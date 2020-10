Šéf Renaultu nepovažuje výsledky Ocona za 'katastrofu,' Alonsův přínos na simulátoru oceňován

Ocon letos doposud nasbíral 36 bodů a mezi piloty mu patří až 12. příčka, zatímco Ricciardo okupuje se 78 body čtvrtou pozici, čímž jej výrazně převyšuje. Je sice pravda, že Esteban musel v poslední GP Eifelu zastavit kvůli poruše hydrauliky, jenže na svého týmového kolegu v závodech i v kvalifikacích pravidelně ztrácí.

"Myslím, že potřebuje dělat to, co začal v předchozích závodech, což se žel neprojevilo z důvodů, které nemá pod svou přímou kontrolou. Stále není zcela jasné, co stalo za problémem se zahříváním brzd v Mugellu. Stále to nevíme," říká 43letý Pařížan..

"Ale na rovinu, Monza byla náročný. Pro Estebana šlo o reset v tom, jakým způsobem všichni spolupracujeme. Hodně jsme diskutovali, spoustu tvrdé práce odvedl [jeho inženýr] Mark Slade, aby je provedl potřebnými kroky. Myslím, že musí být i nadále velmi pragmatický vzhledem ke své situaci, která není katastrofou," hodnotí šéf Renaultu výkony mladého jezdce.

"Upřímně, pokud byste odebrali body, o které přišel kvůli nedostatečné spolehlivosti, byl by těsně za Danielem. Hovoříme však o Danielovi Ricciardovi. A on [Ocon] nikdy neměl tak silného týmového kolegu. Měl dobré týmové kolegy a zejména Pérez je silný, ale Daniel je podle mě ještě silnější," domnívá se Abiteboul.

Fernando Alonso již v továrně pracuje pro Renault | foto: Renault Sport F1

"Musí být velmi pragmatický, stanovovat si reálné cíle, ale také se podívat na svou výkonnost, za kterou by se neměl stydět, a pracovat na svém sebevědomí, také své schopnosti být trpělivý. Mladí jezdci jsou někdy netrpělivý, což vede k drobným chybám. Nedělám si však žádné starosti o to, že by se to nedalo napravit. S podporou týmu kolem něj to spraví," věří Abiteboul.

K ruce má nyní také zkušeného Fernanda Alonsa, jenž od příští sezóny nahradí Ricciarda. "Viděl jsem, jak je nadšený, a samozřejmě mi posílá zprávy, že kdybychom něco potřebovali, tak tam bez problému bude," popisuje Ocon.

"Je to příjemné v okamžicích, kdy jde na simulátor. Máme obecně tři možnosti: já, Daniel a on. Všichni před závody trénujeme na simulátoru, abychom měli dobré výchozí nastavení pro víkend. Mít něco potvrzeno třikrát je, řekněme, lepší než dvakrát. Je to tedy fajn, že v poslední době úzce spolupracuje s týmem. Jsem si jistý tím, že velmi brzy dorazí na závod," dodává Ocon na účet svého budoucího týmového kolegy.