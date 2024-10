GP USA: PROHLÁŠENÍ po závodě: Spokojenost u Ferrari, McLaren nesouhlasí s trestem

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo:

Je to dobrý pocit přivézt domů vítězství na začátku tohoto trojvíkendu. Celý tým odvedl úžasnou práci, aby se tak stalo, a double nám přináší slušné množství bodů v boji o Pohár konstruktérů. Je to optimistický cíl, ale nikdy nepřestaneme snít, dokud ho nebude nesplníme.

Měl jsem dobrý start, využil jsem toho, že Max tvrdě tlačil v první zatáčce na Landa a on se před ním bránil. Upravil jsem svůj výjezd a oba je předjel. Poté jsem věděl, že to bude otázka toho, abych se dobře staral o své pneumatiky a prostě je přivezl domů.

Naše rychlost byla od prvního kola opravdu silná a cítil jsem, že se mohu Maxovi docela pohodlně odtrhnout. Udělali jsme opravdu dobrý krok, pokud jde o naše závodní nastavení a doufejme, že si ho udržíme i v příštích závodech. Uděláme vše pro to, abychom maximalizovali naše výsledky a na konci roku vše spočítáme a uvidíme, jak na tom jsme.

Carlos Sainz jr., 2. místo:

Pro tým to byl v podstatě perfektní víkend, takže mega gratulace všem tady i doma. Můj závod byl na startu ohrožen, protože mě zablokovali Lando a Max, kteří bojovali přede mnou, což znamenalo, že jsem první stint jel v Maxově špinavém vzduchu. Měl jsem problém a po několik kol jsem měl obavy, ale podařilo se nám ho vyřešit a využil jsem naši rychlost k tomu, abych Maxe podjel.

Je skvělé, že můžeme s tímto vozem útočit a chceme bojovat až do posledního závodu o Pohár konstruktérů. Takto musíme pokračovat v práci i ve zbývajících závodech, už příští týden v Mexico City.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byla to perfektní neděle. Tento víkend jsme odvedli velmi dobrou práci, získali jsme spoustu bodů, ale musíme zůstat soustředění a nemyslet si, že jsme šampióni jen kvůli dnešnímu výsledku. Rychlost jsme měli pod kontrolou, stejně jako strategii u obou jezdců, a když máte mírnou výhodu jako dnes, je mnohem snazší odvést dobrou práci. Vůz se ve srovnání s tím, který jsme před několika závody, hodně zlepšil, pokud jde o jeho ovladatelnost a to podtrhlo náš výsledek.

Charles měl perfektní start a dobře se staral o pneumatiky, zatímco Carlose jsme ho museli do boxů povolat dříve, než jsme plánovali, abychom předjeli Maxe. Jakmile byl ve volném vzduchu, dokázal udávat tempo a dokázal si udržet svou pozici.

Příští týden v Mexiku to bude úplně jiný příběh, protože nadmořská výška z něj dělá specifický závod, v němž se musíme soustředit na chlazení. To, že jste rychlí v Austinu neznamená, že budete rychlí v Mexiku. Tohle double je skvělou motivací pro příští týden. Co se týče šampionátu, bereme ho závod po závodě, ale stále je k dispozici spousta bodů, včetně těch ze sprintů, takže všechno je stále otevřené. Nyní se plně soustředíme na Mexiko; doufáme, že budeme v tomto pozitivním trendu pokračovat.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo:

Dnešek pro nás nebyl nejlepší, ale nejdůležitější je, že jsem potvrdil vedení v šampionátu, což pro tým znamená hodně. Zkoušel jsem všechno, co jsem mohl, ale prostě jsme neměli rychlost jako v posledních dnech a bohužel jsme nemohli bojovat na trati s Ferrari. Měl jsem nějaké problémy s vyvážením, bylo těžké zatáčet a brzdit a nemohl jsem kvůli pneumatikám zrychlovat v zatáčkách. Souboj s Landem na konci byl skvělý, protože jsme závodili tvrdě a byla to vlastně velká zábava. Nemůžete předjíždět mimo bílou čáru a já bych takhle přišel o pódium, takže je to nepříjemné, ale taková jsou pravidla. Musíme trochu více analyzovat, proč jsme neměli stejné tempo jako včera, protože jsme očekávali, že budeme konkurenceschopnější. Nicméně tento víkend jsme udělali několik pozitivních kroků a měli jsme záblesky, kdy to vypadalo, že se vracíme do čela, takže jdeme správným směrem. Stále to není dostatečné, ale budeme dál pracovat a zlepšovat vůz, jak to půjde. Jak jsem řekl, nakonec je pro nás nejdůležitější, že jsem navýšil náskok.

