Marko: Honda významně navyšuje výkon, Mercedes má potíže. Proč uzavřeli s Pérezem smlouvu jen na rok?

Honda se snaží již příští rok nasadit to, co měla původně v plánech pro sezónu 2022, kdy již ve Formuli 1 nebude působit, protože se z ní příští rok stáhne. Red Bull tak řeší svou budoucí pohonnou jednotku s tím, že by nejraději převzal motorové oddělení Hondy. Ale to má vzhledem k finanční náročnosti háček.

V jakém stavu se nacházejí jeho jednání o motorech? "Jde o velmi složité téma, ale řekl bych, že jsme se na 85 - 90 % přiblížili cíli. Honda je velmi nápomocná. To znamená, že můžeme motor používat, za což patří dík i technické pomocí Hondy," odpovídá Marko.

"Potřebujeme ale zmražení vývoje. Vývoj je ta nejdražší věc a vyžaduje technické kapacity, které si v této podobě nemůžeme dovolit. Zbytek však vypadá dobře. K finalizaci by mohlo dojít na konci roku nebo krátce po začátku nového," věří odborný poradce Red Bullu.

Jak dobře na tom bude jejich motorový partner příští rok, kdy by chtěli bojovat se Stříbrnými šípy o titul? "Honda významně navýší výkon. Mercedes má problémy se spolehlivostí, musí si opravit své chyby na MGU-K. A navíc to, co nám Honda slíbila, také dodržela. Pozorujeme rovněž velké zlepšení v ovladatelnosti a clippingu."

Red Bull chce příští rok s novou Hondou ukazovat Mercedesu záda | foto: Red Bull Content Pool

Na výsost spokojený je i s jejich budoucí jezdeckou sestavou. Do svého týmu se jim podařilo získat hvězdu Racing Pointu - Sergia Péreze, jemuž jeho bývalý zaměstnavatel před třemi měsíci překvapivě vypověděl smlouvu.

"S Pérezem šlo o relativně krátké jednání o kontraktu. Jde o jednoletý kontrakt, máme však opci, takže do toho budeme moci vstoupit, dostane-li nabídky od ostatních," přibližuje Marko přímočará jednání se zástupci mexického jezdce, se kterým přijdou i bohatí sponzoři (např. Claro, Inter Protección, Red Cola, Telcel, Telmex či Xades).

Proč s ním ale došlo k uzavření smlouvy pouze na jeden rok? "Tady musíte vzít v potaz Maxe. Od té doby, co je s námi, se druhé auto vždy propadalo, s výjimkou Ricciarda. Nyní se podíváme na to, jaké výkony bude podávat jezdec, který byl velmi rychlý v kopii Mercedesu."

Pérez je silný v oblasti managementu pneumatik, navíc přináší cenné know-how o fungování pohonné jednotky Mercedesu | foto: Racing Point F1 Team

A co si Marko na nové posile nejvíce cení a co si od ní slibuje? "Pérez má je neskutečně dobrý v péči o pneumatiky a přináší velké poznání o tom, jak funguje motor Mercedesu, o jeho ovladatelnosti. Poté, co s ním ukončili smlouvu, tak jej přirozeně velmi zajímalo všechno, co Mercedes dělá. Proto doufáme v mnoho vstupních poznatků."

Tím, že přijali zkušeného pilota z konkurenčního týmu vzniká otázka, co se děje s juniorským program Red Bullu. Podle Marka o žádnou krizi nejde, v zásobě mají pořád dost talentů: "Po 10 letech jsme do F1 dostali velmi rychlého japonského jezdce [Jukiho Cunodu]. Máme Jüriho Vipse, Lawsona a Daruvalu, kteří jsou rozhodně schopní vstoupit do F1, pokud budou podávat dobré výkony v F2."

A co bude s Alexem Albonem, jenž po příchodu Péreze přichází o závodní sedačku v F1? "Alexe je očividně škoda, mám ho samozřejmě rád. Navzájem se už dlouho známe. Ale pořád zůstává u týmu. Je rychlý, jenže tento rok byl pro něj obtížný. Možná příští rok dostane další šanci," dodává Marko.