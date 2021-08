GP Velké Británie: Hamilton "vstal z mrtvých", Verstappen v nemocnici

Vzhledem k výjimečným okolnostem mohli tentokrát všichni piloti zvolit libovolnou směs - nebylo velkým překvapením, když až na Péreze, startujícího z boxové uličky, byly na všech vozech pneumatiky středně tvrdé specifikace. Na Silverstone byl natěšený dav 356 000 diváků, panovalo slunečné a horké počasí (30°C vzduch, 50°C trať, 36% vlhkost vzduchu), ani západní vítr o síle pouhých 2,1 km/h nečinil žádné potíže.

Hned po startu se pokusil Hamilton vyzrát na Verstappena stejným způsobem jako Holanďan na něj při sobotním sprintu. Max ale držel vedení i za cenu "řezání" obrubníků, jako například v zatáčce Farm. Na Wellington Straight se zdálo, že Lewis bude mít navrch, ale do Brooklands ho Verstappen opět "posadil" za sebe. Rozuzlení tak přišlo na staré startovní rovince, kde si Hamilton najel na vnitřní stranu a zvolil útok do Copse Corner. Verstappem zvenku zachytil pravým zadním kolem o levé přední Mercedesu, doslova si svlékl pneumatiku a poté neovladatelný Red Bull narazil levým bokem do bariéry. Hamilton zpomalil a před něj se posunul Leclerc, aby před zatáčkou Becketts už celé startovní pole přijalo informaci o výjezdu safety caru. Po dalších dvou kolech vedení závodu závod červenou vlajkou přerušilo.

Zatímco se diskutovalo o vině, otřesený Verstappen odbelhal do vozu a k lékařské prohlídce, pořadatelé upravovali pásy použitých pneumatik na inkriminovaném místě. Komisaři oznámili, že restart bude proveden ze startovních slotů v 16:42 našeho času. Celou dobu viselo nad Hamiltonem možné potrestání, o vině se horečně debatovalo, dokonce Toto Wolff poslal Michaelu Masimu e-mail s určitými pasážemi pravidel - ovšem bez vysvětlení, oč vlastně mělo jít.

Restart zvládl opět nejlépe Leclerc a dokázal udržet na uzdě Hamiltona i Norrise, protože Bottasovi se ani podruhé start nepovedl (i při prvním se propadl na čtvrtou příčku za Leclerca). Prakticky ihned poté, co se vozy ocitly na trati, přišla očekávaná zpráva, že Hamilton byl za způsobení kolize s Verstappenem penalizován 10 vteřinami.

Monačan obhajující vedoucí pozici zažil krušnou chvilku v 15. kole, kdy hlásil na boxovou zídku vynechávání motoru. U Ferrari začali horečně řešit problém a Hamilton se mu přiblížil na odstup menší než vteřinu. Nedokázal však využít situace, v 18. kole hlásili inženýři italské stáje "vše OK", ovšem ve 22. kole se Leclerc ozval znovu. Dostal pokyny jak nadále minimalizovat škody, ale dokázal si Hamiltona udržet opět od těla - když Lewis zajížděl do boxů, byl odstup kolem 2,5 vteřiny. Hamilton stavěl ve 28. kole a s odpykáním trestu strávil u mechaniků 14,2 vteřiny. Leclerc si pro nejtvrdší směs dojel o dvě kola později a na trať vyjížděl s náskokem mírně přes 13 vteřin. Mezi ním a Hamiltonem ještě jel Valtteri Bottas.

Patnáct kol před cílem spustil Hamilton palbu nejrychlejších kol. Ve 40. kole na Hangar Straight udělal Bottas místo a Lewis nadále finišoval mílovými kroky. Leclerc se sice také pokusil zrychlit, ale odstup padal opravdu raketovým tempem, takže na začátku 50. kola už bylo jen otázkou času, kdy si Brit hnaný publikem jak při fotbalovém zápase, převezme vedení. Stalo se tak na shodném místě, kde došlo ke kolizi s Verstappenem - Leclerc se vlastně ani nebránil a ještě měl štěstí, že smýknutí vozu včas podchytil. Hamilton pak dokázal dovedl svou spanilou jízdu do cíle - jediné, co Mercedesu nevyšlo, byl záměr, aby se Bottas Hamiltona "chytil" a nechal se dovézt k Ferrari - Fin nebyl schopen se Lewisově "laufu" přizpůsobit.

