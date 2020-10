Alonso: Považuji se za komplexního jezdce, ve všech oblastech bych si dal devět bodů

Fernando Alonso se brzy vrátí zpět na scénu. Devětatřicetiletý závodník, který se ve Formuli 1 objevil naposledy během sezony 2018 s McLarenem, usedne příští rok do kokpitu Renaultu. Vrátí se tedy do stáje, se kterou získal své dva mistrovské tituly. Jenže to už je nějaký ten pátek zpátky, zatímco v letech 2005 a 2006 byl Alonso mladíkem, nyní bude patřit k nejstarším součástem jinak velmi mladého startovního pole.

Jeho odhodlání to nicméně nesnižuje - právě naopak. Rodák z Madridu považuje za jednu ze svých největších předností komplexnost, právě tou chce proti řadě výrazně mladších soupeřů zaútočit.

„Dá se říct, že se považuji za velmi komplexního jezdce. Možná bych si dal ve všech oblastech devět bodů z deseti. Možná existuje někdo, kdo má lepší starty, kdo je lepší v kvalifikacích nebo kdo je lepší na mokru, avšak já sám bych se ve všech oblastech zařadil blízko špičce," uvažuje Španěl.

„Jezdil jsem na pneumatikách od různých dodavatelů, s motory osmiválcovými i desetiválcovými a vždy jsem bojoval na čele. Vždycky mi vyhovovaly deštivé podmínky... Během posledních let jsem si navíc vyzkoušel rovněž Dakar či Indy 500, mám proto hodně zkušeností," dodává.

Bude comeback Alonsa do královny motorsportu úspěšný? To se dozvíme už příští rok.