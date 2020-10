Vedení Daimleru je pro setrvání v F1, chce ale snížit náklady a dopad na životní prostředí

Mercedes vede letošní šampionát F1 a už příští týden v Portugalsku si může zajistit sedmý konstruktérský titul v řadě za sebou. V padoku se občas spekuluje o tom, zda se nestáhne - to však vedení německé automobilky popírá.

"Máme málo důvodů odejít z Formule 1, stejně jako by měl Bayern Mnichov skončit s fotbalem," uvedl ve středu Källenius. Správní rada Daimleru ovšem chce vypracovat plán na neutrální emise ve sportu, což by mělo zahrnovat využívání syntetický paliv a snižování nákladů na závodění.

"Konečný čistý finanční dopad se v příští třech letech sníží. Máme dokonce ještě agresivnější cíl pro snížení nákladů v F1 než zbytek společnosti," zdůrazňuje výkonný ředitel Daimleru. Mercedes v současnosti patří v F1 k největším týmům (v Brackley a v Brixworthu zaměstnává téměř 2000 lidí) s největším rozpočtem, což se ale brzy změní.

Mercedes chce v F1 pokračovat, zůstane u něj i Hamilton? | foto: Mercedes AMG F1 Team

Podle Källenia se Daimler také v Evropě už přiblížil "na dostřel" svým cílům na snížení emisí oxidu uhličitého. Mercedes se podle něj ve třetí čtvrtině letošního roku hodně zvýšily prodeje elektrických vozů a hybridů, tento trend by měl podle něj pokračovat také v posledním kvartále.

Ještě lépe se mu zásluhou Lewise Hamiltona vede v F1, Brit s ním však stále neprodloužil smlouvu. Ta stávající, podle níž si ročně vydělá kolem 40 milionů liber ročně, mu vyprší po letošní sezóně. Šéf závodního týmu Toto Wolff momentálně také vyhodnocuje svou budoucnost.

"Neměli jsme čas si sednout a promluvit. Totéž se týká mé vlastní smlouvy. Chceme pokračovat v partnerství, jež máme. Lewis chce sedět v tom nejrychlejším autě a my chceme to ho nejrychlejšího jezdce. Vypadá to celkem jasně, musíme si jen spolu sednout," snaží se uklidnit Wolff.