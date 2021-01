Honda má jasný cíl: s F1 se chce rozloučit titulem!

Technický ředitel Hondy Tojoharu Tanabe chce letos pravidelně zažívat vítězství a porážet své soupeře s tím, aby se na konci mohli konečně těšit z triumfu mezi konstruktéry, což se jim nedaří od svého návratu do F1 v roce 2015 s McLarenem, kdy dlouho nebyli schopni postavit konkurenceschopný motor.

"Samozřejmě, že pro rok 2021 vyvíjíme naší novou pohonnou jednotku - nejen s ohledem na výkonnost, ale také na spolehlivost. Uvědomujeme si, že se stále nacházíme za Mercedesem a že další soupeři během zimního období nespí," popisuje Tanabe.

"Letos nás tedy čeká velmi krátká mimosezónní přestávka, ale všichni zapojeni do Formule 1 dělají maximum pro to, aby vyhrávali závody a také šampionát. Není to tedy jednoduché prohlásit, že vyhrajeme," pokračuje technický ředitel Hondy.

Honda usilovně pracuje na zlepšení svého motoru | foto: Honda Racing F1

"Na druhou stranu nás potěší, pokud vyhrajeme více závodů a pokusíme se zapojit do boje o titul v roce 2021. Proto pokračujeme ve velmi tvrdé práci na pohonné jednotce pro příští sezónu," ubezpečuje Tanabe poté, co se jim loni podařilo s Red Bullem obsadit mezi konstruktéry 2. příčku. Max Verstappen tehdy vybojoval vítězství v Silverstone a v Abú Zabí, Pierre Gasly s dceřinou AlphouTauri překvapivě v Monze.

"Celkově šlo pro Hondu o skvělý výsledek na zakončení roku. Další dobrou zprávou je to, že jsme se poučili z předchozích sezón: zlepšili jsme svou spolehlivost, takže jsme si vystačili jen se třemi pohonnými jednotkami, které jsou povolené na jezdce, aniž bychom obdrželi nějaké motorové penalizace," zdůrazňuje Tanabe.

"Jak už jsme dříve oznámili, na konce sezóny se Honda stáhne z F1. Ale náš cíl zůstává stejný: vyhrát světový šampionát. Společně s našimi partnerskými týmy během krátkého mimosezónního období velmi tvrdě pracujeme na hledání další výkonnosti, abychom se mohli vrátit ještě silnější," dodává technický ředitel Hondy.