V listopadu do toho ekologicky smýšlející řidiči šlápli naplno

Vím, jak vyřešit problémy Ferrari, hlásí Montezemolo. Vrátí se do Maranella?

Ferrari zažilo nejhorší sezonu od roku 1980. Pomoci napravit nedobrou situaci by chtěl Luca Di Montezemolo, který se tučným písmem podepsal pod zlatou éru Michaela Schumachera v červeném. Zároveň to byl ale právě on, kdo úspěšný tým ze začátku tisíciletí později rozprášil...