GP BRITÁNIE: Druhý trénink ovládly McLareny, závěr ukončil déšť

Ještě než došlo k druhému tréninku, FIA zveřejnila seznam hříšníků, kterým napařila za první trénink pokuty: 35 000 € za dvojí nebezpečné vypuštění před soupeře dostal Franco Colapinto, 15 000 eur vyfasoval za obdobný prohřešek Lance Stroll, jenž se dostal do cesty Leclercovi, 20 000 € musí zaplatit Red Bull za Isacka Hadjara, který ohrozil Landa Norrise. Pokladnu FIA tedy za první část GP na Silverstone zaplnilo celkem 70 000 €.

V 17:00 našeho času panovalo nad Silverstone sice mírně podmračené počasí - teplota 17°C, trať 28°C a 70 % vlhkost vzduchu, ale meteorologové předpovídali 60% možnost deště. Prozatím vanul mírný větřík (3,2 km/h) a piloti tak měli možnost vyzkoušet si kvalifikační simulaci. K dispozici měli pneumatiky škály C3-C1, nicméně většina z nich začala na středně tvrdé směsi, pouze trojice Hülkenberg, Bottas a Stroll si nazuli tvrdé.

Sargeantův úvodní čas 1:30,415 byl brán pouze jako záznam do statistik, podstatně zajímavější byly časy konkurence - po sérii pokusů si nejlepší čas zapsal při jediném pokusu Verstappem (1:27,831) a stáhl se zpět do boxů. Byl vlastně jediný, kdo se dostal pod 1:28,0 - zato těsně nad touto hranicí bylo opravdu namačkáno. Žlutá varianta však trvala pouze necelou čtvrthodinu, pak se přešlo na skutečně kvalifikační pokusy. První rychlý čas zaznamenal Alonso (1:27,386), ale poté Verstappen opět provedl své veni, vidi, vici - další výjezd, čas 1:27,233 - a zpět do boxů. Záhy však bylo jasné, že tentokrát dlouho své vedoucí postavení neudrží. Nejdřív se k němu překvapivě přiblížil Bottas, poté se do čela na několik vteřin podíval Hülkenberg, jako první se ponořil pod 1:27,0 - aby začaly úřadovat McLareny. Norris při svém nejrychlejším pokusu brutálně přejel obrubník v Copse Corner a hned zamířil do boxů s požadavkem na kontrolu podlahy.

Lze říci, že asi po pětatřiceti minutách piloti začali zkoušel simulace spíše závodní, navíc se z boxů k pilotům postupně šířilo varování, že nějakých pět až sedm minut před opravdu přijde déšť a rozhodně ne žádná přeháňka. Zesílil vítr (9,3 km/h) a trať také začala chladnout, jak poznamenal Sainz jr. a na zlepšování časů už nebyl prostor. Většinou se tak kamery zaměřovaly na piloty, kteří si brousili monoposty v různých zatáčkách - v Copse Corner měl mimo zmíněného Norrise problém také Russell, v Luftfield se potýkali se smykem Leclerc a Norris, Verstappen a Leclerc neprojeli čistě Becketts Corner a ve Stowe chyboval opět Leclerc a Magnussen, jemuž se tak nepovedlo rychlé kolo na měkké pneu.

Předpověď počasí tentokrát vyšla do puntíku a šest minut před koncem tréninku se rozpršelo - poslední na trati na slicks byl Sainz jr., aby devadesát vteřin před koncem vyrazili na intermediates Pérez, Hülkenberg, Magnussen, Leclerc, Sainz jr.,Hamilton, Russell, Cunoda a Ricciardo a vyzkoušeli si v v sílících provazcích vody kondici okruhu.

McLareny tak dokázaly ovládnout druhý trénink, překvapili Pérez a Hülkenberg (vedle zmíněné dvojice jediní zajeli čas pod 1:27,0), naproti tomu Verstappen působil poněkud mdlým dojmem, jako by vůbec neměl zájem se poprat o nějaký lepší čas. Ale kvalifikace se pojede až zítra, možná jen nechtěl odkrýt všechny karty. A také nelze vyloučit, že se piloti, mezi nimiž je hodně fotbalových fanoušků, těšili na "předčasné finále" probíhajícího evropského šampionátu.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:26,549 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:26,880 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:26,983 4. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:26,990 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:27,150 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,202 7. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27,233 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:27,249 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:27,274 10. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,294 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:27,372 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:27,381 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:27,645 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:27,732 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:27,743 16. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:27,745 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:27,809 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:27,813 19. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:27,916 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:28,122

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