Abiteboul byl kvůli pokroku Renaultu z Ricciardova odchodu frustrovaný, Alonso se vrací do továrny

Šéfa Renaultu na počátku sezóny naštvala zpráva o přestupu jeho jezdce Ricciarda k McLarenu, protože věděl, že konkurenceschopnost jeho týmu bude stoupat: "Myslím, že všichni cítili frustraci, i mou frustraci, když to bylo oznámeno. Upřímně jsem cítil, že dojde k pokroku, že tým udělal pokrok a že auto bude lepší!"

"Navíc ve vývoji bylo vlastně mnohem více věcí, se kterými Daniel ještě nejel. Znal jsem čísla, ale problémem je to, že to jsou pouze čísla. A vím, že mu toho v minulosti bylo naslibováno mnoho nejen námi, ale i v jeho předchozím týmu," vysvětluje Abiteboul.

"Daniel je velmi emotivně založený, ale určitě se zlepšil. Získal ohromnou důvěru v tým a v auto, vztah mezi ním a jeho závodním inženýrem je velmi, velmi silný. Všichni vidíme, že se to konečně začíná vyplácet," pokračuje Francouz, který by raději dal přednost jezdecké stabilitě.

Daniel Ricciardo (vpravo) po sezóně u Renaultu skončí, Abiteboul jeho ztráty lituje | foto: Renault Sport F1

"Je pravdou, že když měníte pilota, tak uděláte krok zpět před tím, než ho uděláte dopředu. Viděli jsme to letos, proto bychom rádi v budoucnu zajistili stabilitu. Protože v jednom roce tak trochu investujete do těch následujících. Proto potřebujeme delší stinty s našimi jezdci, chceme-li dosáhnout pokroku," upozorňuje Abiteboul.

Radost tak má z návratu zkušeného Fernanda Alonsa, jenž Ricciarda nahradí. S Renaultem zatím podepsal dvouletý kontrakt s možností prodloužení svého působení. A včera se po dlouhých letech vrátil znovu do továrny týmu.

"Je to neuvěřitelně vzrušující se vrátit do továrny. K Renaultu jsem přišel, když mi bylo 21 let. Znám tady každý kout, každou chodbu, každé dveře... Jde o neuvěřitelně zvláštní den!" popisuje na Twitteru Alonso, který s francouzským týme závodil naposledy v roce 2009.

Za tu dobu se toho v Enstone hodně změnilo | zdroj: Fernando Alonso

Renault, s nímž v letech 2005 a 2006 získal dvakrát titul mistra světa, nyní jedná s Mezinárodní automobilovou federací o možnosti jeho nasazení do testů nováčků v Abú Zabí po letošní sezóně. Týmy sice mohou jezdit s dvěma vozy během dne, do nich však mohou posadit pouze jezdce, který "ve své kariéře neodjel více než dva mistrovské závody, jinak jej musí schválit FIA."

Do prvních tréninků jej Renault nenasadí, podle Abiteboula by byl posezónní test v Abú Zabí tou nejlepší příležitostí pro hladového Alonsa: "Absolutně. Musíme zjistit, zda se to dá zařídit podle testovacích kritérií. Proto o tom hovoříme s FIA."