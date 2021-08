"Nikdy jsem nebyl tak agresivní jako Verstappen," brání se Hamilton. Marko vyčíslil škody + VIDEO

Anketa Kdo nese větší podíl na kolizi v Silverstone? Hamilton 63 %

Oba spolu letos svádějí vyrovnanou bitvu o titul, není tedy divu, že na tratích mezi nimi dochází ke kontaktu kolo na kolo. V neděli Hamilton v zatáčce Copse neubral, jak to obvykle dělává, a při souboji v prvním kole došlo ke kolizi, po níž skončil Verstappen ve vysoké rychlosti v bariéře.

Stav Maxe a poškození auta a motoru

Jeho tělo bylo při nárazu chvilkově vystaveno přetížení 51 G a skončil v nemocnici, naštěstí je v pořádku. Odborný poradce Red Bullu včera na otázku, zda jejich pilot bude v Maďarsku opět ve voze, odpověděl: "Žel už ne v tom voze, protože je zcela zničeno, ale Maxe uvidíte v Maďarsku velmi motivovaného... Vede si překvapivě dobře. Noc strávil kvůli bezpečnosti v doprovodu otce v hotelu. Bolí jej jen trochu krk, jinak je vše naštěstí v pořádku.""

Postěžoval si přitom i na obrovskou škodu, kterou na monopostu vyčíslil na 750 000 Eur: "A to ještě není úplně jasno v oblasti motoru. V dobách rozpočtových stropů jde o významnou částku, která nás poškozuje." Šasi na Hungaroringu tedy bude určitě nové, pohonnou jednotku Honda ještě zkoumá.

Relive the messages shared to FIA Race Director Michael Masi from Red Bull and Mercedes post-incident #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/56CHVqtGIE — Formula 1 (@F1) July 19, 2021

"Když jsem poprvé viděl záběry ze zdviženého vozu, tak jsem si myslel, že tam je spousta škody. Ale ve skutečnosti to vypadá, že poškození bude menší, než jsme poprvé viděli. Jako aktuální rozsah nejde hodnotit podle vzezření auta. Pošleme ji zpět do hlavní továrny v Sakuře a před rozhodnutím zkontrolujeme," doplňuje technický ředitel Hondy Tojoharu Tanabe.

Jezdí čím dál tvrději

Hamilton byl sice v závodě mírně penalizován (+10 sekund), vinu za kolizi však odmítá: "Svádíme spolu bitvu a myslím, že Max je letos velmi agresivní. Většinou jsem se musel stáhnout já, abych se zkrátka vyhnul incidentu s ním a mohl bojovat později v závodě."

"Jak jste viděli, jakmile se dostanou na čistý vzduch, tak jsem příliš rychlí. Když se tedy naskytne možnost, musím se pokusit ji využít. Jde o normální souboj. Když jsem byl mladší, tak jsem byl zřejmě stejně agresivní... i když možná ne až tak agresivní jako Max," hodnotí Lewis letošní manévry holandského jezdce.

Lewis Hamilton viní Maxe z přílišné agresivity v soubojích | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Jsem teď mnohem starší a vím, že jde o maraton, nikoliv o sprint, a mám lepší pohled na to, jak přistupovat ke svému závodění," říká pilot Mercedesu, jenž v Silverstone stáhl z náskoku Maxe 24 bodů. Rozdíl mezi oběma piloty po 10 podnicích nyní činí 8 bodů.

Verstappen oslavy Hamiltona v nemocnici po závodě označil za "neuctivé a nesportovní," podle Brita je na vině on, protože to se svou agresivitou zkrátka přehnal: "V tom okamžiku jsem měl skvělý výjezd ze 7. zatáčky a fakt jsem byl spokojený s náznakem útoku vlevo a pak s najetím na vnitřní stranu do té mezery."

"Naštěstí ji nedokázal zavřít. Ale žel pokračoval v té agresivitě a došlo ke kolizi. Je to nešťastné, ale šlo o závodní incident. Tyto věci se stávají," shrnuje pragmaticky Hamilton.