PROHLÁŠENÍ po závodě: GP Emilia Romagna - Norris lituje, ostatní doufají

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Dnes to byl těsný závod. Nečekal jsem, že auto bude mít na začátku takovou rychlost, což bylo hezké a na středně tvrdých pneumatikách vše fungovalo. Když jsme přezuli na tvrdé pneumatiky, bylo řízení trochu složitější a problém dotáhnout vše do konce narůstal; pneumatiky vypadávaly z provozního okna a měl jsem opravdu nízkou přilnavost. Během posledních deseti kol jsem se snažil na těchto pneumatikách přežít a podařilo se mi udržet Landa za sebou. To ale vyžadovalo to hodně soustředění, od 24. kola jsem měl varování černobílou vlajkou za překračování limitů. Dokázal jsem se však se vším vyrovnat a vyhrát; rozhodně jsem odpočítával kola do konce a byl to skvělý pocit, když jsem projel cílem pod šachovnicovou vlajkou! Když se podíváte na to, kde jsme byli na začátku víkendu, je to extrémně dobrý výsledek. Je před námi ještě hodně práce a věcí, které je třeba analyzovat, ale do Monaka se těším.

Sergio Pérez, 8. místo

Věděl jsem, že to dnes bude těžký den, protože celý víkend byl ohrožen kvalifikací. Imola je obtížná trať na předjíždění, takže jsem asi dosáhl maxima, zejména jsem se na začátku mého prvního stintu potýkal s provozem a na tvrdých pneumatikách jsem neměl žádný prostor pro vyvážení. Věděli jsme, že McLaren je nejrychlejší, ale Max měl jeden z nejlepších víkendů, které jsem u něj za poslední dobu viděl, takže mu patří velká pochvala - pro nás je to skvělý výsledek. Pár věcí musíme analyzovat, a je určitě na čem pracovat, než se se pustíme do dalšího závodu, ale těším se na Monako. Doufám, že budeme pokračovat v naší dobré sezóně a získáme zpět dobrou dynamiku.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes to pro nás byl závod dvou poločasů. První byl opravdu silný a vytvořili jsme si dobrý náskok, ale ve druhém nás Lando začal velmi rychle dohánět. Max si nemohl pod tlakem Landa za sebou dovolit ani milimetrové zaváhání při traťových limitech, takže zajel skvěle. Je víc než uspokojivé vyhrát takový závod, když na nás byl vyvíjen takový tlak. Po kvalifikaci jsme pro Checa zvolili opačnou strategii a výsledek byl pravděpodobně nejlepší, jakého jsme v závodě mohli dosáhnout; tedy bez safety caru. McLaren a Ferrari byli velmi rychlí a s oběma týmy to bude opravdu těsný souboj, zejména proto, že se vozy výkonnostně vyrovnávají, což se přirozeně stává, když máte stabilní pravidla. Celkově to byl nezapomenutelný víkend a celý tým se těší na další v Monte Carlu.

McLaren

Lando Norris, 2. místo

Další skvělý víkend pro tým. Bojoval jsem tvrdě až do posledního kola, ale na začátku jsme na Maxe příliš ztratil. Ještě jedno nebo dvě kola a bylo by to krásné – ale dnes to tak prostě nemělo být. Celý víkend jsme byli konkurenceschopní a myslím, že jsme v bodě, kdy jsme schopni konzistentně bojovat s Ferrari a Red Bullem. Musíme si na to zvyknout, tým odvádí velmi dobrou práci, takže je skvělé, že boj vpředu se pro nás stává běžný. Musíme se jen soustředit na zlepšování. Překvapuje mě, že jsme opět usilovali o vítězství, ale po minulém víkendu a zlepšeních, která jsme udělali, bychom to měli začít očekávat.

Oscar Piastri, 4. místo

Čtvrté místo, dobrý den a myslím, že je to z mé strany maximum, jehož jsem byl schopen. V prvním stintu jsem se zasekl za Sainzem, ale tým připravil skvělou strategii a podařilo se nám předjet ho v boxech. Tento víkend dokazuje, jak daleko se tým dostal a jsme přesvědčeni, že můžeme pokračovat v boji o přední pozice. Dnes umístění velmi důležité, takže jsem s naší prací spokojený."