Leclerc odvedl výbornou práci, ale nakonec mu chybělo k triumfu nějakých 12 kilometrů. Byl by to emotivní zážitek na přilbě měl vzpomínkový nápis odkazující na první vítězství Ferrari v oficiálním mistrovství světa "1951 British Grand Prix FIRST WIN Ferrari P 375, ale proti Lewisovi neměl šanci, spíš bylo překvapivé, že dokázal tak dlouho vzdorovat. Dobře si vedl také Sainz jr., jenž se v jednu chvíli dokonce ocitl za Leclercem na druhém místě. Bohužel v jeho případě zhatila šance na lepší umístění zastávka v boxech: ve 29. kole Španěl zastavil u mechaniků a těm trvalo 12,9 vteřiny, než si poradili s levou přední pneumatikou. Sainz potom přes dvacet kol sváděl tuhý boj s Danielem Ricciardem, ale ačkoliv měl prakticky stále k dispozici systém DRS, předjetí mu nevyšlo.

McLaren zůstal tak trochu ve stínu Hamiltona, přitom Lando Norris po restartu překvapil Bottase a dokázal obhajovat třetí místo. Jenže ani v jeho případě nevyšel pit-stop ve 22. kole: mechanici až napotřetí utáhli pravé zadní kolo a šestivteřinová zastávka nabídla šanci Bottasovi. Ten reagoval vzápětí a bezchybnou zastávkou se před Norrise opět vrátil. Ricciardo stavěl ve 21. kole a jak bylo řečeno, využil Sainzových problémů a dokázal ho do cíle udržet s vypětím všech sil za sebou.

U Red Bullu ležela veškerá tíha na Pérezovi, ale Mexičanovi se závod vůbec nepovedl. Na nejtvrdší směsi se posouval kupředu až na 11. místo, ale nepodařilo se mu předjet Gaslyho, což mu sebralo vítr z plachet. Pak poněkud nesmyslně zajel do boxů v 19. kole a nazul středně tvrdé pneumatiky - zbytečně brzo. Svedl souboj s Räikkönenem a poté opět uvízl za trojicí Alonso, Stroll a Gasly. Ve 39. kole si "Checo" zajel pro druhou sadu žlutě označených pneumatik a ze 17. místa vyrazil vpřed: Vettel (40. kolo), Latifi (41.), Giovinazzi a Russell (42.), Cunoda (44.), ale pak se mu do cesty opět postavil Räikkönen a za ním Sergio ztratil mnoho času. Alespoň se tým rozhodl snížit ztrátu Verstappena a ve 49. kole povolal Péreze do boxů, aby na nejměkčí směsi sebral Britovi nejrychlejší kolo, což se mu také povedlo - ovšem bez bodového efektu.

Závod se vůbec nepovedl Sebastianu Vettelovi. Hned v prvním kole po restartu při souboji s Ricciardem jeho Aston Martin "uklouzl", následovaly hodiny (bez nárazu do bariéry) a pád na poslední místo. Odevzdaný závod na beznadějné pozici nakonec Sebastian vypustil a byl povolán do depa. Stroll dokázal udržet kontakt s piloty v závěru bodované desítky a třebaže i on měl problém se dostat přes Räikkönena, nakonec mu finský pilot pomohl chybou před zatáčkou Club ve 48. kole, kdy se jeho Alfa roztočila a skončila za okrajem trati.

Nenápadně si vedli oba piloti Alpine - Alonso dokázal zúročit své zkušenosti a obhájil stejnou pozici jako ve sprintu, ovšem jeho ztráta na Sainze byla propastná. V jeho závětří se držel Ocon, jenž měl namále už při prvním startu, kdy se dostal do svěráku dvojice Alonso/Vettel, ale i přes zjevné drcnutí jeho vůz přežil. Za kratší konec tentokrát tahal Gasly, jehož výkon ovlivnila vynucená zastávka ve 48. kole po defektu pneumatiky. Bod útěchy sklidil aspoň nenápadný Cunoda. Další zklamání prožil George Russell, jehož nadějné výkony z kvalifikace a sprintu se vůbec nepovedlo přetavit do závodu.

Už během posledních kol byla vydána prostřednictvím FIA zpráva, že Max Verstappen byl přepraven do nemocnice, prvotní oznámení znělo - z preventivního důvodu. Předpokládejme, že při kolizi neutrpěl nijak závažnou újmu na zdraví, byť vůz po nehodě vypovídal něco jiného.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:58:23,284 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 3,871 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 11,125 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 12 + 28,573 5. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 10 + 42,624 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 43,454 7. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 6 + 1:12,093 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 4 + 1:14,289 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 2 + 1:16,162 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1 + 1:22,065 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1:25,327 12. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 14. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 16. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing + 1 kolo 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 1 kolo 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo DNF 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team nedokon?il DNF 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing havárie Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB16B

Honda RA621H 1:28,617

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