího motoru. Podle šéfa F1 Rosse Brawna se žádný výrobce do vrcholné disciplíny motorsportu v nejbližší době nechystá - a kvůli vysokým nákladům na vývoj, složitosti současných pohonných jednotek není divu. Jak je vidět na příkladu Hondy, dostat svůj agregát do konkurenceschopné podoby může trvat dlouhou dobu.

Podle Abiteboula by proto měly být uspíšeny ohlášené změny poté, co se Honda minulý týden rozhodla po sezóně 2021 z F1 odejít: "Chci dát velmi jasně najevo, že mě situace Hondy vůbec netěší. Nejde o pozitivní vývoj pro F1. Chceme, aby v ní byly automobilky, výrobci systémů, dodavatelé motorů."

"Mít tři výrobce motorů nepředstavuje pozitivní vývoj. Musíme z toho vyvodit určité jasné závěry. Povzbuzuji vedoucí orgán k tomu, aby se na to podívali pečlivě. Motorová situace je jednoduše neudržitelná. Zejména z ekonomického hlediska, ale také z pohledu technologického," pokračuje šéf Renaultu.

"Nejsem si jistý tím, jestli si můžeme dovolit takové vnímání. Buď jsme schopni změnit tento náhled na současnou architekturu motorů, nebo musíme urychlit přijetí architektury nové, abychom se znovu dostali na lepší pozici, pokud jde o to vnímání. Očekával bych, že tento vývoj povede k usilovnějšímu přemýšlení o plánování nové generace pohonného ústrojí," uvádí Abiteboul.

Formule 1 přichází o jednoho z pouhých čtyř výrobců pohonných jednotek | foto: Honda Racing F1

Současná pravidla podle něj žádné nové výrobce nepřitáhnou: "Vstupní cena je vysoká, pokud jde náklady, ale i o technologii. I kdybyste utratili obrovskou částku, tak vám to chvíli zabere, než se do toho dostanete. Ukázku toho jsme sami zažili, byť se nyní samozřejmě cítíme o něco lépe."

Stažení Hondy je dle Abiteboula "zkrátka dalším dokladem toho, že jsme selhali při sestavování té správné zprávy a marketingu těchto nových pravidel pro motory, které jsou úžasné - na světě neexistuje nic pokročilejšího, pokud jde o pohonné ústrojí. Nic, co by se blížilo této úrovni efektivity u lehkých vozidel, a to je významné."

O to smutnější je skutečnost, že F1 to nedokáže světu vysvětlit, šířit o tom poznatky a přitáhnout další zájemce. Výrobci by mohli pro propagaci svých technologií udělat podstatně více. "Týká se to nás všech. F1 zmeškala příležitost vyzdvihnout to cenné, co máme. Společně jsme do toho investovali zřejmě miliardy. Jde o základy marketingu musíme dát světu poznat, co děláme - ne jen to dělat a stěžovat si na to!"