Andrea Stella, vedoucí týmu

Pozitivní den v Imole - poprvé v roce 2024 McLaren dokončil závod jako tým s nejvyšším počtem bodů. Čtvrté místo pro Oscara vzešlo z dobré strategie a tempa, podařilo se mu jej vybojovat, i když to nebylo snadné. Druhé místo pro Landa je velmi dobrým výsledkem. Překvapilo nás, že jsme ke konci závodu bojovali o vítězství. Je to důsledek poznání, jak citlivé pneumatiky dnes byly. V prvním stintu na středně tvrdých pneumatikách Max odvedl lepší práci, ale po zastávkách v boxech Landovi sedla jízda na tvrdé směsi lépe; zachoval chladnou hlavu, když ho doháněl Leclerc. Díky solidní rychlosti mohl v závěru usilovat o vítězství.

Všichni v McLarenu pracovali velmi tvrdě, abychom těchto výsledků dosáhli, a patří jim můj dík za vylepšení, která jsme udělali v posledních několika týdnech, ale také za odhodlání, tvrdou práci a kvalitu této práce. Musíme auto neustále vylepšovat. Pokud se nám to podaří, budeme mít v budoucnu dobrou pozici.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo

Dnešní závod se vydařil a dostali jsme se ještě blíže k našim soupeřům. Kdybych se kvalifikoval lépe, mohl jsem našim fanouškům nabídnout úspěšnější výsledek. Po přezutí na tvrdé pneumatiky jsem měl skvělé tempo a podařilo se mi stáhnout náskok na Landa a Maxe, ale nakonec byl McLaren o něco rychlejší, i když ne o moc. Celkově si z tohoto závodu můžeme odnést spoustu pozitiv: vylepšení fungovala podle očekávání a jsme konkurenceschopnější. Musíme pokračovat v práci, abychom stáhli ztrátu. Není velká, ale právě to málo nám chybí k vítězství. Samozřejmě tento výsledek a naše vystoupení věnujeme věrným tifosi, jsou nejlepšími fanoušky na světě a vždy nás podporují, ať se děje cokoli. Jsem si jistý, že se jim brzy budeme moci odvděčit vítězstvím.

Carlos Sainz, 5. místo

Těžký závod, po němž nemůžu být šťastný. Musím vše probrat s týmem, abych pochopil, proč jsem se ve voze necítil tak dobře jako v kvalifikaci, dnes bylo auto o něco pomalejší. Od zítra začneme nanovo s přípravou na Monako a doufejme, že tam dosáhneme lepšího výsledku. Boj na špici začíná být těsný, musíme pokračovat v tlaku."

Frédéric Vasseur, šéf týmu

V první řadě bych chtěl poděkovat všem tifosi, protože bylo velmi zvláštní vidět je po závodě pod stupni vítězů. Tento týden nám přinesli spoustu energie. Celkově to byl dobrý víkend kromě výkonu na trati. Dnes jsme přivezli nejlepší výsledek, jakého jsme byli schopni dosáhnout, protože je zde velmi těžké předjíždět. Když jsme zatlačili, dokázali jsme ztrátu stáhnout, ale museli jsme si dávat pozor na přehřívání pneumatik. Také nám chyběl rozhodující rozdíl v rychlosti pro předjíždění.

"Bohužel, výsledek Grand Prix byl propojen se včerejší kvalifikací; v dalších závodech musíme odvést lepší práci, protože nyní vidíme, že naše konkurenceschopnost v samotném závodě se opravdu zlepšila. Myslím, že dnešní závod byl také velmi dobrou reklamou pro formuli 1, protože jsme viděli tři týmy v sedmi vteřinách po více než 60 kolech, což znamená, že odstup je menší než jedna desetina na kolo. Rozhodně jsme teď v rozletu a můžeme bojovat o první místo, i když ještě musíme udělat malý krok vpřed.

Mercedes

Lewis Hamilton, 6. místo

Závod byl celkově dobrý. Měl jsem jeden moment, který mě stál asi pět sekund (chyba v Acqua Minerali), ale moje závodní tempo bylo obecně dobré, takže jsem spokojený s tím, jak to dopadlo. Důležité bylo, že jsem dobře odstartoval a dostal se před Cunodu. Od té chvíle jsem byl schopen prodloužit úvodní stint a díky tomu se vydařila strategie jedné zastávky. Tento víkend jsme udělali malý krok vpřed a zlepšili jsme se. Bohužel je to trochu skryto, protože McLaren a Ferrari se také zlepšili. Budeme se i nadále snažit přinášet další aktualizace, které mohou zvýšit náš výkon. Do té doby se budeme snažit získat co nejvíce bodů.

