Ricciardo už další šanci v F1 nedostane, myslí si Schumacher. Zpochybňuje výroky Szafnauera a Alpine

Britský tým sáhl po australském mladíkovi a vyfoukl ho Alpine, z něhož překvapivě odchází i Fernando Alonso. Ricciardo se stále hledá a svými výkony zaostává za očekáváními, podle Schumachera by se příští rok mohl dokonce ocitnout bez místa v F1. Má sice opci i na rok 2023, McLaren mu však již sdělil, že s ním nepočítá.

Alpine sice má vedle Estebana Ocona sedačku volnou, je však otázkou, zda dá možnost Ricciardovi: "Jména se točí kolem každého kokpitu. Mick [Schumacher] taky ještě nepodepsal žádnou smlouvu, mohl by tedy být kandidátem. Rychlým kandidátem, jak jste viděli," komentuje Ralf výkony svého synovce.

"Nico Hülkenberg taky stále čeká ve startovních blocích, s Danielem Ricciardem to je pak otázkou. Osobně si nedokážu představit, že by dostal v F1 ještě jednu příležitost. Ale nevím, po kom by teď Alpine mělo sáhnout," pokračuje Schumacher.

Po odchodu Alonsa zůstane u Alpine díra - kdo ji zaplní? | foto: Alpine F1 Team

Schumacher zpochybňuje argumenty vedení Alpine

Šéf francouzské stáje zkritizoval Piastriho za nedostatek loajality poté, co jej několikrát posadili do svého monopostu. Podle Schumachera však mladý pilot zastupovaný svým krajanem Markem Webberem při svých jednáních s McLarenem nic špatného neudělal.

"Otmara mám rád, je však zklamaný svou vlastní výkonností, tím, že nepředpokládal odchod Alonsa a že nemá žádný záložní plán. To naštve, a nakonec za to nese vinu on sám," poukazuje bývalý pilot Jordanu, Williamsu a Toyoty.

"Oscar nic špatného neudělal. Alpine mu mělo dát najevo, že na něj v budoucnu spoléhají. Ve svém prvním roce (2020) ovládl Formuli 3, stejně tak Formuli 2 (2021), na co by tedy měl čekat? Pokud bych dostal nabídku, udělal bych totéž. McLaren je rozhodně špičkovým týmem a pro něj jde o velmi dobrý krok v kariéře," domnívá se Schumacher.

Alpine mělo dát Piastrimu smlouvu už dávno | foto: FIA

Do prostředí ve Wokingu vedle Lando Norrise dobře zapadne: "Otmar je skvělým šéfem týmu, ale pod Andreasem Seidlem se bude cítit dobře a pečlivě dohlédnou na jeho rozvoj. V Landovi bude mít silného týmového kolegu, od kterého se toho bude moci hodně naučit."

"Můžeme jen doufat, že špatný poražený - Alpine - nebude klukovi do jeho cesty klást žádné překážky. Byl u nich, měli vše ve svých rukou, měli mu jen dát smlouvu," uzavírá Schumacher.