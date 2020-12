"Verstappena bych ve stejném autě už mohl porazit. Mým cílem je titul," hlásá Gasly

Loni si to měl možnost u Red Bullu s Maxem rozdávat, po slabých výkonech v prvních 12 velkých cenách se jej ale tým rozhodl přeřadit do svého béčka (tehdy Toro Rosso) a místo něj dát příležitost Alexanderovi Albonovi, jak to kdysi udělal s Holanďanem a s Daniilem Kvjatem.

Gasly se nenechal odradit a v Brazílii si hned dojel pro své první pódium, v letošní sezóně vedl stáj z Faenzy a podruhé v její historii pro ní vybojoval vítězství v italské Monze. Podle svých slov se toho hodně naučil a jako pilot vyspěl.

"Objektivně řečeno, jsem lepším jezdcem. Jsem konzistentnější a mám více zkušeností. Očekávám, že v roce 2021 to bude ještě lepší. A v následujícím roce se to znovu zlepší," popisuje 24letý rodák z francouzského Rouan.

Pierre Gasly zazářil letos v Monze | foto: Red Bull Content Pool

"Ve Formuli 1 hrají zkušenosti celkem velkou roli. Naučil jsem se, jak lépe pracovat s týmem. Jak toho dostat více z lidí kolem mě. Jak se lépe připravit na závodní víkend. Jak se vyrovnávat s drobnými problémy, které můžete mít během víkendu," rozvádí Gasly.

"Abych byl upřímný, stále existuje spousta oblastí, v nichž se můžu zlepšit. Ale totéž platí pro sedminásobného šampiona. Kdybyste hovořili s Lewisem, tak jsem si jistý tím, že má také oblasti, ve kterých by se chtěl zlepšit. To je náš život: pracujeme na každém detailu, který nám pomůže se zlepšit - dělat něco lépe než ostatní," pokračuje pilot AlphyTauri.

Trochu jej zamrzelo, že jej Red Bull letos přehlédl, když si vybíral pilota pro příští sezónu k Verstappenovi. Nakonec se rozhodl pro volného Sergia Péreze. Gasly přitom věří, že by tentokrát mohl Maxe porazit, kdyby dostal druhou příležitost.

Gasly si na Verstappena věří, doufá v druho příležitost | foto: Red Bull Content Pool

"Myslím, že bych měl ve stejném voze šanci. Ale je to mnohem složitější. Vím, jaké mám schopnosti. Když mám to správné auto, jako tomu bylo letos, tak dokážu zajíždět fakt dobře. Ukázal jsem to," poohlíží se za letošní sezónou, v níž se dostal do první desítky mezi piloty.

"A například i loni, kdy jsem dosáhl na pódium a dojížděl pravidelně na bodech. Budu v tom pokračovat na plný plyn, abych dostal svou příležitost. Protože mým cílem ve Formuli 1 je stát se mistrem světa. To je to, na čem pracuji," nevzdává se Gasly.