Sergio Pérez, 7. místo:

Ztratil jsem docela dost času, když jsem se na začátku zasekl ve středu pole a zdálo se, že lidé, kteří byli na tvrdé směsi, měli lepší strategii, takže jsem nakonec ztratil pozici ve prospěch George. Ke konci prvního stintu to bylo docela zvláštní, moje rychlost byla lepší, ale začal jsem mít problémy s předními pneumatikami a jízda nestála za moc. Obecně se to pak ještě trochu zhoršilo; myslel jsem si, že to může být pneumatikami, ale pak jsem nasadil tvrdou a problém a tempo byly stejné. Dnes jsem se opravdu potýkal s vyvážením vozu, ovládal se dost obtížně. Zdá se, že upgrade nám docela pomáhá ve vysokých rychlostech, ale tento víkend jsem neměl kompletní upgrade, jenom částečný. Nejsem si jistý, jak moc by nás použití celého balíčku vrátilo zpět do boje. Celý víkend nám chyběla rychlost. Nebyl to jednoduchý víkend a máme před sebou spoustu práce. Těším se na příští týden, ale musíme se ujistit, že se z Austinu poučíme, abychom se ujistili, že Mexiko bude úspěšnější.

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě gratuluji Ferrari, od samého začátku jeli skvělý závod a zaslouženě zvítězili. Co se nás týče, oproti včerejšku jsme ztratili rychlost, takže se na to musíme podívat a pochopit to. Drželi jsme se spíše vpředu, ale změnilo se to a nejsem si jistý, jestli to bylo teplotou nebo změnou nastavení, kterou jsme udělali po sprintu. Jak říkám, budeme se tím muset zabývat. Max dnes jel skvěle, myslím, že se dobře bránil. Problém se samozřejmě vyskytl ke konci závodu, ale pravidla jsou v této situaci velmi jasná a komisaři jednali rychle, jak po nich všechny týmy žádaly. Celkově vzato si z dneška můžeme vzít spoustu pozitiv, tým odvedl dobrou práci při obratu po Singapuru, ale stále máme před sebou dlouhou cestu. Ale zdolat o víkendu našeho hlavního rivala v šampionátu jezdců o pět bodů, to je v pořádku! Nyní se podíváme do Mexika; Domácí závod pro Checa, kde doufáme, že budeme stavět na tom, čeho jsme dosáhli zde, a budeme pokračovat v tlaku správným směrem.

McLaren

Lando Norris, 4. místo:

Frustrující odpoledne. Samozřejmě, že startovat z prvního místa a skončit čtvrtý, s tím jsem nepočítal, ale bylo to náročné pole a Ferrari vypadalo po celý víkend silně. Dnes jsem věřil v umístění na stupních vítězů, ale bohužel jsem o něj přišel po rozhodnutí, které se mi příliš nelíbí. Takže to byl těžký víkend a máme na čem pracovat. Příští víkend pokračujeme v Mexiku, abychom si zajistili další důležité body v našem boji o titul.

Oscar Piastri, 5. místo:

Abych byl upřímný, bylo to trochu osamělé odpoledne, start a konec na stejném místě. Pozitivní je, že jsme získali několik slušných bodů, což je důležité v boji o Pohár konstruktérů. Prostě jsme dnes neměli rychlost jako Ferrari. Startovní pole je stále extrémně těsné a tento víkend to prokázal. Budeme se snažit vrátit se v Mexiku v silnější formě.

Andrea Stella, šéf týmu

Jak jsme očekávali, byl to těžký závod a tři různé týmy bojovaly o vítězství. Je škoda, že Landův závod byl zpočátku ovlivněn tím, že ho Max v první zatáčce vytlačil, a poté, co se po solidním výkonu dotáhl na Maxe díky dobrému tempu a strategii, přišel o stupně vítězů kvůli penalizaci, které nerozumíme a nesouhlasíme s ní. Cítíme, že to byl nevhodný způsob, jak změnit výsledek závodu.

