Mercedes až na 2. místě - Red Bull chce převzít projekt Hondy. Klade si však podmínky

Rakouský tým po ztrátě svého motorového partnera zvažuje, jak ho nahradit. Mercedes dodávky pro něj vyloučil a Ferrari není konkurenceschopné. Zbývá Renault, jenž je s ním ochotný opět spolupracovat, i když se před 3 lety nerozcházeli jako zrovna ti nejlepší přátelé.

Red Bull by se chtěl zákaznickému motoru po předchozích zkušenostech vyhnout: "Všichni výrobci motorů mají svůj vlastní tým. To znamená, že si vyvíjejí motor kolem svého šasi. Získali bychom něco, čemu bychom museli my přizpůsobovat své šasi. Naše nápady by byly podružné. Museli bychom akceptovat cizí technická řešení."

"Proto chceme jít do řešení Hondy. Prozkoumáváme nicméně všechny možnosti. Podle pravidel FIA se každý motorář zavázal k dodávkám dalším týmům. Pokud by něco takového bylo možné pro nás, pak by to muselo zapadat do celkové situace - muselo by to být konkurenceschopné. Šťastné nucené manželství by pro nás nebyl problém," naznačuje Marko.

Red Bull by nespolupracoval s každým, chce ten nejlepší dostupný motor - tím je momentálně Mercedes | foto: Red Bull Content Pool

Red Bull k převzetí výroby japonské pohonné jednotky kvůli nákladům ale bude potřebovat, aby FIA od roku 2022 zmrazila vývoj pohonných jednotek. V Milton Keynes má ve svých továrnách dostatek prostoru, Honda má navíc svou evropskou základnu nedaleko ve stejném městě.

"Je to velmi složitá věc. Tak složitá, jak jsou tyto motory. Pokud budou jednání s Hondou pozitivní, tak bychom se přikláněli k převzetí práv k duševnímu vlastnictví a všeho, co je zapotřebí, abychom připravovali a sami si vyráběli motory v Milton Keynes," uvádí Marko.

"To však bude možné pouze tehdy, pokud budou motory zmraženy nejpozději do prvního závodu v roce 2022. Z technického či finančního hlediska bychom si žádný další vývoj nemohli dovolit. To je základní předpoklad," diktuje podmínky odborný poradce Red Bullu.