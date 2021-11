Acura se vrací do F1, Honda chce vyhrát ještě tři závody a s Verstappenem získat titul

S logy Acury jsme se v F1 v 80. a 90. letech minulého století pravidelně setkali během závodů na severoamerické půdě - naposledy se objevila na hledích přileb továrních pilotů japonské automobilky. Tentokrát své místo najdou na zadních křídlech monopostů místo nápisů Honda.

"Vzhledem k tomu, že jde o značku vysoce výkonných vozů Hondy v severní Americe, tak je to jenom dobře, že Acura bude přítomná ve vrcholném odvětví motorsportu, ve Formuli 1. Je nám potěšením, že ji budeme moci letos přivítat zpět během Velké ceny Spojených států. Vzpomínám si, jak ji Alain Prost vyhrál v roce 1989 s logem Acura na svém hledí, snad nám tedy tato značka přinese o víkendu na Okruhu Amerik stejný výsledek," přeje si šéf Red Bullu Christian Horner.

"Je to velmi zvláštní mít Acuru jako součást našeho partnerství s Red Bullem a AlphaTauri pro Velkou cenu Spojených států 2021. Zatím prožíváme neuvěřitelnou sezónu a jsme hrdi na to, že značku Acura můžeme přidat do našeho příběhu pro tento ikonický závod v Americe," přidává se ředitel Hondy Masaši Jamamoto.

Přilby jezdců Red Bullu s novým logem pro GP Spojených států 2021 | zdroj: Red Bull Racing

I když se v posledních závodech zdálo, že má Mercedes rychlejší auto, tak přesto věří, že jejich pilot Max Verstappen má stále šanci porazit Lewise Hamiltona v boji o letošní titul - byť tento víkend má mít jejich soupeř v Austinu rychlostně navrch. "Plánem pro Texas je uhájit vedení v šampionátu," odkazuje Jamamoto na šestibodový náskok Holanďana před posledními 6 podniky.

Poté přijdou na řadu 2 velké ceny ve vyšších nadmořských výškách, které by měly svědčit spíše Red Bull, nato se F1 přesune na Dálný východ. Jak se bude situace podle šéfa Hondy vyvíjet? "Po Mexiku a Brazílii se poslední tři závody pojedou v Kataru, Saúdské Arábii a v Abú Zabí. Než dorazíme do Abú Zabí, tak chceme mít auto tak vyvinuté, abychom byli opět nejsilnějším týmem," odpovídá.

"V roce 2019 jsme byli rychlí v Mexiku a v Brazílii, loni jsme vyhráli v Abú Zabí. Katar a Saúdská Arábie představují otazníky, ale budeme-li mít v Mexiku, na Interlagu a v Abú Zabí takovou rychlost jako v posledních dvou letech, tak by to mělo vést k dobrému výsledku," pokračuje Jamamoto.

Stav šampionátu po GP Turecka 2021 | zdroj: FIA

"Myslím si, že můžeme získat další tři vítězství ve zbývajících šesti závodech," věří šéf Hondy v úspěchy ve zbývajících podnicích, které povedou k titulu mezi jezdci.

K vzestupu formy Red Bullu by měl pomoci i návrat Adriana Neweyho po jeho vážné nehodě na kole. "Je naší hlavní postavou a během jeho nepřítomnosti nám scházel všude. Na simulátoru, v aerodynamickém tunelu, v továrně kvůli nastavení auta - jednoduše se nedá nahradit," posteskl si poradce týmu Helmut Marko.