Russell je podle komisařů vinen. Na startu ho čeká pokles o tři místa + VIDEO

Inkriminovaný moment se odehrál hned v prvním kole dnešního sprintu, kdy Russell v šesté zatáčce (Brooklands) mírně zablokoval kola a poté vrazil do Sainze. Španěl ve službách Ferrari poté opustil trať a propadl na osmnácté místo. Dokázal předjet několik soupeřů a nakonec cílem sprintu projel na jedenácté pozici, dvě místa za Russellem.

Sainz viděl celou záležitost jednoznačně: "Myslím, že to byla zcela zjevná chyba ze strany George. Jistě, když jedeme za sebou ve »špinavém« vzduchu, tak to může být obtížné, je snadné udělat chybu, jaké se dopustil, ale mě to zjevně přišlo hodně draho: propadnout se z desátého místa a usilovně bojovat, abych skončil jedenáctý a skončil za ním. Bolí to, protože tentokrát nešlo o mou chybu. Předjíždění bylo hodně obtížné, ale povedlo se mi několik dobrých soubojů, takže jsem se nakonec dostal na slušnou pozici. Mohl jsem skončit kolem sedmého osmého místa a zítra startovat z dobré pozice, ale takhle mě to stálo hodně," prohlásil španělský pilot před rozhodnutím komisařů.

George Russell byl později ochoten mluvit o něco víc: "Jo, myslím, že mě Carlos předjížděl hodně zeširoka a narazil do mě. Věděl jsem o něm, ale v onom určitém úhlu jsem ho nezaregistroval, takže jsem s tím ani nic nemohl udělat. Snažil jsem se zatočit, brzdil jsem, ale když mi »zavíral dveře«, blokovala se mi kola a nemohl jsem opravdu nic udělat. Bývá běžné, že když najíždíš do zatáčky zvenčí, tak dobře nevidíš, co se děje uvnitř; myslím, že prostě nevěděl, kde jsem. Je to taková běžná věc, které se v prvním kole stávají," vysvětlil Russel svůj pohled na kolizi.

Sportovní komisaři přisoudili vinu Russellovi. V jejich odůvodnění stojí, že se za podobné incidenty většinou udělují časové penalizace, avšak v tomhle případě by nešlo o nejvhodnější řešení. Proto přišel na řadu trest v podobě odsunu na startovním roštu nedělního závodu o tři místa. To znamená, že kupředu se posune trio Ocon, Sainz jr. a Gasly a za ně se zařadí na nedělním startu Russell.

Vyšetřován byl i Sainz, který byl podezřelý z nebezpečného návratu na trať. Rodák z Madridu však nakonec vyvázl bez postihu. Vyšetřováni byli rovněž Sebastian Vettel a Nikita Mazepin, v obou případech šlo o porušení pravidel na startu.