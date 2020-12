PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Ten čas bych nevylepšil," vysvětluje Leclerc

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Nebyla to má nejlepší kvalifikace, ale jsem šťastný, že to stačilo. Co se strategie týče, jsme v dobré pozici a pro tým je dobré, že vidíme George na druhém místě a máme první řadu. Věděl jsem, že to mezi námi bude těsné a že nebude místo pro jakoukoliv chybičku, protože by jí okamžitě využil.

George Russell, 2. místo

Bylo to neuvěřitelně intenzivní. Hodně jsem se toho musel učit a učím. Měl jsem zvláštní pocit. Učil jsem se vše, zvykal jsem si na sedačku, pro začátek. has been incredibly intense. Je to úplně jiná jízda, abych pravdu řekl. Musel jsem zapomenout, co jsem se naučil u Williamsu a učím se řídit toto rychlé auto. Zkusil jsem spoustu věcí a ve třetím tréninku to moc nevyšlo. V tu chvíli bych byl rád za postup do první desítky. Jsem moc spokojen. V posledních kole se to povedlo a je mi samozřejmě líto, že jsem pole position nezískal jen tak těsným rozdílem. Ale kdybyste mi to řekli minulý týden, že budu v kvalifikaci druhý, nevěřil bych.

Valtteri v kvalifikacích dost tlačil na Lewise a myslím, že je mezi nimi jen desetina a to víme, jak dobrý Lewis je. Být hned za Valtterim s pouhými dvěma dny na přípravu. Jsem spokojen. Uvidíme, co zítra zvládneme. Před sebou jsem během Q3 neměl nikoho a to jsem dlouho nezažil. Bude to zítra náročné. Kvalifikace je moje silná stránka, zítra to bude chtít větší kontrolu a vyladění a s tím zatím nemám zkušenost. Ale dám do toho vše. Ztrácel jsem hlavně v první zatáčce.

We'd like to say we're surprised with that performance from @GeorgeRussell63, but we're absolutely not 😊



Superb effort mate 👏 https://t.co/nLQ1ZF8mYS

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 5, 2020

Toto Wolff, šéf týmu

Máme první řadu v tak těsné kvalifikaci a to je fantastický výsledek. Okruh je krátký a kola pod minutu, bylo tedy jasné, že to bude těsné. Jsem za ten výsledek moc rád. Valtteri zajel dobře a stačilo to na pole position. George se rychle rozkoukal a jsem moc rád, že to zvládl takovýmto způsobem. Pro něj to byly náročné podmínky. Je skvělé ho vidět tak vysoko. Jsme v dobré pozici a startujeme ze střední sady, což je podle nás nejlepší pneu pro závod. Bude to výzva a krok do neznáma. Pojede se hodně kol a těším se, co se bude dít.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Blízko, ale ne dostatečně blízko. Můžeme být spokojeni, i když vždy chcete víc. Být ale třetí na tomto okruhu je hodně dobré. Bylo to dost těsné a je škoda, že se to o takový kousek nepovedlo. Na tak krátkém kole bylo jasné, že to bude o chlup, ale myslím, že jsem to kolo zajel na maximum. Oba Mercedesy budou zítra zajisté rychlí. George je dobrý jezdec a musíme se tedy postarat o obě auta a pokusit se vyhrát. Startujeme z odlišných pneumatik a bude zajímavé sledovat, jak se to vyvine. Důležitý bude start. Jak jsem již řekl dříve, nemáme co ztratit, takže si to chceme užít a uvidíme, jak to půjde. Těším se.

Alexander Albon, 12. místo

Jsem překvapen, protože po tréninku jsem byl s autem spokojen. Měl jsem pocit, že z toho bude dobrý výsledek, takže je dvanácté místo frustrující a musíme pochopit, kde se to pokazilo. Rozhodli jsme se jen na střední sadě a ušetřit měkkou a auto se začalo chovat jinak a možná to nám uškodilo. Zítra je o co hrát a víme, že se tu dá předjíždět a navíc jedeme s větším přítlakem než ostatní, takže snad zvládneme i lépe pneumatiky. Závodní rychlost vypadala dobře a můžeme si zvolit pneumatiky, takže dnes budeme studovat strategie a uvidíme. Musíme se vyhnout potížím na startu a potom je v plánu probojovat se polem.



Christian Horner, šéf týmu

Věděli jsme, že to bude hodně těsné a mysleli jsme, že Max dostal z auta maximum. Takže ztratit pole position stejným rozdílem jako když Alex nepostoupil do první desítky, je povzbudivé a frustrující zároveň. Pořád je to třetí místo a start ze druhé řady a čisté stopy není špatný. Max také pojede na jiné sadě než Mercedesy a snad nám odlišná strategie poskytne příležitosti. Je frustrující, že Alex nepostoupil jen tak těsně, ale na tak krátké trati stojí sebemenší chyba hodně. Tým se musí podívat, co se stalo a jsem si jistý, že se bude chtít probojovat. Předjíždět se tu dá a tak je cílem dobrý závod s oběma vozy.

