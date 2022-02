AlphaTauri odhaluje nový monopost AT03 + FOTO

Za volantem modrobílého vozu AlphaTauri se stejně jako loni posadí Pierre Gasly a Juki Cunoda. Poprvé se s ním svezou příští týden v Barceloně, kde 23. 2. začínají společné testy týmů F1.

"Letos doznaly kvůli novým pravidlům obrovskou změnu - vzhled a konstrukce jsou zcela odlišné, tým proto musel začínat s čistým listem papíru. Skutečnou výkonnost AT03 nepoznáme, dokud nevyrazíme na trať v předsezónních testech v Barceloně, ale zatím vypadá skvěle a já se moc těším na začátek této nové sezóny," prohlašuje Gasly.

"Fakt vypadá skvěle," přitakává Cunoda. "Samozřjemě jsme ještě neviděli skutečné auto na trati, ale nový tvar a design jsou skutečně cool. Mylsím si, že zbarvení mu opravdu sluší a doufám, že si všichni užívají prezentační video."

"Jsem nadšený, že můžeme konečně odahlit to, ajk bude vypadat naše auto pro rok 2022. Jde o zcela novou éru F1 a doufám, že tento balík bude vlemi silný po úspěšné loňské sezóně... Myslím, že se nám podařilo vytvořit něco velmi speciálního," popisuje šéf týmu Franz Tost.

introducing the AT03 💙 the Style of a New Era is here! 🔥 pic.twitter.com/FBmqzx6ggE