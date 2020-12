Giovinazzi prozradil, co okoukal od Räikkönena. S pokrokem je spokojen

Zdálo se, že Ital Antonio Giovinazzi po letošní sezoně ve Formuli 1 skončí. Podle předpokladů měl sedmadvacetiletý pilot uvolnit své místo jiným členům z jezdecké akademie Ferrari, nejvíce se spekulovalo o Callumu Ilottovi a Micku Schumacherovi, jenže Schumacher podepsal s Haasem a Ilott svou šanci ve Formuli 1 zatím nedostane.

Pravdou je, že Giovinazzi udělal letos pokrok - s nekonkurenceschopným vozem dokázal zdatně sekundovat Kimi Räikkönenovi, což se mu loni úplně nedařilo. Bodový poměr mezi oběma piloty je letos vyrovnaný 4:4, právě to je podle Itala jedna z věcí, která mu pomohla zachránit sedačku.

„Myslím, že letos jsem se dost zlepšil. Cítím se o dost lépe v autě i při práci s týmem, což se dle mě projevilo na výkonech. Je to přirozený vývoj, když jsem tu byl první rok, tak pro mě bylo vše nové, musíte si zvykat.... Teď je to přirozenější, myslím, že to vám potvrdí každý závodník," přemýšlí Giovinazzi.

Antonio Giovinazzi v závodě v Bahrajnu | foto: Alfa Romeo Racing

Oproti sezoně 2019 potřeboval Antonio zapracovat zejména na závodním tempu, právě v něm ve srovnání s Räikkönenem zaostával, čehož si byl dobře vědom a podle vlastních slov se mu to podařilo.

„Loni se mi v závodech moc nedařilo, spoustu pozic jsem ztratil také během prvních kol. Letos se mi podařilo učinit pokrok, se kterým jsem v tomto směru spokojený, ale pořád je toho přede mnou hodně. V oblasti závodů mi hodně pomohlo sledování Kimiho, podle mě je pořád jedním z nejlepších na roštu," uzavírá Giovinazzi.