Oscar závod zvládl velmi dobře, stejně jako tým, což vedlo k důležitému zisku bodů. Nyní otočíme stránku a soustředíme se na další závod.

Mercedes

George Russell, 6. místo:

Byl jsem potěšen, jak dnešek z mé strany probíhal. Nevěděl jsem, co závod přinese, ale dostat se z boxové uličky tak vysoko a skončit před Red Bullem znamenalo, že jsem z obtížné situace vytěžil maximum. Po celou dobu jsem měl dobré tempo, zejména na tvrdé směsi. Byl jsem schopen protáhnout první stint a nasedit čerstvější gumy, se nimiž jsem mohl v závěrečných kolech útočit.

V nadcházejících dnech budeme tvrdě pracovat na analýze víkendu jako celku. Auto může být občas stále ošidné; Lewis obvykle nekončí závody ve štěrku. Když najdeme jeho solidní bod, je schopen silných výkonů, ale je obtížné je udržet konzistentní. Myslím, že vůz měl tento víkend potenciál bojovat o stupně vítězů, ale potřebujeme rozšířit jeho provozní okno. Proto se budeme příští víkend v Mexiku snažit odrazit ode dna.

Lewis Hamilton, havárie:

Měl jsem skvělý start a myslel jsem si, že mě čeká pozitivní závod. Netlačil jsem příliš tvrdě, ale auto trochu odskočilo v devatenácté zatáčce, ulétla mi zadní část a bylo to. Když jsem se otočil, naměřili velký poryv větru, až 40 km/h, což pravděpodobně napomohlo. George měl včera podobný problém jako já, takže musíme tvrdě pracovat na analýze obou incidentů a uvidíme, co se z nich můžeme naučit.

Omlouvám se celému týmu, který tak tvrdě pracoval na aktualizacích. Doufejme, že se nám podaří příští týden v Mexiku dostat vůz na lepší místo. Všichni na tom budeme neuvěřitelně tvrdě pracovat.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Celkově to byl těžký víkend. Vidíme, že vůz má rychlost, jak jsme ukázali v pátek a s George v dnešním závodě, ale stále se potýkáme s jeho nekonzistencí. To však pro nás není nic překvapivého. Různé týmy se v průběhu sezóny dostávaly do formy a zase z ní vypadávaly, ale je to něco, na čem budeme v posledních pěti závodech sezóny tvrdě pracovat, abychom se zlepšili.

Pozitivem dneška bylo, že George byl po celou dobu rychlý a po startu z boxové uličky předvedl dobrý útok. Tým v garáži včera v noci tvrdě pracoval s plným nasazením, aby mu připravil vůz na závod; museli jsme museli přehodnotit specifikaci. George zajel dobrý závod a zvláště na tvrdé směsi byl rychlý. To nám umožnilo prodloužit jeho první stint a nakonec v posledních několika kolech vybojoval pozici na Pérezovi. Bohužel Lewis zažil zklamání. Nijak zvlášť netlačil, ale poryv větru v kombinaci se špinavým vzduchem z vozu před ním ho spláchl z trati. Musíme se na to podívat, taky na to, co se stalo včera s Georgem, abychom pochopili, proč auto takhle reagovalo. Lewis Hamilton není jezdcem, který by ve druhém kole závodu vypadl, takže se nad tím musíme zamyslet.

Haas

Nico Hülkenberg, 8. místo:

Jsem velmi spokojen, maximalizoval jsem, co bylo možné a nakonec jsem se přiblížil k Pérezovi. Odhadoval jsem, že bych mohl jet na jednou zastávku, a také to tak bylo, i když v polovině prvního stintu jsem se cítil opravdu špatně. Pneumatiky se pak vzpamatovaly a vrátily do formy. Dlouhá jízda mi otevřela dveře k dobrému výsledku. To bylo klíčové, takže body a dvoubodový náskok před VISA Cash App je potěšitelný.

