de Vries bude stálým členem startovního pole v sezóně 2023

Krajan Maxe Verstappena je vlastně na vstup do F1 tak trochu "starý", vždyť je mu o deset let více, než když pilot Red Bullu do královny motorsportu naskočil. O jeho kvalitách však nemůže být pochyb, stal se šampiónem série Formule 2 a v letech 2020-2021 dobyl tituly Formule E. Pro úplnost, má na svém kontě i dva tituly mistra světa v motokárách (2010 a 2011). Před měsícem zaskočil za zdravotně indisponovaného Alexe Albona u Williamsu a rázem dobyl nejlepšího výsledku této stáje v letošním roce. Není divu, že se o něj záhy začaly zajímat i další týmy.

Nyní je rozhodnuto. De Vries se stává součástí rošády klenoucí se přes tři stáje, na jejímž počátku byl překvapivý odchod Fernanda Alonsa od Alpine. Tam zamíří Pierre Gasly a jeho místo zaujme právě holandský pilot. "Jsem nesmírně šťastný, že se pro rok 2023 připojím ke Scuderia AlphaTauri. Chtěl bych poděkovat Red Bullu i svému novému týmu, že mu umožnili jezdit F1. Po Formuli 2 jsem se vydal trochu jinou cestou na poli motoristického sportu, ale F1 vždy byla mým snem a jsem vděčný, že si ho mohu splnit. Letos se mi naskytla šance vyzkoušet si vůz v závodě, myslím, že mě to posadilo na velmi dobrou pozici pro nadcházející sezónu a doufám, že jsem se také mohl připravit na všechno, co mě čeká. Většinu dospívání jsem strávil v Itálii na motokárách a vždy jsem se tu cítil jako doma, takže je pro mě skvělé připojit se k italskému týmu. Je z něj cítit rodinná atmosféra, těším se na setkání se všemi v něm a také na to, že hned začnu budovat naše vzájemné vztahy pro nadcházející rok," uvedl na týmovém serveru de Vries.

Šéf AlphaTauri Franz Tost krátce zhodnotil přínos odcházejícího Pierra Gaslyho a pochopitelně nezapomněl na přivítání nováčka, jehož kvality náležitě ocenil: "Scuderia AlphaTauri strávila s Pierrem Gaslym úspěšné období. Nikdy nezapomeneme na jeho fantastické vítězství na Monze a pódiová umístění v Brazílii a Ázerbajdžánu. Chci mu poděkovat za veškeré úsilí, které do týmové historie v uplynulých letech přinesl a do budoucna mu přeji vše nejlepší.

Pierre Gasly v závodě na Monze | foto: Red Bull Content Pool

Nyní jsme potěšeni, že můžeme otevřít novou kapitolu s Nckem, jehož ve Scuderii AlphaTauri srdečně vítám. Je to zkušený pilot, získal titul ve všech kategoriích, v nichž závodil, v mnoha nižších závodech a šampionátech. Jeho posledním velkým úspěchem byl vyhraný šampionát Formule E, což je jasným důkaz o jeho konkurenceschopnosti a práva na příležitost v F1. Těším se, až se posadí do našeho vozu a věřím, že s ním a Jukim budeme mít pro sezónu 2023 velmi silnou jezdeckou sestavu," odhaluje své vize Tost.

Objevily se ale také první skeptické hlasy, že navzdory posledním nepříliš přesvědčivým výsledkům Gaslyho může jeho odchod znamenat pro AlphaTauri větší ztrátu, než se na první pohled zdá. Cunoda svůj potenciál nenaplnil a jeho přítomnost je často vysvětlována jako úlitba japonským zájmům, u de Vriese je otázkou, zda se nejedná pouze o "nové dobře metoucí koště" z českého přísloví. Chytřejší budeme po prvních závodech ročníku 2023.