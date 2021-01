"Perfektní den, skvělý pocit," hodnotí Leclerc první test s Ferrari v roce 2021 + VIDEO

Po 44denním půstu mladý Monačan usedl do vozu SF71H z roku 2018 a kromě nacvičování startů dokázal v úterý ujet přes 100 kol, což si taky dle svých slov pěkně užil.

"Dostat se dnes zpět do auta bylo skvělé, ve skutečnosti to bylo brilantní! Vidět opět mé mechaniky, nasadit si závodní kombinézu, projít si svou zahřívací rutinou, nasadit helmu a konečně naskočit do auta a zmáčknout tlačítko startéru... zvuk motoru Ferrari je vždy magický," popisuje Leclerc.

"Dnešek byl jednoduše perfektní a my jsme zvládli provést veškerou plánovanou práci. Opravdu jsem si to učil. Teď to předám Carlosovi a popřeji mu pro zítřek vše nejlepší," pokračuje pilot Ferrari, jenž letos dostal nového kolegu: Sebastiana Vettela totiž vystřídal Carlos Sainz z McLarenu.

Již v pondělí přitom prohnali Ferrari po okruhu mladíci z akademie týmu: 22letý Giuliano Alesi, syn slavného Jeana, jenž se Scuderií poprvé testoval před 30 lety, tehdy šlo o vůz F1-90. Jeho syn se tímto však s akademií loučil, jelikož po dvou náročných sezónách v F2 odchází za štestím do Japonska. Pak jej v monopostu SF71H vystřídali ještě Marcus Armstrong a Robert Shwartzman.

Po závodních jezdcích Leclercovi a Sainzovi, jenž ve Fioranu krouží dnes a zítra, dostanou koncem týdne šanci také novopečený pilot Haasu Mick Schumacher (čtvrtek a pátek) a Callum Ilott (pátek).

První test Ferrari takto brzy před sezónou je užitečný nejen pro piloty, ale i pro inženýry a mechaniky, aby se dostali opět do akce a prošli si veškeré technické procedury a preventivní opatření proti šíření Covidu-19.



