Chystá se změna formátu závodního víkendu. Bude ale zřejmě jen dočasná

Sezona 2021 bude ve Formuli 1 překlenovací. Vývoj vozů je do značné míry zmrazen, což má týmům zajistit úsporu nákladů v době covidové, která se negativně podepsala a stále ještě podepisuje na celosvětové ekonomice. Zároveň by se týmům mělo ulevit před revolučním ročníkem 2022, v němž spatří světlo světa zbrusu nové vozy postavené podle diametrálně odlišných technických pravidel.

To vše znamená, že příští rok budou jednotlivé týmy své vozy velice dobře znát, důvod je jednoduchý - jejich stroje zkrátka vyjdou z letošních modelů. A právě proto FIA sáhla ke změně formátu závodního víkendu. Páteční tréninky by totiž nově měly trvat pouze hodinu namísto klasických devadesáti minut. Sobotní tréninkové jízdy žádná změna nepostihne.

Podle nynějších informací by však mělo jít pouze o dočasné opatření neboť, v roce 2022 by se mělo vše vrátit do starých kolejí. Na oficiální potvrzení si však budeme muset ještě počkat, nicméně snaha ušetřit týmům finanční náklady je naprosto zřejmá.