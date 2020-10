"Tušil jsem to." Verstappena odchod Hondy moc nepřekvapil

Rakouský tým nyní shání dodavatele motorů pro sezónu 2022 a dále poté, co se Honda rozhodla z F1 po příští sezóně stáhnout. Verstappen nyní prozradil, že ještě před formálním oznámením jejich japonského partnera cítil, že v tomto odvětví motorsportu moc dlouho nezůstane.

"Dalo se to tušit, že k tomu dojde. Samozřejmě to nedáváte najevo, ale rozhodně jsem to věděl o něco dříve, než to bylo oznámeno. Nicméně si myslím, že to je škoda. Z jejich strany to však je pochopitelné," říká 23letý pilot Red Bullu, jehož dnes čekají v chladném Nürburgringu první tréninky před Velkou cenou Eifelu.

První pochybnosti o setrvání Hondy v F1 přišli krátce poté, co Red Bullem podepsal smlouvu do roku 2023. Ale již tehdy si uvědomoval, že působení japonské automobilky není zaručené: "Rozhodně to přišlo poté, co jsem podepsal smlouvu. Nikdy se ale nezavázali k dlouhodobému působení, takže jste něco takového mohli čekat."

"Nikdy si nejste jistí, a totéž platí pro týmy. Podepíšete s nimi smlouvu, ale kdo ví, co se stane za 5 let, ne? Jo, je to tedy takové, jaké to je. Abych byl upřímný, jak už jsem řekl, dalo se to tušit. A myslím, že celková situace ve světě tomu rozhodně moc nepomáhá," pokračuje Verstappen.

Red Bull hledá konkurenceschopnou pohonnou jednotku pro rok 2022 | foto: Red Bull Content Pool

Jeho šéfovi Christianovi Hornerovi se rozsvítilo v záři, kdy jim Honda dala najevo, že uspíší vývoj svého motoru a specifikaci původně plánovanou pro rok 2022 nasadí už v příští sezóně: "Na konci minulého měsíce jsme byli informování o tom, že chtějí uspíšit nasazení svého motoru pro rok 2022 už v sezóně 2021."

"V tu chvíli to pro někoho mohlo být dobré nebo špatné znamení, ale po mnoha rozhovorech to pro nebylo překvapením, když dali najevo své rozhodnutí se stáhnout z F1. Honda byla vůči Red Bullu zdvořilá a otevřená, velmi korektní v tom, jak věci udělala, což nám poskytlo čas.," popisuje Horner.

Verstappen podle svého šéfa nemůže svůj kontrakt s Red Bullem kvůli rozhodnutí Hondy ukončit dříve: "Lidé se neustále vyptávají, jestli odchod Hondy bude znamenat změnu našeho jezdeckého složení nebo odchod Maxe z týmu."

"Přestože naše smlouvy s jezdci jsou soukromé, tak vám můžu říct, že ve smlouvě Maxe nebo Alexe neexistuje žádná klauzule, která by se týkala Hondy, takže se nic nemění. Měl jsem rozhovor s Maxem před tím oznámením a je zkrátka stále stejně motivovaný, nadšený a důvěřuje týmu," potvrzuje šéf Red Bullu.