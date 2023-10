Rozstřel pro sprint: Blýskl se McLaren, jako první večer odstartuje Piastri

V Kataru bylo rušno. Kvůli potížím s pneumatikami došlo z bezpečnostních důvodů i ke změně trati. Limity v zatáčce číslo 12 a 13 jsou nyní jiné a jsou tam i nové obrubníky. Aby si jezdci zvykli, bylo povoleno dalších 10 minut na trati. Všichni to využili a na trať se vydali hned za Magnussenem, který jel jako první. Nerychlejší čas zajel Max Verstappen a měl hodnotu 1:27,085 min. Na druhého Zhoua měl náskok půl sekundy, i když z těchto časů toho zatím moc "nevyčteme."

Od 15:20 našeho času potom už čeká jezdce rozstřel pro sprint. Čeká je 12 minut SQ1, 10 minut SQ2 a 8 minut SQ3. V Kataru je 35°C (trať má o sedm stupňů více), vlhkost vzduchu se vyšplhala na 38 %, vítr vane rychlostí 25,6 km/h.

SQ1

Jako první se na trať vydali jezdci Ferrari, oba na střední sadě pneumatik. Následoval je Pérez, Norris a Stroll. Co se pneumatik týče, mohou týmy využít dostupné směsi, nicméně pro první a druhou část je povinné použít novou sadu středních pneumatik, ve třetí části je musejí obout také, nicméně už nemusí být nové. Nejrychlejší čas zajíždí Russell, ale brzy jej překonává s časem 1:25,510 Max Verstappen. Ten už dnes může získat svůj třetí titul. Zbývají tři minuty a na druhém a třetím místě se usadily McLareny. Hamilton a Zhou: těmto dvěma byly poslední časy smazány kvůli limitům trati v zatáčce 13. Hamilton je tak 11 a Zhou bez měřeného času. Dalším, na koho si komisaři posvítili je Leclerc, také smazaný čas a je tak patnáctý, tedy v ohrožení. Dokáže se zlepšit? Zbývají dvě minuty a v páté zatáčce některé jezdce trápí silný vítr. Na první místo jde Russell! Čas 1:25,413 min.

Kromě limitů komisaři řeší ještě maximální delta čas u sedmi závodníků (podobně tomu bylo i včera v kvalifikaci)

Nepostupující z první části: Stroll, Albon, Cunoda, Magnussen, Sargeant.

SQ2

Druhá část začíná, Russell jede jako první před Hamiltonem and Sainzem. Pérez jde do čela, Hamiltonův čas opět vymazán a po třech minutách se na prvních místěch usadily McLareny a Red Bully v pořadí Norris, Verstappen, Piastri, Pérez. Norris zajel čas 1:24,947 min. Další Hamiltonův čas vymazán a brit je v potížích na desátém místě. Podaří se mu to otočit? Nepodařilo! Hamilton končí, zatímco jeho týmový kolega Russell poskočil na druhé místo.

Nepostupující z druhé části: Gasly, Hamilton, Bottas, Lawson, Zhou.

SQ3

A zbývá poslední část. Komu se povede nejlépe? Nejrychlejší Verstappenův čas je také vymazán a do čela tak jde Sainz za ním Leclerc. Ale šlápli na to u McLarenu a Norris jde do čela s časem 1:24,536 min, 0,039 sek před svým týmovým kolegou. Zbývají dvě minuty a další smazaný čas, Leclerc, ale také Pérez. Verstappen jde "až" na třetí místo. Piastri se zlepšuje! A jde do čela s náskokem 0.082 sek.

GP Kataru (Losail International Circuit) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:24.454 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:24.536 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:24.646 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24.841 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:25.155 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:25.247 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:25.320 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:25.382 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:25.344 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:25.510 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:25.829 12. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:26.424 13. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:26.449 14. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:26.584 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:26.669 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:26.849 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:26.862 18. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:26.926 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:27.438 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 2:05.741