George Russell, 7. místo

Měl jsem určité obavy, že tvrdá směs mi neumožní dojet až do konce, takže jsem podruhé zastavi. Samozřejmě jsem ztratil pozici ve prospěch Lewise, ale jako tým jsme byli schopni získat jeden bod navíc. Byl to pro nás docela osamělý závod. Mírně jsme stáhli ztrátu na Red Bull a zvýšili náš náskok před středem pole. Týmy McLaren a Ferrari však také zaznamenaly podobné zlepšení, takže se snažíme vydolovat více výkonu a udělat další kroky co nejdříve. Nikdy nemůžeme být spokojeni s šestým a sedmým místem, ale prozatím na víc nemáme. Všichni jsou hodně motivovaní a je velmi inspirativní to cítit. Všichni v Brackley a Brixworthu tvrdě pracují na tom, aby přinesli zlepšení. Musíme dál tlačit na pilu. Tento víkend jsme maximalizovali dostupný balíček a budeme se o to snažit i nadále."

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Podle výsledku to není až tak vidět, ale tento víkend jsme udělali malý krok kupředu. V poslední době ale totéž provedli i naši nejbližší konkurenti, ale trochu jsme stáhli náskok na čelo. Máme před sebou ještě hodně práce a samozřejmě jsme všichni frustrovaní z toho, že jsme skončili šestí a sedmí. Je toho však víc, co je třeba udělat, musíme postupovat pozvolna. To musíme předvádět v dalších výkonech, pokud se chceme dostat do boje se třemi týmy před námi.

Georgeova druhá zastávka potvrdila naše předpovědi opotřebení; ukázalo se, že může mít problém vydržet až do konce závodu na tvrdých pneumatikách. Byla možnost zajet do boxů a dostat se před Péreze, a proto jsme se rozhodli ho zastavit. To nám také umožnilo získat bod za nejrychlejší kolo. George to stálo místo ve prospěch Lewise, ale nakonec tým dokázal získat další bod.

Aston Martin

Lance Stroll, 9. místo

Je dobré odjet z Imoly s pár body. Rozhodli jsme se prodloužit můj první stint na středně tvrdé směsi a doufali jsme, že vyjede safety car, k čemuž nedošlo. Takže jsem musel na trati dohánět pozice. Dobré nakládání s pneumatikami znamenalo, že jsem měl ke konci závodu výhodu novějších tvrdých pneumatik. To mi poskytlo rychlost na předjetí Nica a Jukiho, což bylo zábavné. Ale tento víkend byl těžký. Víme, že nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom potřebovali; budeme muset tvrdě tlačit na pilu, abychom dospěli k chybějícímu výkonu.

Fernando Alonso – 19. místo

Byl to náročný den a vlastně víkend obecně. Startoval jsem z boxové uličky a změnil pár věcí v nastavení vozu. Znamenalo to, že jsem mohl shromáždit spoustu dat, která musíme v příštích několika dnech analyzovat. Na začátku závodu jsem se rozhodl pro měkké pneumatiky a doufal jsem, že vyjede safety car a vše změní. Když se před námi nic nedělo, snažil jsem se vyzkoušet několik různých směsí a v podstatě jsem absolvoval tak trochu testovací program. Budeme se muset přeskupit a dostat se v Monaku do co nejlepší pozice.

Mike Krack, šéf týmu

Z Imoly odjíždíme se dvěma důležitými body díky Lanceho silné jízdě a vynikající týmové strategii. Zvládl závod s jednou zastávkou v boxech dlouhým úvodním stintem, zatímco Fernandova brzká zastávka v boxech v osmém kole ovlivnila několik vozů k předčasným zastávkám. Lance pak dokázal na rovince s DRS předjet Hülkenberga a Cunodu, čímž si zajistil body. Nebylo snadné předjíždět, takže bylo skvělé sledovat Lanceho manévry. Pro Fernanda bylo téměř nemožné proniknout po nepovedené kvalifikaci na body, ale perfektně plnil požadavký týmu. Víkend v Imole ukázal, že stále nejsme dostatečně konkurenceschopní. Soustředíme se na to, abychom využili plný potenciál AMR24 pro nadcházející závody, hned příští týden v Monaku."

