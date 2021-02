"S motorem Renault bychom nemohli vyhrávat," obává se Red Bull prosazující zmrazení pravidel

Japonská automobilka je ochotna přenechat rakouské stáji své duševní vlastnictví, aby mohl pokračovat ve výrobě pohonných jednotek pro svou stáj, to si však kvůli vysokým nákladům podmiňuje zmrazením motorů.

Alternativou by byl návrat k Renaultu, což se však zástupcům Red Bullu ani trochu nelíbí: "Renault má svůj tovární tým, takže si jen sotva dokážu představit, že bychom dostávali pohonnou jednotku, s níž bychom mohli úspěšně závodit," uvádí šéf dceřiné stáje AlphaTauri Franz Tost.

"Musíte samozřejmě předpokládat, že Red Bull a [Dietrich] Mateschitz mají odlišné požadavky. Chtějí závodit v seriálu mistrovství světa. Potřebují k tomu vhodný příslušný materiál," argumentuje dále 65letý Rakušan, jenž má na starosti tým sídlící v italské Faenze.

Alexander Albon s Red Bullem a Pierre Gasly s AphouTauri ve vzájemném souboji na Nürburgringu | foto: Red Bull Content Pool

Podle něj je v ohrožení celý F1 program Red Bullu, nebudou-li soupeři souhlasit s jejich podmínkou zmrazit vývoj motorů od druhé části letošního roku do sezóny 2024, což by měl být poslední ročník současné generace pohonných jednotek. K hlasování by mohlo dojít již tento čtvrtek.

Podle některých médií ostatní se zmrazením souhlasí, Tost si tím ale není tak jistý. "Tohle je obvyklá hra vedoucích automobilek. I když říkají, že souhlasí, tak v podstatě tomu tak není. Chtějí si jen koupit další čas," odhaluje vyjednávací taktiku soupeřů.

Pokud by zmrazení neprošlo, ocitnou se podle něj bez motoru: "Bez pohonné jednotky by to bylo těžké," komentuje šéf AlphyTauri, která loni obsadila v šampionátu konstruktéru sedmou příčku hned za Ferrari.