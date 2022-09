Budou se rozdělovat body již v trénincích? Domenicali chce radikálně změnit Formuli 1

Kromě bodování tréninků se nebrání ani otáčení startovních roštů, kdy by do závodů ti nejrychlejší z kvalifikace šli z posledních míst. Hovoří se také o změně penalizací za využití nadlimitních části komponent pohonných jednotek.

"Za ta léta se F1 mnohokrát měnil způsob kvalifikace. Máme potřeba, kterou nemůžeme odkládat - poskytnout ještě větší show. Chtěl bych, aby se pořád bojovalo o něco, co souvisí s titulem," uvádí Domenicali.

"Budeme to řešit na příštím zasedání Komise F1. Fanoušci, organizátoři - všichni to chtějí. Sprinterský byl pouze prvním příkladem toho, co by mohlo být vylepšeno," poukazuje současný šéf F1 na konkrétní změnu, která je podle něj vnímána pozitivně.

Stefano Domenicali hýří nápady | foto: FIA

Podle něj by F1 pomohlo, kdyby se rozděloval body již v pátek: "Během normálního víkendu skládajícího se z 1. a z 2. volného tréninku v pátek by se v každém z nich měly rozdělovat body, zajíždět kvalifikační kola či kvalifikaci na odlišný a kratší sobotní závod místo třetího tréninku, možná i s otočením startovního roštu," navrhuje Ital.

Týmy se však již dříve vyslovily proti obracení roštu po kratších sobotních závodech. Podle Domenicaliho je však nyní na to ten správný čas, jelikož v Belgii a Itálii se spousta předních vozů propadla po penalizacích dozadu, což vedlo k osvěžení závodů.

"Dáváme na stůl návrhy. Mnoho lidí říká ne, ale při některých příležitostech jsme mohli pozorovat krásu zpřeházeného roštu v závodech, viděli jsme více předjíždění. Máme povinnost to zkusit," tvrdí neoblomně šéf Formule 1.

Kromě toho se řeší také změna motorových penalizací. Místo odsunu zpět na startovním roštu po nasazení nadlimitních komponent pohonných jednotek, kdy spousta lidí nevím, jak bude rošt vypadat a pro mnohé je pak jeho podoba nepochopitelná, protože logicky neodpovídá předvedeným výkonům, se uvažuje o zavedení trestů během závodu, např. v podobě průjezdu boxovou uličkou či "stop & go" penalizace.