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 10. místo

Nakonec jsem rád, že jsem před domácím publikem a lidmi z továrny získal bod. Myslím, že náš závod trochu ovlivnil start, protože jsem ztratil pár pozic. Na rovinkách byl rychlý, takže jsem nechtěl skončit za ním, což byl důvod, proč jsem zajel do boxů před ním a dříve, než jsme plánovali. Byl to rozhodující okamžik závodu a myslím, že jsem dobře zvládl strategii a správně zareagoval na Nica. Znamenalo to, že jsem v našem druhém stintu musel jet dlouho a poradit si s tvrdou směsí. Posledních 15 kol bylo náročných, ale dobrá práce týmu slavila úspěch. Začátek je hlavním tématem, ve němž se musím zlepšit. Usilovně pracujeme na tom, abychom udělali další krok vpřed, a zaměříme se na maximalizaci našeho balíčku. Další na řadě je Monako a já se těším. Tvrdě jsme pracovali a podávali dobré výkony; nepochybuji o tom, že náš výkon maximalizujeme."

Daniel Ricciardo, 13. místo

Nemyslím si, že bych něco na startu pokazil; cítil jsem, že jsem udělal všechno správně, ale bohužel ztráta startovního místa mě stála body. Vyřešíme to jako tým, protože nám trochu chybí konzistence a tím pádem jsem vypadl z bodovaných pozic. Během závodu jsme pak byli ve vláčku aut a být tam ve špinavém vzduchu pro nás v tuto chvíli byla slabina. Budeme se tomu dál věnovat. Myslím, že v čistém vzduchu bylo naše tempo v pořádku; zajížděl jsem slušné časy, ale jakmile jsme se dostali do provozu, cítil jsem, že se víc trápím. Střed pole, ve němž se nacházíme, je o malých detailech. Tvrdě pracujeme na kvalifikační pozici, takže je důležité, abychom ji dokázali na startu závodu udržet. Myslím, že kdybychom s Juki zůstali na startu před Hülkenbergem, mohli jsme se tam udržet po celý závod, trochu lépe si poradit se skupinou a náš závod by vypadal jinak. V Monaku jsem pár let chyběl, takže se dívám dopředu a těším se, až se tam příští týden vrátím."

Jody Egginton, technický ředitel

Je hezké odjet s bodem, ale je tu také mírný pocit frustrace, protože jsme měli rychlost na to, abychom byli na konci závodu výš. Ztratili jsme však místa na startu, a to nás donutilo zvolit dřívější zastávku, než jak jsme ji plánovali. Pokusili jsme se eliminovat ztrátu, což znamenalo, že jsme na druhé sadě pneumatik jeli déle, než jsme chtěli. To umožnilo Strollovi, aby jel dlouho v menším provozu a on toho dobře využil. Pozitivní je, že vůz a nedávné aktualizace tady fungovaly dobře a celá továrna předvedla fantastické úsilí, když připravila nové díly. Také bylo dobré vidět tolik z nich tady s námi, jak nás po vší té tvrdé podporují na tribunách.

Haas

Nico Hülkenberg, 11. místo

Jukimu se podařil undertake, takže jsem ztratil jednu pozici a Checo se svým Red Bullem byl silnější, dostal dopředu a na mnohem čerstvějších pneumatikách s jinou strategií ho nic nebrzdilo. Upřímně řečeno, nemyslím si, že jsem měl dostatečnou rychlost; mám pocit, že strategie zajet do boxů brzy nám dost ztížila život. Závěrečný stint byl dlouhý a byl to boj o nalezení dobré harmonie a rytmu. Myslím, že se potvrdilo, že můžeme konkurovat ve středu pole a to je ve srovnání s loňským rokem skvělé. Nicméně si na hezké věci se dobře zvyká a vždy chcete víc. Já chci bojovat o body, takže musíme dál tlačit na pilu.

Kevin Magnussen, 12. místo

Myslím, že to byl slušný den. Nedostal jsem nic zadarmo, pár aut před námi mělo problémy, takže 12. místo pro mě znamenalo, že jsem si to opravdu zasloužil. Předjížděl jsem soupeře na trati a bojoval o pozice. Vypadalo to jako dobrý závod, ale startoval jsem příliš vzadu. Dnes jsme ukázali, že rychlost máme a zvolna získáváme náskok před našimi konkurenty ve středu pole, ale naše výchozí pozice byla příčinou, že jsme dnes nebodovali.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Opět mírně smíšené pocity. Myslím, že Kevin zejména po Miami zajel opravdu skvělý závod, dobrý a čistý; rozhodně splnil očekávání. Měl slušnou šanci získat bod za desáté místo, nebýt pozdní zastávky v boxech. Samotný pit-stop nebyl skvělý, ale prostě jsme příliš riskovali a zastávku odsunuli co nejdál, takže cítíme zklamání. Pozitivní je, že Kevin jel velmi dobře, zasloužil si bodovat. Pro Nica to bylo trochu složitější, protože bojoval proti dvěma RB, našemu hlavnímu konkurentu. Odjel dobrý závod, ale zajet do boxů tak brzy, pokud jde o degradaci tvrdých pneumatik, nebylo snadné. Při zpětném pohledu bychom pravděpodobně postupovali jinak. Celkově vzato je velmi pozitivní, že jsme odjeli sedm závodů a v každém jsme na hraně bodového zisku, ale rozdíly jsou minimální. Vývoj nás povzbuzuje a těšíme se, až se v Monacu do toho znovu pustíme.

