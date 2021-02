Který tým F1 má nejzkušenější piloty pro rok 2021?

Pro sezónu 2021 došlo ke čtyřem změnám na poli jezdeckém. Tři ostřílení piloti (Romain Grosjean, Kevin Magnussen a Daniil Kvyat) ztratili místo, stejně jako Alexander Albon, který odjezdil jen dvě sezóny. Na jejich místo nastoupí tři mladí nováčci (Nikita Mazepin, Mick Schumacher a Yuki Tsunoda) a vracející se matador Fernando Alonso. Právě návrat Španěla způsobil, že navzdory třem nově příchozím, se průměrná zkušenost ve srovnání s loňským rokem ještě zvýšila.

Fernando Alonso v rámci filmovacího dne v Barceloně | foto: Renault Sport F1

Předpoklady přijaté pro přípravu této statistiky

Pro přípravu této statistiky byly učiněny následující předpoklady. Uvádím věk pilota v daném roce a neberu v úvahu přesné datum narození. Počet sezón na účtu daného jezdce je stanoven takovým způsobem, že pokud odjel maximálně 2/3 dané sezóny (bez ohledu na to, kolik závodů), pak jsem mu ve statistikách dal 0,5 sezóny. Pokud odjel víc, jak 2/3 závodů nebo kompletní sezónu, započten má celý rok.



Průměrný věk pilotů Formule 1 se oproti minulému roku nezměnil a udržuje se od roku 2017 navzdory různým změnám v sestavách týmů na čísle 28. Již druhý rok po sobě se průměrná zkušenost výrazně zvýšila, což je nyní 6,2 sezóny a 116,8 závodů. Před rokem to bylo 5,5 sezón a 107 závodů, před dvěma lety 5 sezón a 97 závodů. Co tato čísla ukazují? Mladí jezdci stále vstupují do F1, ale nahrazují ty méně zkušené, uvedená čísla zvyšuje pokračující přítomnost zkušených veteránů.



Jméno - rok narození - sezony - počet závodů

Kimi Raikkonen 1979 18 329

Fernando Alonso 1981 17 311

Lewis Hamilton 1985 14 266

Sebastian Vettel 1987 13,5 257

Sergio Perez 1990 10 191

Daniel Ricciardo 1989 9,5 188

Valtteri Bottas 1989 8 156

Max Verstappen 1997 6 119

Carlos Sainz 1994 6 118

Lance Stroll 1998 4 78

Esteban Ocon 1996 3,5 67

Pierre Gasly 1996 3,5 64

Charles Leclerc 1997 3 59

Ant. Giovinazzi 1993 2,5 40

Lando Norris 1999 2 38

George Russell 1998 2 38

Nicholas Latifi 1995 1 17

Nikita Mazepin 1999 0 0

Mick Schumacher 1999 0 0

Yuki Tsunoda 2000 0 0

Kimi Räikkönen na pódiu po závodě v Brazílii | foto: Scuderia Ferrari

Počet startů ke konci roku 2020



Kimi Raikkonen je v současnosti nejzkušenějším pilotem startovního pole a v loňském roce překonal Rubense Barrichella. Fernando Alonso, který se vrací do F1 po přestávce, má za sebou o něco méně závodů. Oba debutovali v roce 2001.

V sezóně 2007 debutovali také Vettel a Hamilton, kteří v loňském roce překročili hranici 250 startů. Zmínění čtyři jezdci výrazně nadhodnocují průměrný počet startů v závodech F1.



Méně než 100 závodů absolvovalo jedenáct jezdců. Jedná se o mladé piloty, kteří nedávno debutovali nebo se chystají na první start.

Jak staří jsou jezdci F1?

Mezi nejstarším Räikkönenem a nejmladším Tsunodou je rozdíl 21 let. Fin oslaví v roce 2021 své 42. narozeniny a je nejstarším pilotem startovního pole. Mezi jezdci sezóny 2021 se jeden narodil v 70. letech, pět v 80. letech, třináct v 90. letech a jeden v roce 2000. Raikkonen a Alonso tak výrazně nadhodnocují jejich průměrné stáří.

Noví hráči pro sezónu 2021

Jak jsme zmínili v úvodu, pro sezónu 2021 došlo u týmů F1 ke čtyřem změnám. Zkušený Alonso se vrací s dvouletou smlouvou v týmu Alpine. Kromě něj budou mít debut tři jezdci. Yuki Tsunoda bude vůbec prvním jezdcem F1, který se narodil v roce 2000. Schumacher a Mazepin jsou od něj jen o rok starší.

Kdo má nejzkušenější tým?

Jezdci Mercedesu mají v průměru odjetých nejvíce sezón a závodů. Stáje Alpine a Alfa Romeo jsou na pomyslných stupních vítězů, kde průměr nafoukli dva veteráni. Opačným extrémem je tým Haas, oba jeho jezdci se chystají na svůj debut v F1.