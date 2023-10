Jediná alternativa za Péreze podle Marka: Alonso!

Mexický pilot zaostává za týmovým kolegou Maxem Verstappenem stále víc a během závodních víkendů kupí chybu za chybou. Naposledy v Kataru obdržel tři penalizace za výjezdy mimo trať a pro tým vybojoval pouhý bod za desátou příčku, zatímco Max se stejným vozem opět v pohodě vyhrál.

Jenže Pérez má s Red Bullem stále platnou smlouvu, která zahrnuje také několik sponzorů a vyprší až na konci příští sezóny. Jen tak jej vyhodit tedy nemůžou. "Opakuje se, ale Pérez má platný kontrakt a my to chceme respektovat. Děláme všechno možné, abychom jej dostali zpět," potvrzuje Marko.

Vedení týmu zároveň neskrývá zklamání z jeho výkonů: "Ostatní týmy fungují jako dvojice. Můžete pozorovat, že Mercedes či Ferrari mají dvojici jezdců, mezi kterými to je hodně těsné. Oscar [Piastri] odvádí jako nováček skvělou práci, s Landem [Norrisem] to je velmi těsné. My jsme takovou dříve měli taky. Ale jak sezóna pokračovala, tak se to začalo odchylovat. Opravdu potřebujeme, aby se do toho Checo zase dostal," komentuje Horner.

Co s tím? "Zkrátka nemáme žádné alternativy. Jinak by měl problém," odkaze Helmut Marko mexickému jezdci. Juki Cunoda je kvůli Hondy v budoucnu spojován spíše s Aston Martinem, zatímco Liam Lawson je stále příliš nezkušený na to, aby usedl po boku trojnásobného šampiona Verstappena. V úvahu by přicházel ještě Daniel Ricciardo, ten si však zranil zápěstí a je otázkou, v jaké formě po návratu bude.

"Momentálně vidím pouze jednu osobu, která by se mohla přiblížit Maxovi - Fernando Alonso," uvádí otevřeně odborný poradce Red Bullu, který si letos s předstihem zajistil další mistrovský titul. Bude se jej opravdu snažit přetáhnout nebo dá spíše šanci Ricciardovi?

Pérez je sice v šampionátu stále druhý, je však otázkou, zda si i přes nejlepší techniku své postavení mezi jezdci udrží. Ambiciózní Verstappen toužící vyhrát všechno, co se dá, pro něj jezdit nebude. "Ne. Max mu nepomůže," potvrzuje Marko.

🚨 Helmut Marko responds to Gerhard Berger, who said it would be wisest for Checo to leave Red Bull in his own interest:



"You don't want to hear an answer from me on that just before the Mexican Grand Prix."



[@oe24at] pic.twitter.com/rbxUGcZ7cm