Alpine

Esteban Ocon, 14. místo

Dnes to byl těžký závod a nakonec i celkově zrádný víkend. Chyběla mi rychlost na to, abych mohl závodit, a neměl jsem rychlost, abych útočil nebo se bránil, což omezovalo mé možnosti v závodě. Na startu se mi podařilo udržet pozici, ale na začátku úvodního stintu jsem měl problém udržet za sebou Lance. Jakmile mě předjel, vzdálil se a já nemohl udržet před ostatními půdu pod nohama. Snažil jsem se prodloužit první stint, abych těžil z toho, že některý z týmů absolvuje pozdní zastávku v boxech, ale to se nestalo. Tento víkend jsme nebojovali, ale pokračujeme a příští týden pokračujeme v Monaku. Na loňský rok mám skvělé vzpomínky, takže tam jedu v pozitivním rozpoložení.

Pierre Gasly, 16. místo

Bohužel se nám dnes úplně nedařilo. Nebyli jsme dost rychlí na to, abychom se na startovním roštu posunuli výše. Naše zamýšlená strategie byla příliš vzdálená tomu, aby se nám s ohledem na vývoj závodu vyplatila. Obecně se mi ale zdálo, že vůz byl méně konkurenceschopný než včera, takže jako tým musíme přehodnotit, co jsme mohli udělat lépe. Nicméně se vůz na této trati po celý víkend choval konzistentněji, takže se musíme ujistit, že jsme správně využili faktory, které lze kontrolovat. Těším se do Monaka, v příštích dnech budeme muset hodně analyzovat, abychom se ujistili, že jsme na ulice Monte Carla připraveni.

Bruno Famin, šéf týmu

Těžký závod. Chyběla nám rychlost; alternativní strategie realizovaná u Pierra nefungovala, protože na trati nedošlo k žádným incidentům. Vedoucí jezdci závodu byli dnes velmi rychlí a my jsme byli brzy nuceni hlídat modré vlajky, což nás stálo další čas. Musíme se zaměřit na náš vlastní výkon a analyzovat data, abychom pochopili náš deficit v závodním tempu. Můžeme kontrolovat pouze oblasti, které máme ve svých rukou. Příští týden se vracíme do legendárního Monaka. Pro tým je to závod s příjemnými vzpomínkami na loňský rok a těšíme se, že tam budeme znovu závodit s motivovaným přístupem a cílem dosáhnout dobrého výsledku.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 15. místo

Dnešní závod byl zpočátku celkem klidný, ale později nabral na obrátkách. Doufali jsme, že nám vyjde strategie počítající se safety carem – a i když se tak nestalo, stále jsem to zvládal, dobře jsem se staral o pneumatiky a získal nějaké pozice. Bohužel, většina vozů volila obdobnou strategii jedné zastávky a na trati, kde je těžké předjíždět, a bez větších incidentů, jsem se nepřiblížil bodům zejména proto, že stále potřebujeme vytěžit trochu více z rychlosti a výkonu. Další na řadě je Monako a někdy balíčky najednou na úplně jiné trati fungují lépe. Tým stále tlačí, dáme do toho všechno, abychom byli nahoře a bojovali v nadcházejících závodech o body.

