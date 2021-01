Další mladí Němci do Formule 1? Možná Beckmann, Zendeli nebo Flörschová

Spustí Mick Schumacher podobný boom? Situace je nyní obtížnější: Formule 1 přechází v Německu (a nejen tam) z bezplatné státní televize na placenou televizní stanici a Německo je po četných úspěších v nedávné minulosti Formulí 1 možná trochu unaveno. To je patrné i v juniorské sérii.

Mick Schumacher v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

V roce 2020 působilo v deseti nejdůležitějších juniorských sériích v Evropě celkem třináct mladých německých jezdců. Mick Schumacher se již dostal do F1. Dalšími dvanácti piloty byli: David Beckmann, Lirim Zendeli, David Schumacher, Sophia Flörschová, Andreas Estner, Niklas Krütten, Sebastian Estner, Matthias Lüthen, Nico Gröhler, Tim Tramnitz, Joshua Dürksen a Sebastian Freymuth.

Třináct pilotů zní jako hodně, ale ve skutečnosti to zase tolik talentů není. Dokazuje to skutečnost, že v soutěži ADAC Formule 4, tedy Německé základní formuli, závodili pouze dva němečtí „budoucí hrdinové“. A pokud jde o otázku, kteří němečtí jezdci by se mohli v budoucnu dostat do Formule 1, pak je nakonec množství méně důležité, než talent.

V džungli mladých talentů v současné době také závodí dvacetiletý bratranec Micka Schumachera David Schumacher, syn Ralfa Schumachera. V loňském roce měl ve Formuli 3 těžký rok, skončil bez bodu na osmadvacátém místě. Navíc musel vyměnit tým během sezóny. Ale jeho bratranec Mick, který je jen o jeden a půl roku starší, potřeboval vždy rok, než si zvykl na nový monopost a novou sérii. Po druhé sezóně Formule 3 v roce 2021 budeme výkon Davida Schumachera moci hodnotit podstatně lépe.

V Německu roste další velmi kvalitní ženská závodnice, dvacetiletá Sophia Flörschová. Ani ona v roce 2020 neměla ve Formuli 3 nijak zvlášť výjimečný rok: 0 bodů, 29. místo. Ale zároveň udělala velký dojem svým debutem při vytrvalostních závodech.

Flörschová je bezesporu jednou z nejtalentovanějších žen v oblasti mládeže. Čas ukáže, zda to bude dost na Formuli 1. Budoucnost ve vytrvalostních závodech má pro letošní rok zajištěnou. Během testovacích jízd o ni usilovaly hned dva týmy.

Pokud to půjde podle jejich předchozího výkonu, měli by mít do F1 dobře nakročeno další dva mladí němečtí piloti, dvacetiletý David Beckmann a o rok starší Lirim Zendeli. Beckmann léta soupeřil s Mickem Schumacherem v motokárách. V roce 2020 byl nejlepším německým jezdcem Formule 3, obsadil šestou pozici a vyhrál dva závody. David Beckmann jezdí v různých sériích Formule 3 od roku 2016.

Zendeli, jehož rodina pochází z Albánie a Makedonie, byl ve Formuli 3 osmý a s výhrami je na tom jen nepatrně hůř než Beckmann. Navíc Zandeli a Beckhamm jezdí za stejný tým (Trident). Na rozdíl od Beckmanna má však za sebou Zendeli teprve druhou sezónu. Předtím byl přesvědčivý mimo jiné jako německý šampion Formule 4.

Zendeli je zatím jediným německým jezdcem, který má smlouvu v juniorské sérii. V roce 2021 bude soutěžit ve Formuli 2 pro MP, možná znovu proti Beckmannovi. Pozoruhodnou sezónu měl také teprve šestnáctiletý Tim Tramnitz, čtvrtý v německé Formuli 4.