ALPHA TAURI

Daniil Kvjat, 6. místo

S dneškem jsem hodně spokojený, protože to byla skvělá jízda, řekl bych asi nejlepší kvalifikace roku. Na začátku to bylo složité se silným provozem. V Q3 jsem vyrazil do čistého, klidného kola, byl to precizní výkon a jsem hrdý na to, jak jsem to dnes zvládl. Pro zítřek máme konkurenceschopnou pozici. Celý víkend jsme silní, pátek byl velmi dobrý a přestože jsem ráno nebyl vozem příliš nadšen, vrátili jsme se zpět k jistotě a kvalifikace podle toho dopadla. Bude důležité zajet dobrý závod, zvládnout provoz na trati a práce s pneumatikami bude zásadní, musíme se vynasnažit. Závodní rychlost vypadá slibně, takže doufám, že se nám všechno podaří přenést do zítřejšího závodu.

Pierre Gasly, 9. místo

Dnešní kvalifikace byla obtížná. V Q1 jsem si poškodil šasi a od té chvíle to byl chaos. Nakonec jsme se dostali až do Q3, ale bylo to hodně obtížné, protože jsem se potýkal s přední částí a vůz byl všude hodně nedotáčivý. Po tom, co jsem předvedl v posledním volném tréninku je konečné deváté místo určitým zklamáním. Celý víkend jsme dostatečně rychlí, ale vzhledem ke škodám na voze si myslím, že by to těžko mohlo být lepší. Celkově máme slušný balíček, trochu se obávám, jestli zítra nedojdou úhony jiné části vozu, protože tato varianta trati je docela agresivní, ale celkově se domnívám, že můžeme odjet kvalitní závod.

Claudio Balestri, šéfinženýr výkonu vozů

V pátek jsme prokázali dobrou úroveň vozů ve všech režimech, proto jsme během posledního tréninku zaměřili naši pozornost na přípravu kvalifikace s použitím jedné sady tvrdých a jedné středně tvrdých pneumatik. Stejně jako u všech ostatních jízd bylo extrémně těžké zvládnout provoz v tak krátkém kole, zejména v Q1, kdy jsme se pokoušeli použít jednu sadu použitých pneumatik, ale nebyli jsme schopni zajet konkurenceschopný čas, proto jsme na konci Q1 nasadili novou sadu na oba vozy, abychom se dostali dál. Pak už to byl jiný příběh, věděli jsme, že to bude obtížné, proto jsme hned na začátku Q2 obuli další dvě nové sady - jak se ukázalo, byla to správná volba, protože jsme opět dokázali projít do Q3 s oběma vozy. Kvalifikaci jsme završili Daniilovým šestým a Pierrovým devátým místem, třebaže Pierre měl poškozený vůz. Teď už se soustředíme na závod a jsme připraveni bojovat s oběma vozy o bodované pozice.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 7. místo

Jsem trošku frustrovaný, protože jsem rozhodně cítil, že auto mohlo dojet v první pětce. Měli jsme dobrý trénink a potom postupovali v kvalifikaci a vypadalo to slibně. Ale moje kolo v Q2 nebylo nejlepší, najel jsem na obrubník v poslední zatáčce a moje poslední dvě kola v Q3 také nebyla z nejlepších. Podíváme se, co se stalo. I přes tu frustraci si myslím, že se můžeme probojovat a získat s oběma vozy body.

Esteban Ocon, 11. místo

Bylo to hodně těsné a jsem trošku zklamaný, vzhledem k výkonům, které jsme tu zatím podávali. Auto bylo dobré, ale občas byl výkon slabší a pár věcí musíme pořádně zanalyzovat a pochopit. Pozitivní je, že si mohu zvolit pneumatiky a to v závodě, kde je strategie náročná. To může být zajímavé. Není to jen o tom kde startujete, ale o tom, kde nakonec dojedete. Zítra do toho tedy dáme vše. Bude to dlouhý závod, takže trošku doufáme v dobrý výsledek.

Alan Permane, sportovní ředitel

Měl bych na rovinu říci, že jsme trošku zklamaní. Včera to vypadalo slušně a měli jsme dobrou přípravu. Doufali jsme, že budou oba vozy výš než na sedmém a jedenáctém místě. Samozřejmě není vše ztraceno a zítra to bude dlouhý závod. Esteban si může zvolit pneumatiky a my uděláme vše pro to, abychom toho využili. Těšíme se, že s oběma auty získáme body.

MCLAREN

Carlos Sainz, 8. místo

Jsem s osmým místem spokojen. Obzvlášť, protože jsem měl po prvním pokusu v Q2 poškozené auto (bargeboard). Ale kromě toho bylo dobré zajet čisté kolo a být schopen bojovat až do konce. Od pátku jsme udělali pokrok a ze závodu se pokusíme dostat maximum.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Po minulém víkendu jsem si byl téměř jistý, že budeme bojovat o Q2. Věděl jsem, že to na kluzké trati s čilým provozem nebude snadné, ale nakonec se nám podařilo dostat do TOP15 a odjet i v Q2 dobré kolo. Musím týmu poděkovat, byli jsme ve správný čas na správném místě, takže to byla opravdu dobrá kvalifikace. Teď už se soustředím na zítřek: závod bude těžký, předjíždění obtížné a modré vlajky hodně lidí zpomalí, takže musíme zvolit správnou strategii. Chceme bojovat o dobrý výsledek.

