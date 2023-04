Trumf Mercedesu Allison znovu na scéně. Popsal, jak chce dostihnout Red Bull

Zejména v Austrálii vypadal Mercedes slušně. Černé šípy využily technických problémů Sergia Péreze a kvalifikovaly se na druhém a třetím místě. Hned za Maxem Verstappenem. Toho navíc jak George Russell, tak i Lewis Hamilton předčili na startu, díky čemuž patřil Mercedesu po prvním kole pomyslný double. Cílem závodu projel Hamilton nakonec jako druhý, George Russell nedokončil kvůli technickému selhání. Mercedes však jde nahoru.

„Samozřejmě nás mrzí, že George nedojel. Po celý víkend byl velmi konkurenceschopný, takže bychom pravděpodobně získali opravdu dobrý týmový výsledek. Na druhou stranu jsme však spokojeni s tím, jakého jsme dosáhli pokroku. Ten byl zřejmě maximální, jakého je tento vůz schopen. Nechci říct, že jsme učinili zásadní průlom, ale posunuli jsme se o slušný kus dopředu," říká James Allison.

Lewis Hamilton na pódiu po závodě v Austrálii | foto: Mercedes AMG F1 Team

Uznávaný technický odborník zároveň nastínil, co Mercedes chystá během nadcházejících závodů. „V aerodynamickém tunelu děláme maximum, abychom našli co nejvíce přítlaku. Konstrukční oddělení pracuje pro změnu na tom, aby přivedli k životu díly, které jsme nedávno objevili díky simulacím. Jsou to například věci související se zavěšením. Díky nim by vůz měl být stabilnější a jezdci by měli být schopni dostat jej na samotnou hranici možností."