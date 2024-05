GP Emilia Romagna: Verstappen poosmé v řadě na pole-position, Ferrari zklamalo

Příjemné počasí, dobrá nálada a odhodlání - tréninky naznačovaly hned několik variant, byli tu rychlí piloti McLarenu, solidně působící zástupci Ferrari, nečekaně rychlý Cunoda, naopak poněkud upozaděná squadra Red Bullu. Jenže účty se dělají až po tancovačce.

Q1 - 18 minut

Dobrá zpráva pro fanoušky Red Bullu a Aston Martinu tkvěla v tom, že mechanici oba pochroumané vozy dali včas dohromady. Kvalifikační klání zahájili piloti Alpine, ke Gaslymu a Oconovi se připojil Zhou a Francouzi také stanovili výchozí hodnotu - 1:16,645 (Ocon) a 1:17,284 (Gasly). Bylo ovšem zřejmé, že hodnoty dosažených časů půjdou dolů. U Ferrari se rozhodli ušetřit měkkou směs a oba piloti vyjeli jako jediní na středně tvrdé. Sainzův čas 1:16,976 by na postup do Q2 nestačil, ale Španěl se dokázal zlepšit na 1:16,015. Williamsy zjevně narušily traťové limity víc, než bylo komisařům milé, protože Albonovi i Sargeantovi byly úvodní pokusy anulovány. Sargeant se navíc prohřešil i při druhém pokusu, takže mu nebyl zaznamenán žádný výsledek.

V závěrečných záchranných pokusech šokoval Hülkenberg, jenž se krátce výkonem 1:15,841 dostal do čela, ale záhy ho předstihl Verstappen, i když jeho výkon 1:16,762 mohli ještě vymazat komisaři, protože za zatáčkou Rivazza byl všemi koly mimo trať - ale nic se nedělo. Leclerc pro jistotu vyjel na trať ještě potřetí a vklínil se mezi Maxe a Nica časem 1:15,823. Zato Alonsova mizérie ještě neskončila - dvojnásobný mistr světa zkazil rychlé kolo poté, co nezvládl výjezd ze šikany Tamburello a dlouhá jízda mimo trať mu vzala jakékoli šance. Oprávněný vztek mohl pociťovat Magnussen, jemuž rychlé kolo rovněž v Tamburellu pokazil překážející Piastri.

Do Q2 nepostoupili: Bottas, Sargeant, Alonso, Zhou a Magnussen

Q2 - 15 minut

Mercedesy si vyhradily právo prvního výjezdu a piloti se za sebe srovnali s odstupem pouhých 0,003 vteřin (lepší byl Russell, jenž také zajel první měřený čas 1:16,200). Jenže jak se později ukázalo, právě ony tři tisíciny by rozhodovaly o postupu do Q3. Ale pořád bylo dost času. Leclerc a Sainz jr. už nasadili měkkou směs, ale jako by se s ní nemohli srovnat. To Cunoda prokázal, že jeho výsledky v trénincích nebyly náhodné - časem 1:15,358 se zařadil za dominujícího Verstappena (1:15,386).

McLareny v pohodě dosáhly kvalitních časů v oblasti 1:15,4 a druhé pokusy už vynechaly, stejně jako Leclerc (1:15,328). To Sainz jr. musel zabrat, aby se před domácím publikem neshodil. V závěru opět poskočil kupředu Hülkenberg (1:15,569) a vystavil tak do nepříjemné situace především Péreze. Checo měl ještě jeden pokus, ale i přes veškerou snahu nebyl dost rychlý, aby zdolal průběžně desátého Ricciarda. K překonání jeho času 1:15,691 mu chybělo nicotných 0,015 vteřin.

Do Q2 nepostoupili: Pérez, Ocon, Gasly, Stroll a Albon

Q3 - 12 minut

Na trati se objevila pětice Verstappen, oba McLareny a obě Ferrari a v tomto pořadí si zapsali piloti první pokusy. Zajímavá byla skladba nejrychlejších sektorů - první ovládl Verstappen, druhý Norris a třetí Piastri, ale průběžné pořadí bylo Verstappen, Norris, Leclerc. Piastrimu nevyšel docela závěrečný kus od Rivazzy. Ricciardo vsadil vše na jediný pokus a čekal s ním až na poslední čtyři minuty, kdy se všichni piloti vydali ke druhým pokusům. Zlepšili se v nich všichni, ale u Ferrari to nebylo dostačující - oba piloti prohráli boj o první řadu v úvodním sektoru. Ten měl naopak velmi dobrý Cunoda, byl dokonce lepší než oba maranellské vozy, ale zcela zkazil závěrečnou pasáž a zamířil hned do boxů.

Verstappen tak poosmé za sebou ovládl kvalifikaci a jeho výkon opět tak trochu mohl připomínat hru kočky s hejnem myší; nebo ještě jinak: když potřeboval, dokázal odkázat konkurenci do patřičných mezí.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:14,746 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:14,820 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:14,837 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:14,970 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:15,233 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,234 7. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:15,465 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,504 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:15,674 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:15,980 11. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:15,706 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:15,906 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:15,992 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:16,200 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:16,381 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:16,626 17. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:16,834 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:16,854 19. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:16,917 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing no time

