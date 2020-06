Tost o Kvyatovi: Z pohledu čisté rychlosti často lepší než Ricciardo

Současná jezdecká dvojice Alpha Tauri má jedno společné. A sice to, že Daniil Kvyat s Pierre Gaslym nevyužili svoji šanci u Red Bullu. Rus byl od rudých býků propuštěn po nevydařeném úvodu sezony 2016, Gaslymu se pro změnu stal osudným loňský ročník, kdy si Francouz pakoval kufry z áčkového týmu po GP Maďarska.

Svým způsobem jde proto o souboj dvou odpadlíků. Ten, který z něj vyjde jako vítěz, ještě možná resuscituje svou skomírající kariéru. Naopak poražený zřejmě skončí v propadlišti dějin. S ohledem na Formuli 1 určitě.

Pierre Gasly v rámci druhého dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Scuderia AlphaTauri

Jde tak o hodně. Na vše přitom z pozice šéfa týmu dohlíží respektovaný veterán Franz Tost. Čtyřiašedesátiletý Rakušan oba své aktuální svěřence velmi dobře zná. Z tohoto důvodu mají jeho soudy svou váhu.

V případě Kvyata prý přišel přesun do Red Bullu moc brzy. I tak ale byl podle Tosta Rus mnohdy rychlejší než jeho tehdejší týmový kolega Ricciardo.

„Red Bull se tehdy musel vypořádat s odchodem Vettela do Ferrari. Na angažování Kvyata bylo ale podle mě moc brzy. Měl za sebou teprve jednu sezonu ve Formuli 1. Do ní navíc naskočil hned z GP3, což je samo o sobě obrovská výzva. On byl ale i tak často rychlejší než Ricciardo," popisuje Tost.

„Je opravdu rychlý, navíc velmi chytrý. Z pohledu čisté rychlosti byl na tom nejednou líp než Ricciardo. Ale myslím si, že jeho přesun do Red Bullu přišel opravdu brzy. To samé platí o Gaslym. Ten měl navíc v testech havárie, kvůli kterým přišel o část svého sebevědomí," líčí Franz Tost.