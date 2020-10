"Můžete se smát, kolik chcete!" Sainz ani Ricciardo svých přestupů nelitují

Scuderia zažívá jednu ze svou nejhorších sezón, v současné době ji patří v šampionátu konstruktérů až šesté místo. Propadla se také i McLaren, za nějž Sainz jezdí. Ten ovšem na začátku roku podepsal dvouletou smlouvu s Ferrari, s nímž si v nejbližší době výkonnostně nepolepší, jak naznačují momentální výsledky.

Na jeho adresu se proto objevuje spousta vtípků, ze kterých si však hlavu neláme: "Upřímně, mohou se smát, kolik chtějí. Myslím, že některé z nich jsou celkem legrační. Lidé mají spoustu volného času a přicházejí s těmi hodně legračními nápady. A já se vlastně také směji."

"Když jsou vtipy o mně nebo o pilotech, tak jsem ten první, kdo se zasměje. A vlastně si je užívám. To neznamená, že jsou dobré či špatné, jsou zkrátka legrační. Myslím, že to je jejich účelem, takže to je v pořádku," popisuje s úsměvem španělský jezdec, než po sezóně nahradí v rudém voze Sebastiana Vettela.

Opakuje, že nemá z přestupu do Maranella k Charlesovi Leclercovi žádné obavy, a už si hledá nové bydlení poblíž svého příštího působiště. "Zejména můj tým spíše než já se snaží najít místo. A jak víte, stále se soustředím letos na svou sezónu. Jakmile skončí, budu se soustředit na příští rok a až to bude vhodné, tak se přestěhuji do Itálie."



Z Renaultu k McLarenu zamíří Daniel Ricciardo (vpravo), učiní tak místo návratu Fernanda Alonsa | foto: Renault Sport F1

V podobném duchu se vyjadřuje také jeho nástupce Daniel Ricciardo, jenž do McLarenu přestoupí z Renaultu. Od podpisu jeho nové smlouvy učinil francouzský tým pokroky a nyní se mezi konstruktéry nachází pouhých sedm bodů za stájí z Wokingu.

Australan má však přesto stále radost ze svého rozhodnutí: "Samozřejmě to nemyslím jako žádnou neúctu k Renaultu, ale nelituji toho. Jsem spokojený s naším pokrokem. Absolutně. Pokud to znamená, že Renault bude příští rok dále tlačit na McLaren, pak si myslím, že to bude dobře pro všechny. Takže ne, nelituji toho."

"Ale nejsem ani smutný z pokroku. Chci závodit na čele, a v F1 je samozřejmě každý závod důležitý. Proto čím dříve se k tomu naskytne jakákoliv šance, tím lépe. Mám radost z pokroků, které děláme, a cítím se být jejich součástí, což je pro mě důležité, stejně jako jezdecký růst," vysvětluje Ricciardo.

"Tým mě od ničeho neodstřihl. Věnuji se práci na simulátoru a tomu všemu, takže to je opravdu dobré být s nimi. A vím, že to je i hořkosladké. Obzvlášť pro některé kluky v týmu, kteří vědí, že po tomto roce nebudu moci pokračovat. Ale až do posledního dne do toho budu dávat vše," slibuje 31letý jezdec Renaultu.