Mizérie AlphaTauri se prohlubuje. Tým prozradil, kdy má nastat zlom

AlphaTauri nezachytila vstup do nové éry. Tým sice chtěl patřit mezi lídry středu pole, ale už od počátku bylo jasné, že tenhle cíl je poměrně dost vzdálený. Celá situace se navíc zhoršuje, protože v několika posledních závodech to AlphaTauri žalostně nejede a na body se stáj dívá z uctivé vzdálenosti. To frustruje Pierre Gaslyho, který po Rakousku prohlásil, že jeho tým nutně musí nasadit vylepšení. Podle Francouze je vůz z Faneze momentálně nejpomalejší ve startovním poli.

Kýžené novinky nasadí AlphaTauri příští víkend, kdy je na programu závod ve Franci. Podle technického ředitele Jodyho Eggintona jde o poměrně velký balík vylepšení, který by týmu měl výrazně pomoci. Na řadu přijdou nové díly v oblasti šasi i aerodynamiky.

Juki Cunoda v kvalifikaci v Ázerbájdžánu | foto: Red Bull Content Pool

„Víme, co potřebujeme vylepšit. Do Francie přivezeme celkem dost novinek, které jsou zaměřeny na šasi i podlahu. Na řadu týmů ztrácíme, avšak pokud vylepšení zafungují, dostaneme vůz, který bude snadněji nastavitelný a ovladatelný. Zkrátka auto, se kterým se nám bude lépe pracovat," popisuje Egginton.

Ten zároveň dodává, že na poskakování se už AlphaTauri nesoustředí. Velký problém mnoha týmů prý ve Faneze vyřešili během závodního víkendu v Imole. „Nejsme mezi těmi, které poskakování výrazně zasáhlo. Hned na počátku sezony jsme se o podlaze naučili pár věcí a tyto poznatky jsme dokázali rychle aplikovat do praxe. V Imole pak přišel výraznější balík vylepšení, který poskakování defacto vyřešil," říká Jody Egginton.