Kevin Magnussen, 11. místo:

Dnes jsem nezískal žádné body, i když jsem měl dobrou šanci nějaké získat. Mluvili jsme o jedné zastávce, ale to se mi nepodařilo.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Trochu smíšený výsledek, ale Nicův výsledek je dobrý. Zvládl strategii a vzhledem k situaci velmi dobře nakládal pneumatiky a dobře komunikoval. Na Kevinově straně to bylo téměř naopak, protože naše základní linie byla strategie dvou zastávek a ke konci závodu pak došlo k chaotické komunikaci. Cítím, že jsme dnes měli získat body s oběma vozy, i když Kevin mohl mít problémy se udržet na desátém místě, alespoň by měl šanci. Pokud bychom odsud odjeli s dvěma bodovanými místy, byl by to nejlepší výsledek, ale bohužel bodoval pouze Nico. Z víkendu máme sedm bodů a jsme dva před RB, což je pozitivní. Patří nám šesté místo v Poháru konstruktérů, zbývá pět závodů do konce a jsme konkurenceschopní, takže do toho půjdeme naplno.

VISA Cash App RB

Liam Lawson, 9. místo:

Byl to dobrý závod; abych byl upřímný, nečekal jsem takový výsledek. Měl jsem skvělé první kolo, využil jsem každé mezery a získal nějaké pozice. Včera jsem s vozem udělal opravdu dobrý krok vpřed a doufal jsem, že to zopakuji v dnešním závodě; naštěstí se to podařilo. Vůz byl opravdu silný a choval se přesně tak, jak jsem doufal. Tvrdá směs funguje dobře a měl jsem také dobré tempo. Když jsem zastavil v boxech a potom měl volnou trať, byl jsem schopen vydržet na trati déle, než jsme plánovali. Po včerejším sprintu jsem si dělal poznámky podle ostatních, což mi rozhodně pomohlo. Celý tým vynaložil hodně úsilí, aby mě na závod připravil, spoustu hodin navíc, protože jsem věděl, že to je můj první víkend v autě, takže velké díky všem v týmu za to, co pro mě udělali. Mexiko je hodně odlišná trať, takže uvidíme, co tam můžeme příští týden zvládnout.

Juki Cunoda, 14. místo:

Dnes to byl těžký a frustrující závod. Startoval jsem na středně tvrdých pneumatikách a plánoval jednu zastávku, zatímco ostatní jezdci měli jinou strategii a startovali na tvrdých pneumatikách, aby si první stint prodloužili, než zajedou do boxů pro žluté pneu. Podíváme se na to, abychom pochopili, zda se něco nedalo udělat lépe, a také abychom získali nějaké poznatky do budoucna. Bohužel jsem udělal chybu ve druhé části závodu, kdy jsem ztratil kontrolu a roztočil se v první zatáčce, což mému závodu rozhodně nepomohlo. Byl to velmi zvláštní okamžik a nejsem si jistý, co se stalo, takže to určitě budeme muset přezkoumat. Mexiko je blízko, vrátím se silnější.

Laurent Mekies, šéf týmu

Můžeme být spokojeni s výkonem našeho týmu, s vynikajícím umístěním Liama při jeho návratu, zajel velmi dobře a probojoval se z posledního místa na roštu. Po celý víkend odváděl skvělou práci, zvláště když si uvědomíme, že nezávodil od října loňského roku. Byl dobře připraven, protože s námi trávil celou sezónu, pracoval s týmem v továrně a na Grand Prix, takže byl připraven na tento víkend v podstatě od začátku. Jukiho tempo bylo po celý víkend také silné, do sprintu startoval z podobné pozice jako do závodu. V Grand Prix po dobrém prvním stintu na středně tvrdé směsi neměl ve druhém stintu na tvrdých pneumatikách mnoho volného vzduchu a musel se spokojit s jízdou za Gaslym, než ho hodiny odsunuly dozadu. Austin znamená začátek intenzivní bitvy v šesti závodech, která měla rozhodne o umístění v šampionátu, a to nejen na čele startovního pole. Jeden Haas dnes skončil před námi, sebrali nám šesté místo, ale v této sezóně jsme byli svědky velmi častých změn hierarchie. Stejně jako většina týmů jsme tu měli aktualizace a jsme spokojeni s tím, jak fungují. Myslíme si, že je stále prostor pro zlepšení a ve zbývajících pěti závodech musíme z našeho balíku dostat vše. Všichni ve Faenze a v Bicesteru se soustředí a těšíme se na super souboj až do konce.

