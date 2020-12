AlphaTauri se zbavuje Kvjata. Kdo bude v roce 2021 závodit s Gaslym?

V F1 bude s italskou stájí debutovat Juki Cunoda. což se v padoku očekávalo vzhledem k tomu, že s ní několikrát letos testoval - naposledy včera v Abú Zabí, kde zajel sedmý nejrychlejší čas. Dvacetiletý chráněnec Red Bullu a Hondy se tak stane prvním Japoncem v F1 od odchodu Kamuje Kobajašiho v roce 2014.

Cunoda na pozorovatele zapůsobil ve Formuli 3 v minulém roce, kdy s týmem Jenzer vyhrál závod v Monze. Letos již pravidelně sbíral body za Carlin ve Formuli 2, v níž se mu podařilo zvítězit ve Spa, v Sáchiru či v Silverstone, což mu zaručilo třetí příčku v šampionátu.

"Jako u většiny závodních pilotů je i mým cílem závodit v F1, takže mám z této zprávy velkou radost. Chtěl bych poděkovat Scuderii AlphaTauri, Red Bullu a Dr. Markovi za tuto šanci, samozřejmě také všem v Hondě za jejich dosavadní podporu v mé kariéře, za příležitosti závodit v Evropě. Příští rok ponesu naděje mnoha japonských fanoušků F1 a taky pro ně udělám maximum," popisuje Cunoda.

Jeho umění si dost váží odborný poradce Red Bullu Helmu Marko: "Mám ho rád! Jeho rychlost, způsob, jakým předjíždí, ale zároveň jak se dokáže rychle učit pečovat o pneumatiky, a vše s tím spojené," prohlásil nedávno.

Šéf AlphyTauri Franz Tost potvrzuje, že během několika jízd na ně silně zapůsobil: "Red Bull už nějakou dobu sleduje kariéru Juki a jsem přesvědčen o tom, že bude pro náš tým velkým přínosem. Když jsme se na něj letos dívali v F2, předvedl tu správnou směsici závodní agresivity a technického porozumění."

"Během testu v Imole v listopadu, kde jezdil s naším vozem z roku 2018, byly při závodní simulaci jeho časy na kolo velmi konzistentní. Během dne dělal pokroky a našim inženýrům poskytl velmi užitečnou zpětnou vazbu. Jeho integrace s inženýry Hondy je navíc bezproblémová, což rozhodně pomáhá. Během testu tento týden v Abú Zabí prokázal, že se rychle učí a že je připravený na vstup do F1," oceňuje Tost.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