Valtteri Bottas, 18. místo

Z mé strany to bylo docela klidné odpoledne. Zkusil jsem něco jiného po stránce strategie, na rozdíl od Zhoua jsem brzy stavěl. Bylo dobré to zkusit, protože po většinu závodu záměr fungoval dobře, i když druhý stint trval příliš dlouho a v posledních deseti kolech mi nakonec odešly pneumatiky. Na tak úzké trati bylo vždy trochu obtížné předjíždět, zejména proto, že moje startovní pozice nebyla ideální. Pokud jde o vylepšení, udělali jsme zde malý krok vpřed a mohli jsme si v kvalifikaci využít více z našeho potenciálu - nebýt včerejších podmínek - ale samozřejmě se musíme dále zlepšit, abychom se dostali do mixu usilujícím o body, jak jsme viděli u našich hlavních konkurentů. Tým vynakládá velké úsilí na dodání další sady nových dílů, které by měly být implementovány během několika příštích závodů. Pro Monako budeme mít také něco více specifického pro trať – to je samozřejmě zvláštní závod sám o sobě, kde je všechno právě o kvalifikaci – bude důležité, abychom ji zvládli správně a měli v na půdě knížectví slušnou šanci na body.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Věděli jsme, že s našimi startovními pozicemi potřebujeme nějaké speciální okolnosti hrající v náš prospěch, abychom mohli bojovat o body. Nicméně jsme dnes viděli čistý závod, bez safety caru, třeba i jenom virtuálního. U obou vozů jsme zkoušeli odlišnou strategii, ale po většinu závodu jsme zůstali ve vlaku DRS. Na obou směsích jsme měli slušné tempo, zejména ve srovnání s našimi přímými konkurenty, ale na zisk dalších pozic to nestačilo. Zhou jel agresivní závod, startoval na tvrdých pneumatikách; bohužel měl kontakt s Oconem, kdy byl vytlačen z trati a tím ztratil pozici. S Valtterim jsme se snažili prodloužit druhý stint na tvrdé směsi, a proto jsme ho poslali do boxů předčasně – bohužel konec závodu byl pro něj z hlediska trakce obtížný. Startovní pole je velmi vyrovnané a viděli jsme, že kvalifikace je pro nás skutečným závodem: jakákoliv pozice, kterou můžeme získat na startovním roštu, nám může umožnit zajet jinou neděli. Cílem týmu je najít v příštích několika závodech, počínaje Monakem, větší rychlost našich vozů. I když dnešek byl maximem, co jsme mohli udělat, naše analýza je taková, že se musíme zlepšit – a to co nejrychleji.

Williams

Logan Sargeant, 17. místo

Dneska to byl trochu boj. Málo se tu předjíždí, uvíznete ve vlacích DRS, je tu spousta špinavého vzduchu ztěžujícího šetření pneumatik na dobrém místě. Ve druhém stintu jsem viděl hodně modrých vlajek, takže se to může trochu nahromadit. Myslím, že když se podíváte na pasáže v čistém vzduchu, ve srovnání s lidmi kolem nás výkon nebyl špatný, takže to cítím pozitivně. K závodu toho nemám moc co dodat, kromě toho, že jsem se snažil udržet pozici a nepoškodit vůz.

Alex Albon, DNF

Po problémech s volantem jsme závod využili při dlouhých jízdách jako test k experimentování s brzdami a trochu jsme si s nimi v těchto podmínkách pohráli. Necítil jsem, že by problém vycházel z boxů, teprve když jsem vypnul omezovač rychlosti a ucítil vibrace, poznal jsem, že je něco špatně. Věděl jsem, že pneumatika nespadne, protože jela jen do určitého bodu a zastavila, takže to bylo stále bezpečné, ale chápu, proč jsem dostal penalizaci.

I když je dnešek trochu bolestivý, necítím jen zkázu a beznaděj. Máme plán a střed pole nesbírá nijak velké množství bodů, takže příliš neztrácíme a stále lze hodně dohnat. Loni touto dobou jsme měli jen jeden bod, takže jsme na tom byli podobně. I když nás nečeká tak velký upgrade a soustředíme se na to, abychom vůz odlehčili, stále se budeme snažit přinést drobná vylepšení. Bereme si z toho ponaučení a přesouváme se do Monaka.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Není to výsledek, jaký jsme dnes chtěli. Alexův závod skončil po problému při jeho první zastávce v boxech s pravým předním kolem. Poté, co si odpykal trest, využili jsme zbytek jeho závodu jako přípravu na příští rok a rozhodli jsme se ho před koncem závodu odstavit. Loganův stint na tvrdých pneumatikách byl obtížný, protože většinu času jel ve vláčku DRS. Poté, co ho zpomalila spousta modrých vlajek, našel na konci závodu v čistém vzduchu tempo a podařilo se mu předjet Bottase. Nyní se okamžitě zaměříme na Monako a na to, abychom v nadcházejících závodech odlehčili vůz.