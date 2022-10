Honda posiluje svůj vztah s Red Bullem, její logo se vrací na vozy F1

Japonská automobilka sice formálně opustila Formuli 1 na konci minulé sezóny, přesto Red Bull a jeho dceřinou stáj nadále podporuje v oblasti pohonných jednotek - podle uzavřené smlouvy až do konce roku 2025. Včera však oznámila, že se své partnerství s týmem z Milton Keynes rozšiřuje.

Její logo se od tohoto víkendu bude opět objevovat na voze Red Bull RB18 a AlphaTauri AT03 a Sergio Pérez se stane velvyslancem její závodní akademie. Společně se svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem, Pierrem Gaslym a Jukim Cunodou se navíc 27. listopadu představí na její oslavě "Thanks Day" v Japonsku, týden po skončení závodní sezóny.

Continuing the charge and strengthening our relationship with @Honda in 2022 👊