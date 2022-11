Stane se lídrem týmu? Gasly si Cunodou není jistý

Francouz zamíří pro sezonu 2023 k Alpine, přičemž u AlphaTauri jej nahradí Nyck de Vries. Ten ačkoliv je zkušený, tak ve světě F1 bude nováčkem, v tomhle bude mít Cunoda s dvěma roky praxe výhodu. Dá se tedy čekat, že Juki bude vystaven tlaku. Měl by to být on, kdo se teď stane lídrem AlphaTauri, ale má na to? „Nebyl bych překvapený, kdyby se příští rok zlepšoval. Ví, na čem potřebuje zapracovat. Mám na mysli sebekontrolu," popisuje Gasly.

Jinak si ale Gasly spolupráci s Cunodou pochvaluje. „Je to skvělý člověk se smyslem pro humor, který nemá hranice. Tím vás může někdy překvapit. Na tým ale takhle jeho povahová stránka působí dobře. Stejně tak vám vždy řekne to, co si myslí. Nikomu nemaže med kolem pusy, toho si na něm velmi vážím."

O tom, jestli Cunoda dokáže vést tým Galsy nicméně pochybuje, byť to neřekl na plnou pusu. „Čas ukáže, uvidíme, jak se všechno vyvine," pronesl doslova. Pravda je, že Cunodův kariérní postup byl celkem rychlý, v nižších formulových sériích se Japonec příliš nezdržel. Právě tyhle zkušenosti a vyježděnost mu možná chybí. Tak či tak by příští rok měl ukázat progres, jinak ve Formuli 1 pravděpodobně skončí.