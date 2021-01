Na adresu Schumachera zní slova chvály, ale Tost a Steiner zdvihají varovný prst

Přesně třicet let po debutu svého otce Michaela v premiérové ​​třídě Formule 1 „Schumi junior“ 28. března v Bahrajnu pojede první závodní kilometry za volantem F1. „Je důležité, aby fanoušci i média udržovali tlak a očekávání na rozumné či nízké úrovni. Jinak se jméno Schumacher může rychle stát pro Micka těžkou přítěží,“ myslí si Franz Tost.

Mick Schumacher v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Rakušan Franz Tost již pracoval s mnoha mladými řidiči a na první pohled prý pozná dokonalý talent: „Jezdec musí mít v první řadě vášeň pro automobilový sport. Musí být disciplinovaný a také inovativní. Každý z nich by si měl položit následující otázky: Co mohu udělat lépe? Jak mohu být lepší než ostatní? Michael Schumacher byl takový, Sebastian Vettel také. A tento přístup vidím i u Micka Schumachera.“ Mladý Mick Schumacher se podle něj zlepšuje krok za krokem.

Mick Schumacher v rámci sezónních testů v Bahrajnu | foto: Pirelli

„Mladý Schumacher byl vždy považován za někoho, kdo se neustále vyvíjí, učí se a ptá se, postupně se bude zlepšovat a tím se dostávat na vyšší a vyšší úroveň,“ myslí si také šéf týmu Haas Günther Steiner, který též nechce hned od začátku přeceňovat výsledky a očekávání.

„Nemysleme si, že Mick Schumacher usedne za volant a svět Formule 1 se změní! Jsem si jistý, že také dojde na chyby a neúspěchy,“ tvrdí Steiner a upřesňuje: „Ale to je součást vývoje. Rok 2021 bude pro nás přechodovým rokem, abychom pak mohli správně zaútočit v roce 2022 s využitím nových pravidel. Pak bude za volantem sedět podstatně zkušenější Mick Schumacher. Z toho bude mít prospěch celý tým Haas. Pilot je vždy klíčem k úspěchu, protože je to on, kdo dává inženýrům správný podnět, aby bylo auto rychlejší a rychlejší. Úspěšní piloti jsou vždy s týmem sehraní. To je prostě propracovaný systém, protože po chvíli si budete moci nechat postavit auto podle svého vkusu. Toto je velká část umění, které ale málokdo zvládl.“