Williams

Franco Colapinto, 10. místo:

Po náročné sobotě se mi podařilo zlepšit se v závodě. Jako tým jsme ukázali velkou sílu, abychom dnes zabojovali. RB, Haas a Alpine byly tento víkend silné, takže bylo těžké se dostat na body. Věděl jsem, že máme dobré závodní tempo, a když jsem našel svůj rytmus v čistém vzduchu, opravdu jsem jel naplno. Hodně jsem se poučil ze svého prvního sprintového víkendu, což mi může do budoucna jen prospět. Stále se musím učit, abych pomohl týmu postupovat správným směrem. Doufejme, že na tom budeme moci stavět v příštích dvou závodech trojitého závodu.

Alex Albon, 16. místo:

Byl to těžký víkend. Mám pocit, že jsem v první zatáčce trochu kolidoval a s poškozením to nebylo ono. Myslel jsem si, že budu muset odstoupil, ale snažil jsem se hrát dlouhodobou hru a případně pomoci Francovi v jeho závodě. Vůz byl v pořádku, ale mám pocit, že jsem se celý víkend na měkkých pneumatikách trápil a jsem prostě nebyl schopen najít správné místo. Je to zklamání, ale je to jen začátek trojvékendu, takže doufejme, že uděláme nějaké změny a vrátíme se v Mexiku silnější.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Teplota trati byla dnes vyšší než po zbytek týdne, takže péče o pneumatiky byla hodně důležitá. Rozhodli jsme se rozdělit vozům na na startu různé pneumatiky, abychom zvýšili naše šance na získání bodů. Alex startoval na středně tvrdé, ale bohužel v první zatáčce dostal náraz zezadu a nemohl se vyhnout kolizi s Oconem. Byli jsme schopni ho stáhnout do boxů během safety caru, abychom mu vyměnili přední křídlo, ale trvalé poškození podlahy znamenalo, že jeho závod skončil dříve, než pořádně začal.

Franco startoval na tvrdých pneumatikách a po startu ztratil několik pozic. Když soupeři absolvovali zastávky, rozhodli jsme se zkusit udělat jednu zastávku. Skvělý první dlouhý stint ho udržel ve hře o body, a když Magnussen zastavil podruhé, rozhodli jsme se u Franca pro jeho jedinou zastávku. Prostě se dostal do čela skupiny; od té doby předváděl skvělé tempo až do konce a zajistil cenný bod. Stále potřebujeme pochopit náš špatný výkon ze včerejška, ale dnešní dobré závodní tempo se nám dává před Mexikem jisté šance.

Alpine

Pierre Gasly, 12. místo:

Bylo to frustrující odpoledne, plně jsem nevyužil maximální potenciál. V průběhu závodu jsem měl příliš mnoho komplikací, což je škoda, protože jsem startoval z opravdu dobré pozice a měl jsem mnohem vyšší ambice než skončit mimo body. Propásl jsem šanci a mohl jsem závod zvládnout lépe, což je něco, co zhodnotíme příště. Magnussenovu brzkou zastávku v boxech jsem zvládl, pak jsem měl pomalou zastávku, ale obecně mi na tvrdých pneumatikách chyběla rychlost, abych byl v silnější pozici. Vypadá to, že naši soupeři jsou v tuto chvíli o něco rychlejší; musíme dál chápat náš balíček a vytěžit z něj všechno. Příští týden nás čeká Mexico City – jedinečná trať, kde máme další příležitost učit se a posouvat se.

Esteban Ocon, 18. místo:

Bohužel dnes byl můj závod ohrožen v první zatáčce poté, co mě někdo trefil zezadu. Roztočil jsem se a spadl na konec pole. V průběhu závodu se mi podařilo získat zpět několik pozic, ale poté jsem už mnoho možností neměl. Na konci závodu jsem se rozhodl zajet do boxů a pokusil se o nejrychlejší kolo na měkkých pneumatikách, což se mi podařilo. Z tohoto víkendu si můžeme vzít pozitiva. Ukázalo se, že vylepšení fungují, zejména ve včerejší kvalifikaci, takže se těším, že tým bude pokračovat v práci tímto směrem a vylepší vůz. Další na řadě je Mexico City a doufejme, že budeme v lepší pozici, abychom mohli bojovat o body.

Oliver Oakes, šéf týmu

Z tohoto víkendu můžeme odjet s některými pozitivy, zejména jak se nám dařilo a jak jsme ho proměnili na nejlepší startovní pozici týmu v sezóně. Je škoda, že jsme nedokázali zúročit naši dobrou startovní pozici, ve druhém stintu jsme se trápili, což musíme analyzovat. Tým v této sezóně neuvěřitelně tvrdě pracoval na zastávkách v boxech se spoustou znatelných zlepšení v posledních závodech. Tyto věci se v závodění stávají, vyhráváme a prohráváme jako tým. Těšíme se, že za týden opět pojedeme do Mexico City.

