Leclercova nadvláda pokračuje i v druhém tréninku, Cunoda velkým překvapením

Oproti času krátce po poledni se teploty příliš nezměnily, vítr poněkud zeslabil na intenzitě a piloti prakticky hned od počátku atakovali nejlepší časy z prvního tréninku. Tentokrát většina přítomných zvolila středně tvrdé pneumatiky, zatímco Mercedes zvolil známé vice versa - nasadil tvrdou směs. První měřený čas zaznamenal velmi agilní Cunoda - 1:17,672 - a krátce po něm se na displejích objevily i výkony ostatních, pohybujících se stále blíže hodnotě 1:17,0. Jako první ji překonal na žlutých pneumatikách Leclerc (1:16,946) a v tomto směru ho dokázal napodobit pouze dvěma pokusy Verstappen (1:16,930 a 1:16,734). Leclerc ovšem hozenou rukavici zvedl a ještě před koncem první třetiny zaznamenal prozatím vedoucí výkon 1:16,677. Malým "oživením" tohoto úseku byly Gaslyho hodiny za šikanou Alta a Alonsovo "žalování" na Hamiltona: "Myslí si, že je na trati sám, ale v předchozím kole mě zdržel v zatáčce 12 a teď v sedmičce," hlásil veterán na boxovou zídku.

Do druhé třetiny tréninku nazuli prakticky všichni měkkou směs a první měřitelný výkon zajel Russell - 1:16,820. Poté padaly lepší časy, opět se vytáhl Cunoda, ale Leclercův nejlepší čas nedokázal porazit. Otázkou je, zda by do pořadí nepromluvil Norris, jemuž se na středně tvrdé směsi podařilo zajet dva nejrychlejší sektory, ale nevyšel mu výjezd ze zatáčky Rivazza a před nájezdem na cílovou rovinku se dostal všemi koly mimo trať, proto raději rovnou zamířil do boxů. Více než dvacet minut se intenzivně pracovalo na obou Williamsech: Albon vyjel na trať až po 24 minutách a Sargeant krátce po něm. Promeškané minuty jim evidentně chyběly.

Jak se ukázalo, největším problémem byla pro piloty Variante Alta, mnoho jich tu doslova přeskákalo druhý obrubník, Carlos Sainz jr., na nějž v boxech "dohlížel" otec, tu napodobil svůj průjezd z prvního tréninku a tím si zničil svůj druhý rychlý pokus. Verstappen si stěžoval na malou přilnavost předku svého vozu a víceméně se trápil. To nakonec dokázal i pět minut před koncem, kdy vyjel v dvojzatáčce Rivazza zcela mimo trať a při návratu málem kolidoval s Ricciardem. Také Hamilton po trati solidně povlával, takže neohrozil překvapivé prozatímní stupně vítězů, kde se příznivcům McLarenu určitě líbilo umístění Piastriho, jenž měl štěstí na zcela volnou trať.

Poslední dvacetiminutovku věnovaly týmy delším stintům, takže časy byly o dvě až tři vteřiny pomalejší. Norris vlastně neměl šanci dokázat, jak mu Imola sedí, protože na nejměkčí směsi vyjel až v posledních dvou minutách a bohužel se lapil do značného provozu. Poslední možné rychlé kolo odjel povětšinou za Zhouem a až za Variante Alta ho předjel, ovšem čas 1:20,770 byl důsledkem tohoto "souboje".

Kromě Cunody se vytáhl i Nico Hülkenberg, jenž tu absolvuje ve své dlouhé kariéře první závodní víkend. Zpočátku nebyly jeho časy nijak reprezentativní, ale na nejměkčí směsi se mu dařilo. Ovšem podstatně větším překvapením je Juki Cunoda, jehož časy většinou znamenaly pohyb v TOP 5. Japonec ovšem stejně jako Leclerc a Pérez bude po skončení tréninku vyšetřován kvůli nebezpečnému vypuštění na pit-lane.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:15,906 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:16,098 3. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:16,286 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,297 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,311 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:16,423 7. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:16,447 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:16,552 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:16,826 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:16,838 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:16,967 12. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:16,980 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:16,991 14. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:17,008 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:17,064 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:17.088 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:17,129 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:17,135 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:17,606 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:17,848

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