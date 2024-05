McLaren vyhrál poslední trénink, dvakrát přerušený a v dramatickém závěru

Venkovní teplota oproti včerejšku poněkud vzrostla, přesáhla 30°C, což byla jen docela malá nepříjemnost. Tentokrát se první dva týmy průběžné tabulky vydaly neprodleně na trať, ale zatímco Red Bull testoval středně tvrdé směsi, Ferrari šlo hned na měkkou. Pérez byl tím, kdo si zapsal první měřený výkon 1:17,682, ale vzápětí vystřídal na prvním místě Leclerc (1:17,808) a Sainz jr. (1:17,644), aby oba jako první sestoupili pod 1:17,0 a značně vylepšili svá maxima (Leclerc 1:16,087, Sainz jr. 1:16,067). Verstappen přes veškerou snahu a stále na žlutých pneu ztrácel téměř tři desetiny, navíc jeho poslední pokus byl značně rozevlátý.

Ostatní týmy téměř dvacet minut vyčkávaly a nemuselo se jim to vyplatit. Mercedes začal na použitých měkkých pneu, McLaren sáhl po žlutých, ale v čase 24:30 se nejdříve rozsvítilo žluté varování v sektoru 3, aby vzápětí zavlály červené vlajky. Fernando Alonso ve druhé zatáčce Rivazza lehce uklouzl, následoval smyk, hodiny, cesta pozadu ven z trati a náraz do bariéry. Traťové hlídky ale pracovaly velmi rychle a efektivně - za necelých sedm minut se opět mohla začít honba za nejlepšími časy.

V té době většina týmů už nasadila červenou směs, časy se samozřejmě u těch, kteří měli předchozí výkony na tvrdších směsích lepšily, ale pořád se čekalo, co vytáhne z rukávu McLaren. Piastri napodobil svého kolegu, když mu při velmi rychlém kole nevyšel výjezd z Rivazzy a dostal se do štěrkové zóny - místo skvělého času tak zapsal pouhých 1:17,328. Pak se nad tratí rozhostilo téměř úplné ticho, které rušili pouze oba Saubery a Sargeant. Všichni ostatní si nechali poslední pokusy do závěrečné desetiminutovky.

Že se ale taková taktika nemusí vyplatit, prokázal právě závěr třetího tréninku. Pérez v čase 54:10 nezvládl průjezd Variante Alta, druhý obrubník ho vyhodil napříč tratí a Mexičan se zabořil přídí svého vozu do ochranné bariéry. Málokdo čekal, že se povede jeho Red Bull z trati odklidit, ale za tři a půl minuty se to maršálům povedlo. Jenže šňůra vozů na výjezdu z boxů byla příliš dlouhá a nájezd do rychlého kola už stihli vlastně jen Norris, Leclerc, Piastri a Gasly, který posledně dva jmenované před nájezdem na cílovou rovinku notně potrápil. Už v instalačním kole obě Ferrari svedly de facto závodní duel se Strollem, jenž se odmítal vzdát své pozice. Lepší čas si připsal pouze Norris, ostatní už díky situaci na trati pokusy vzdaly. Red Bull si tak kvůli Pérezovi vlastně vůbec nevyzkoušel měkké pneu, totéž vlastně platilo o Cunodovi, jehož výsledky byly dosaženy pouze na středně tvrdé směsi.

V garážích Aston Martinu a Red Bullu tak před kvalifikací bude hodně napilno, s ohledem na povahy nehod lze říci, že u Alonsa bude té práce podstatně více.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:15,829 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:16,067 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:16,087 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,095 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:16,366 7. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:16,470 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:16,481 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:16,543 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:16,547 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:16,560 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:16,631 13. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:16,668 13. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:15,529 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:16,695 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:16,794 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:16,923 17. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,960 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:17,339 19. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:17,361 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:17,891

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