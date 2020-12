Zahraniční média: "Gaslyho čeká zlomová sezóna"

Pierre Gasly si prošel juniorským programem Red Bullu pro mladé talentované jezdce (ze kterého vzešla jména jako Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen) a v loňské sezóně konečně usedl za volant Red Bullu. V dvanácti závodech se mu nepovedlo vybojovat jediné pódium, zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen jich vybojoval pět, dokonce dvě vítězství. Ve třináctém závodě proto řídil „druhý“ Red Bull Alex Albon, jenž si taktéž prošel zmíněným programem a došlo tak jen k prohození s dceřinou stájí, kterou bylo Toro Rosso (nyní Alpha Tauri). Red Bull sesterskou stáj využívá také k tomu, aby jeho junioři ukázali, co umí.

Pierre Gasly a Max Verstappen v Monaku | foto: Red Bull Content Pool





Pierre Gasly se ale áčkovému týmu hned dvakrát "pomstil“. Poprvé již v roce 2019, kdy i s pomalejším vozem vybojoval druhé místo ve Velké ceně Brazílie (Albon se na pódium nedostal) a podruhé v letošní sezóně, kdy vyhrál Velkou cenu Belgie. Nejednalo se tedy o předčasné rozhodnutí, když Gasly jen lehce zaostává za Albonem, a to ačkoli jezdi ve výrazně pomalejším monopostu? Red Bull k Verstappenovi totiž nutně potřebuje stejně dobrého pilota, aby se mohl pokusit konkurovat Mercedesu v Poháru konstruktérů.

Pierre Gasly se svou trofejí za druhé místo v závodě v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly se nyní nachází v nezáviděníhodné situaci. Na jednu stranu je nesporné, že je dobrým jezdcem, a tak by mohl přestoupit do lepšího týmu typu Renault či McLaren, zkrátka střed pole. Na druhou stranu je teoreticky možné, že se Gasly dostane na místo Péreze, že dostane opět příležitost postoupit do Red Bullu, který má v současnosti druhý nejlepší vůz ve startovním poli hned za Mercedesy.

Nikdo ale Gaslymu nemůže zaručit, že se opět vrátí do Red Bullu. Je mu teprve 24 let, takže před sebou má potenciálně ještě hodně let, kdy může jezdit skvěle, avšak je jasné, že by nikdo nechtěl být zaseknut dlouhou dobu v týmu, který má slabý vůz. Gasly se tak musí rozhodnout, zda Red Bull opustí nebo zda zůstane. Určitým „vodítkem“ by pro něj mohl být životní příběh Carlose Sainze juniora, jenž odešel od Red Bullu a začal jezdit za McLaren, odkud zamířil do Ferrari. Gasly by dle názoru motoristických expertů z BBC neměl čekat na další příležitost, protože je pravděpodobné, že Pérez bude s Red Bullem zajíždět dobré výsledky. Gasly by se mohl zkusit prosadit v nějakém týmu ze středu pole, jako to udělal Sainz, čímž by si mohl vysloužit pozornost nejlepších týmů.

Carlos Sainz v závodě v Singapuru | foto: Red Bull Content Pool

Avšak i kdyby se Gasly rozhodl, že chce změnit tým, tak nyní nemá vlastně variantu, ve které by si polepšil. „Nenapadá nás žádný lepší tým, který by měl volnou sedačku nebo který by sedačku pro Gaslyho mohl uvolnit,“ uvedl francouzský list Le Mond. Ve Formuli 1 je pouze dvacet sedaček, o které je samozřejmě obrovský zájem. Ačkoli by tedy pro Gaslyho bylo nejlepší posunout se ve svém kariérním životě, tak mu pravděpodobně nezbyde nic jiného, než setrvat v Alpha Tauri a jezdit tak dobře, jak jen to půjde. Ovšem podle motoristického zpravodajství německé sportovní agentury DPA je nutné, jakmile se v nějakém lepším týmu uvolní místo, pak po něm skočit a přesvědčit. Ale nebude to jednoduché, protože ve Formuli 2 jsou nové a nadějné talenty.

Pokud by Pierre Gasly chtěl zůstat v Alpha Tauri co nejdéle proto, aby jednou opět jezdil v Red Bullu, pak si musí uvědomit, že vedle Maxe Verstappena bude hrát druhé housle. Tým se bude soustředit primárně na holandského jezdce, což díky týmové režii může Gaslyho připravit o cenná pódiová umístění. Gasly sice podle BBC není typ pilota, který by byl někdy mistrem světa, avšak na pódiové dojezdy rozhodně má. O tom nás přesvědčuje i v kokpitu Alpha Tauri.

Příští sezóna bude pro Francouze opravdu náročná a možná i rozhodující, co se rozhodovacího procesu týče. Gaslymu bude pětadvacet let, a tak před sebou může mít nějakých deset let závodění na nejvyšší úrovni. Zároveň však není tak mladý a perspektivní, jako kluci z Formule 2. Gaslymu, který patří ke kvalitnějším jezdcům ve startovním poli, tak regulérně hrozí, že se nikdy neprosadí tak, jak by se na jezdce jeho kvalit slušelo. Výsledky a rozhodnutí učiněné v příští sezóně tak hodně napoví, zda se ještě v budoucnu ve Formuli 1 více prosadí nebo se bude ubírat cestou jiného pilota programu Daniila Kvjata. Pokud by měl ale skvělou sezónu 2021 a naopak Pérez by nejezdil optimálně, je možná slušná šance, že by Red Bull po Pierru Gaslym opět sáhnul...