GP Emilia Romagna: Podruhé se šok nepovedl, Verstappen se spasil na cílové čáře

Tifosi bezesporu čekali, že Ferrari potrápí dominujícího Verstappena a ztíží život stále lepším McLarenům, ale nepříliš dobře načasovaná zastávka znamenala ústup z pozic především u Sainze jr. Dokázal sice v prvním stintu držet za sebou Piastriho, ale po výměně pneu se propadl za něj a pak už tahal za kratší konec.

O hlavní představení se postarali Verstappen a Norris. Zhruba do 50. kola si obhájce titulu držel poměrně komfortní náskok, ale pak zahlásil do depa odcházející pneumatiky a Norris ho začal postupně stahovat. Nakonec ale nebyl dost rychlý, sice se Red Bullu přiblížil na detekční zónu DRS, ale to bylo až v posledním kole a neměl už šanci zaútočit. Russell byl ze špičky jediný, kdo stavěl dvakrát a nakonec si kvůli tomu vyměnil místo s Hamiltonem, ale získal aspoň bod za nejrychlejší kolo, které do té doby držel překvapivě trápící se Alonso.

Pérez s obrácenou strategií vlastně neměl šanci nějak zasáhnout do boje o TOP 5 a vlastně ani významněji neohrozil Mercedesy. Smutek může panovat u Haasu, neboť Hülkenberg se dokázal dlouho držet před Cunodou, ale nakonec ho kromě Japonce překonal i Stroll, další z těch, co začínali na tvrdé směsi a poté jim středně tvrdá poskytla náležitou výhodu. Dojem z posledních závodů rozhodně napravil Magnussen, jemuž se podařilo v poslední třetině předjet po korektních soubojích hned pět soupeřů.

Podrobnou reportáž ze závodu přineseme v nejkratší možné době.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 0,725 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 7,916 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 14,132 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 22,325 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 35,104 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 47,154 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 4 + 54,776 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 2 + 1:19,556 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1 + 1 kolo 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 16. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 19. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing odstoupil Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W15

Mercedes M15 1:18,589