Kimi Räikkönen, 19. místo

Není to výsledek, který bych očekával, zvlášť když to v posledním tréninku vůbec nevypadalo špatně. Na několika místech jsem s vozem opravdu bojoval a nakonec jsem byl příliš pomalý, než abych dokázal udělat nějaký radikální řez. Zítra to bude výzva, nebude snadné předjíždět, tak se podíváme, co se dá udělat, až závod začne.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byl to večer dvou rozdílných polovin: Antonio zajel opravdu dobré kolo a právem se dostal do Q2, kde dokázal ještě o stupínek postoupit. Je to dobrý výsledek a umožňuje nám bodovat o první desítku už od startu, takže tady můžeme být spokojeni. Kimiho výkon v Q1 ovlivnil náročný trénink. V předchozích jízdách měl ve voze dobrý pocit, ale dnes večer se to nepodařilo aplikovat. Zítra ho čeká náročný úkol, ale na této trati se může stát cokoli. Bude to dlouhé a musíme jet ostře od zhasnutí světel až po cílovou vlajku.

HAAS

Kevin Magnussen, 16. místo

Byli jsme hodně blízko Q2. Myslím, že jsem byl těsně za Red Bullem - je to letos poprvé, co jsme byli tak blízko jednomu z těchto vozů. Oni to dotáhli dále, ale dali jsme do kvalifikace všechny naše síly. Šestnácté pořadí je vlastně nejlepší za pár posledních závodů. Uvidíme, co s tím půjde zítra dělat. Existuje velká šance, že by to mohl být docela bláznivý závod se spoustou modrých vlajek. Pokud bude předjíždění jednoduché, mohlo by se stát hodně věcí. Budeme připraveni jako vždy. Klíčové je, abychom se vyhnuli problémům a nebyli penalizováni za nedodržování modrých vlajek - bude jich hodně, protože kolo je krátké. Někteří piloti asi půjdou na tři zastávky, což by mohlo vyústit ve vzrušující závod.

Pietro Fittipaldi, 20. místo

Byla to moje první kvalifikace v F1, takže jsem se samozřejmě dost těšil. Vždy jsem měl v oblibě tuhle část, kdy je vůz v nejlepším stavu a novými pneumatikami - můžu jet naplno. Tým věděl, že mě zítra čeká na roštu penalizace, tak se domníval, že bude nejlepší strategií pomoci Kevinovi při druhém a třetím výjezdu, abych mu poskytl výhodu na hlavní rovnice - to jsme také udělali. Pak jsem pochopitelně musel zajet i své kolo, byl to trochu boj - ale nakonec to pro tým bylo nejlepší. Mám za sebou svou první kvalifikaci a už teď se těším na závod.

Günther Steiner, šéf týmu

Den začal solidním posledním tréninkem. V kvalifikaci jsme, myslím, poprvé předvedli týmovou práci a vytěžili z ní to nejlepší, co se dalo. Pietro se vzdal možnosti zajet rychlé kolo ve prospěch Kevina, který útočil na Q2 - jen těsně to nevyšlo. Věděli jsme, že Pietro bude pokutován posunem o 15 míst na startu, tak jsme se rozhodli jít do toho, protože tak jako tak odstartuje poslední. Patří mu velký dík za jeho dnešní práci a společně s Kevinem se těšíme na zítřejší závod. Uvidíme, zda nám nabídne nějakou příležitost.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, 17. místo

V posledním kole jsem jel na doraz. Nenechal jsme žádnou rezervu a vypadalo to docela dobře, ale bohužel jsem udělal velkou chybu v poslední zatáčce. Proto jsem zklamaný. Nepodařilo se mi to poskládat dohromady, s poslední zatáčkou jsem se trápil i včera. Závod je zítra, doufám, že dokážeme využít příležitostí, snad se pole moc neroztáhne.

Jack Aitken, 18. místo

Pokaždé, když jsem si sednul do auta, chtěl jsem udělat krok vpřed. To se mi povedlo, takže jsem spokojený, byť je škoda, že poslední kolo mi nevyšlo ideálně. Zítra bude klíčové starat se o pneumatiky. Těším se na tuto výzvu. Bude to zajímavé i z pohledu toho, že kolo je tu velmi krátké.

Dave Robson, šéfinženýr výkonnosti

Věděli jsme, že postup do Q2 bude složitý, ale udělali jsme pro to maximum a nakonec si užili velmi těsnou bitvu. Nicholas odjel velmi dobré kolo, ale udělal chybu v poslední zatáčce, nebýt jí, tak by mu to na Q2 stačilo. Jack odvedl také dobrý a velmi profesionální výkon, navíc po krátké přípravě, kterou měl k dispozici. Tato krátká trať nám může nabídnout mnoho příležitostí, na zítřek se těšíme.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.