Britští sázkaři prozradili, co je potřeba při sázení na F1 sledovat

Už nebudeme vídat Racing Point, protože růžový tým ponese jméno Aston Martin. V něm bude závodit nově Sebastian Vettel, který nahradí Sergia Peréze, jenž nakonec získal sedačku v Red Bullu. Ferrari prázdné místo po Vettelovi zaplnilo Carlosem Sainzem z McLarenu, kde ho naopak nahradil Daniel Ricciardo. Právě Australana střídá v Renaultu zmíněný Alonso a Renault ponese nově název Alpine.

Kolik lidí reálně sází na F1? Podle britské sázkové kanceláře bet-at-home.com, specializující se na takzvané asijské sázky, jsou jich desítky miliónů!

Před startem nového ročníku se zmíněná britská sázková kancelář pokusila určit jezdce, který nasbírá během sezony nejvíce bodů a stane se mistrem světa. Poslední roky je to sázka na jistotu, protože několik let za sebou ovládl bodování Lewis Hamilton, který ale v tuto chvíli stále nemá podepsanou smlouvu s Mercedesem. Ještě jednodušší je určit vítěze Pohárů konstruktérů, kde také kraluje v posledních letech neohroženě Mercedes a nikdo jej zatím nijak vážně neohrožoval.

Red Bull | foto: Red Bull Racing

Přesuňme se už ale k závodnímu víkendu. Zdaleka se už nesází jen na vítěze. Při kvalifikaci si můžeme vsadit na celkového vítěze nebo postačí určit pouze toho, kdo postoupí do další fáze kvalifikace skládající se ze tří částí. Pokud nechceme být tak přesní a spokojíme se s nižším kurzem, můžeme sázet na rozmezí, ve kterém se jezdec umístí.

V den závodu je pak nabídka ještě pestřejší. Znovu se nabízí běžné příležitosti jako tip na celkové umístění, vítěze závodu. Také se objevuje určení rozmezí, ve kterém se závodník umístí. Existují také tipy na to, kdo bude lepší z týmové dvojice. To ale není stále vše. Lze si vsadit na to, kolik kol bude jezdec ve vedení, kolik pit stopů bude potřeba během závodu. S tím také souvisí sázka na nejrychlejší pit stop, ve kterém také často kraluje Mercedes. Běžná sázka je také na nejrychlejší kolo závodu.

Kurzy pak rostou ruku v ruce s tím, jaká je pravděpodobnost, že určitá možnost nastane. Můžeme si tak zahrát na meteorologa a určit, zdali bude pršet. Mnohem zajímavější je ale určit jezdce, který jako první odstoupí ze závodu kvůli nějaké vadě nebo havárii. S tím se také pojí sázka na to, v jakém kole vyjede safety car, nebo zda-li vůbec v závodě vyjede.



Možností je opravdu hodně. Drtivá většina fanoušků ale stejně vždy dá přednost běžné sázce na vítěze závodu nebo celé sezony. Britská média pak radí sázkařům, že je výhodné prostudovat konkrétní závodní dráhu, protože monoposty jednotlivých stájí často dominují v určitých pasážích. Některým vyhovují dlouhé rovné úseky, jako třeba Mercedesu, jiným technické části s rychlými či pomalými zatáčkami. Také je dobré znát klimatické podmínky v době závodu či kvalifikace. Některé týmy se více či méně potýkají s fungováním pneumatik při konkrétních teplotních podmínkách.

Max Verstappen v závodě v Silverstone | foto: Pirelli

I když se to zdá jednoduché, tak velkou roli také hraje pozice na startu. Většinou ten, kdo odstartuje první, tak se umístí i na konci závodu velmi dobře, ale nemusí tomu tak být vždy. Pozice na startu může také zvýšit riziko střetu, protože pokud jezdec startuje v polovině startovacího roštu, tak je před ním i za ním hodně vozů, se kterými se může dostat do kontaktu.



Britský tisk se také zmiňuje, že je dobré sledovat jednotlivá kola jezdců, ve kterém kole si nechali měnit pneumatiky a jaké, jakou jedou strategii. Tyto znalosti mohou zkušeným sázkařům napovědět, jak je pilot v dané fázi závodu rychlý a zdali se může v pořadí posunout kupředu nebo naopak lze čekat propad dozadu. A v samém závěru doporučují, že nestačí sledovat jen vývoj závodu, pro úspěch je důležité sledovat i kvalifikaci a volné tréninky, neboť v konkrétní části jejich průběhu piloti často testují své monoposty v režimu pro závod či naopak pro kvalifikaci.