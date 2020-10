Honda překvapivě končí ve Formuli 1, peníze potřebuje na elektromobily

Po další sezóně, v níž s Red Bullem nedosáhne na titul, se japonská automobilka rozhodla ukončit své neúspěšné působení ve Formuli 1, do níž se v roce 2015 vrátila s McLarenem. Po několika letech frustrace s nekonkurenceschopným agregátem navázala partnerství v roce 2018 s Toro Rosso a o sezónu později i s Red Bullem.

Letos s jejím motorem sice Max Verstappen zvítězil alespoň v Silverstone a Pierre Gasly překvapivě s AlphaTauri také v Monze, to však vedení Hondy nestačí - jeho ambicí bylo vyhrávat tituly.

Ve svém vyjádření japonská automobilka poukazuje na omezené zdroje, jež potřebuje na vývoj elektrických silničních automobilů: "Honda potřebuje soustředit své korporátní zdroje do výzkumu a vývoje v oblastech budoucí pohonné jednotky a energetických technologií včetně vozidel s palivovými články (FCV) a s bateriovými technologiemi (BEV), jež budou tvořit jádro bezuhlíkových technologií."

Vedení v Tokyu už minulý rok zvažovalo, zda prodloužit své působení v F1 po letošní sezóně, nakonec se tak rozhodlo učinit jen o jeden rok. Již tehdy poukazovalo na potřebu velkých investic do zajištění úspěšnosti své pohonné jednotky.

"Začali jsme kalkulovat, kolik to bude stát v rámci budoucích pravidel. Všímáme si, že to je momentálně pro všechny výrobce velmi těžké kvůli přechodu prostředí na elektrifikaci. Sčítáme tedy náklady na vývoj a interně o tom diskutujeme," uvedl tehdy sportovní ředitel Masaši Jamamoto.

"Je pravdou, že největším problémem jsou náklady. Vítězství je prvořadou prioritou. Jakmile se rozhodneme účastnit, tak se zkrátka pokusíme vyhrát," dodal.

Odchod Hondy z F1 je pro motorsport velkou ránou a zejména pro Red Bull, který chtěl přetavit tovární partnerství ve vítězství. S kým nyní naváže spolupráci - s Ferrari, s Mercedesem nebo opět s Renaultem? Nebo se do F1 rozhodne vrátit některý z velkých hráčů?

"On behalf of Honda, I would like to express our gratitude again to both Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri for enabling us to fulfil our ambitions of winning F1 races."