Aston Martin

Fernando Alonso, 13. místo:

Dnes to pro nás byl těžký závod a z mé startovní pozice jsem se propadl o několik míst zpět. Myslím, že jsem v kvalifikaci překonal přirozené maximum vozu a věděl, že to bude těžký boj, udržet se v první desítce. Byl to obtížný víkend a v příštích dnech máme hodně co analyzovat, abychom se v Mexiku zlepšili.

Lance Stroll, 15. místo:

Ve srovnání s ostatními vozy nám dnes chyběla rychlost. Měl jsem trochu chaotický restart, zasekl se v desáté zatáčce, ale myslím, že i bez tohoto zlomu by byl výsledek stejný. Vůz neměl výkon, abych mohl bojovat o pozice. Stále máme před sebou práci, abychom tento vůz vylepšili, a budeme v tom směru tvrdě tlačit.

Mike Krack, šéf týmu

Byl to velmi obtížný závodní den. Je opravdu zklamáním, že jsme z víkendu odjeli bez bodů. Střed pole je neuvěřitelně těsný a my jsme byli na špatné straně. Celý víkend jsme prostě neměli žádnou rychlost. Musíme se poučit ze dnů, jako je ten dnešní, zdvojnásobit naše úsilí a před příštím víkendem v Mexiku podniknout patřičné kroky.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 17. místo:

Jako tým jsme dnes zkusili vše, co se dalo, přešli jsme na strategii jedné zastávky založenou na výkonu pneumatik a po vzoru našich konkurentů. Bylo správné to zkusit, protože nikdy nevíte, co se může stát během závodu, ale nevyšlo to, protože jsem musel druhý stint o něco prodloužit. I když jsem mohl velmi držet tempo našich přímých soupeřů, což je rozhodně pozitivum, na kterém můžeme stavět. Ke konci stintů nám stále chybělo tempo. Udělali jsme krok vpřed v závodním tempu, ale stále musíme pokračovat ve vývoji vozu, abychom tento nedostatek vyřešili a zlepšili naše budoucí výkony.

Guanyu Zhou, 19. místo:

Dnes jsem měl opravdu dobrý start a posunul jsem se o několik míst. První stint proběhl dobře a při restartu po safety caru jsem do toho dal všechno, protože jsem věděl, že ostatní jsou na tvrdé směsi. Bohužel, a omlouvám se celému týmu, jsem se pokusil zaútočit na vozy před sebou a do první zatáčky vjel příliš rychle, najel jsem na hrbol ve špatném úhlu a zadní část mi ujela. Poté bylo tempo ve druhém stintu ošidné a zažil jsem nějaký pokles, kdy jsem musel pochopit, co se stalo, ale vzhledem k tomu, kde jsme byli v posledních závodech, byki prvních 10 kol docela slibných . Nakonec to dnes nestačilo, ale budeme dál tlačit na pilu a v dalším závodě se vrátíme silnější.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní závod se nesl v podobném průběhu jako celý víkend a nedokázali jsme oproti našim startovním pozicím získat žádná místa. Zatímco Valtteri jel strategii jedné zastávky podobně jako jezdci z první desítky, Zhouovy hodiny v první zatáčce v desátém kole nás vedly k tomu, že jsme zůstali u strategie dvou zastávek, abychom mohli těžit z delta směsi pneumatik. Při zpětném pohledu jsme mohli okamžitě po Zhouově incidentu zvolit strategii jedné zastávky a Valtteriho povolat do boxů o něco později než v 16. kole. Naše strategická rozhodnutí však byla nakonec ovlivněna závodním tempem týmu, protože jsme během stintů, zejména ke konci, zaznamenali větší degradaci než naši přímí konkurenti. Výsledek závodu je zklamáním a nikdo v týmu není s výsledky spokojen. Ale musíme si udržet vysokou motivaci a tvrdě pracovat, abychom našli cestu zpět do mixu. Uvědomujeme si, že je třeba pokračovat v analýze příčin naší nedostatečné výkonnosti a tvrdě bojovat za to, abychom se posunuli vpřed.