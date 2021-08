Rozzuřený Marko požaduje zásadní kroky proti Hamiltonovi, Horner ho podporuje

Incident v Copse Corner znamenal pro Verstappena nejen nebezpečný náraz do bariéry, následné lékařské vyšetření a zásadní úbytek bodů v šampionátu: jeho náskok se smrskl na pouhých osm bodů. Závodní komisaři v pauze po přerušení závodu prošetřili celou záležitost a výsledkem bylo trestných deset vteřin pro Hamiltona. To ovšem Red Bull odmítá akceptovat.

Dr. Helmut Marko poměrně rozhořčeně v rozhovoru pro Sky German prohlásil, že v případě kolize Verstappena a Hamiltona už vůbec nešlo o pouhý závodní incident, ale událost zcela výjimečnou. "U této situace už s běžným sportovním řádem nevystačíte. Nevím, jaký by měl být maximální trest, ale tak nebezpečné a bezohledné chování jako v případě Hamiltona by mělo být potrestáno vyloučením pro příští závod nebo něčím podobným! Pokud závodník takto kontaktuje předním kolem naše zadní kolo, pak už to není závodní nehoda v nejrychlejší zatáčce okruhu. To je nedbalost a imunita vůči nebezpečnému jednání," dštil síru a oheň na Hamiltona Marko, mimochodem bývalý závodník, jenž až do svého úrazu oka v Grand Prix Francie 1972 pilotoval vozy BRM a byl soupeřem Niki Laudy.

Lewis Hamilton by podle Marka měl za nehodu pykat mnohem důrazněji (ilustrační foto) | foto: Mercedes AMG F1 Team

Když se Marko dozvěděl, že Mercedes klade vinu za nehodu Verstappenovi, opět se rozčílil: "Pak jsou všichni slepí! Záznamy nám to jasně ukázaly. Levým předním kolem najel do Verstappenova pravého zadního a poslal ho do bariéry." Red Bull dále uvedl, že při nárazu do pásu použitých pneumatik čelil Verstappen nárazu v hodnotě 51G. Závod musel být přerušen, aby bariéra byla opět bezpečná a funkční.

"Podle mě jedinou a plnou vinu nese Hamilton, jenž v této pozici nikdy neměl být. Mohla to být až tragická nehoda, díky bohu, že z ní Max vyvázl bez úhony. Doufám, že tento případ řádně a odpovědně posoudíš," poslal Marko vzkaz řediteli F1 Michaelu Masimu.

Christian Horner viní Hamiltona ze špinavé jízdy | foto: Red Bull Racing

Svou trochou do mlýna přispěl i Christian Horner, šéf týmu. Podle něj je způsob chování Hamiltona nedůstojný jeho pověsti. "Myslím, že to byl zoufalý tah. Nezdařil se mu manévr v první části rovinky, s nímž zjevně počítal, pak to byl jen ubohý pokus, kdy to zkusil vnitřkem, což se jednoduše nedělá. Víte to stejně dobře jako kdokoli jiný. Copse Corner je jednou z nejrychlejších zatáček na světě. Tohle byla špinavost!" uvedl pro stanici Channel 4 Horner.

Zároveň dodal informace o prvních reakcích na Verstappenovu nehodu: "Viděli jsme ho odcházet, byl opravdu hodně vytočený. Zamířil do zdravotního centra ke kontrole, víte, byla to obrovská úleva, když jsem viděl, jak vylezl ven. Vždyť se to stalo v jedné z nejrychlejších zatáček v kalendáři F1," dodal Horner.