PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Jak se cítili aktéři arény F1 na novém okruhu?

RENAULT

Daniel Ricciardo, 8. místo

Dneska jsme ukázali solidní výkon a je škoda, že se nám ho nepodařilo maximalizovat. Ale pořád jsme na slušné pozici, abychom dosáhli v závodě na body. S kvalifikací jsem spokojen, zvláště s Q2, kdy jsem si dobrou jízdou zajistil postup do poslední části. Moje první kolo v Q3 nebylo dobré, trochu mi zaplavala zadní část, bylo tam trochu nečistot, takže jsem si víc věřil na druhý pokus. Bohužel, Esteban se roztočil a žluté vlajky mi nedovolily zajet lepší čas. Když se dívám na výsledky, při volné trati jsem mohl dosáhnout pátého času. O to víc práce nás čeká zítra a myslím, že to bude zajímavý boj o první pětku, a doufám, že to bude zábavné.

Esteban Ocon, 10. místo

Bohužel jsem v Q3 nezvládl auto a nezajel žádný čas. Je to přesně ten případ, když během kvalifikace víc a víc posouváte limit a pak to najednou přeženete. Je to škoda, předvedli jsme dobrou rychlost a mohli jsme se kvalifikovat mnohem lépe. Auto bylo dobré a tým vykonal solidní práci, zvláště v době mezi posledním tréninkem a kvalifikací. Jsme na pozici, z níž jde dojet pro body a zítra máme podmínky k tomu, abychom jich pár shrábli.

Alan Permane, sportovní ředitel

Jsme šťastní, že jsou oba vozy v Q3, zvláště po jistých dopoledních potížích. Nicméně se nemůžeme docela spokojit s dosaženým umístěním. Prokázali jsme, že vůz je o něco výkonnější, mohli jsme atakovat pátou šestou příčku. Osmá a desátá nás příliš netěší, takže uvidíme, co s tím půjde zítra udělat. Když jsem sledoval doprovodné závody, možnosti k předjíždění tu jsou, takže to může být zajímavý závod. Podmínky také vypadají slušně, takže očekáváme další dobrý závod a dvojí bodový přísun týmu.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 13. místo

Třinácté místo je dobrým výsledkem dávající nám určité možnosti, ale zjevně jsem čekal víc. Vůz se choval výborně a cítil jsem, že můžeme myslet hodně vysoko, takže jsem rozčarován, že nejsem na roštu o něco výš, protože jsme byli Q3 hodně blízko. Pokoušíme se tuto hranici zdolat a dříve nebo později se nám to povede. Bude skvělé, když se nám podaří zítra bodovat - předjíždění bude asi náročné, ale pokud chceme dosáhnout co nejlepší výsledek, musíme se o to pokusit.

Antonio Giovinazzi, 17. místo

Jsem hodně nespokojený, že jsem z Q1 nepostoupil, protože dnes jsem měl potenciál být lepší. První kolo bylo velmi dobré, ale ve druhém jsem nebyl schopen si všechno uspořádat. Na téhle trati vás sebemenší chyba stojí hodně, zvláště pak v sekvencích zatáček; když tam uděláte chybu, o všechno v jediném okamžiku přijdete a kolo odepíšete, a právě to se mi stalo. Zítra čekám těžký závod, psychicky těžký, bude asi velké horko a ještě se tu špatně předjíždí. Musíme vynaložit všechno, abychom se v poli posunuli nahoru.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Postoupit do Q2 podruhé v řadě a skončit jen 0,3 vteřiny za TOP10, to je dobrý výsledek a můžeme být potěšeni, že se posouváme kupředu. Byla to nejlepší kvalifikace v této sezóně, za poslední měsíce jsme se hodně zlepšili a odstup na naše konkurenty sice pomalu, ale jistě krůček po krůčku mizí - také tvrdě pracujeme, abychom se posunuli vpřed. Je škoda, že Antonio skončil v Q1, chybělo mu 0,2 vteřiny na 15. místo, ale pole je v této části hodně namačkané, takže se to může stát. Závod bude zajímavý, strategie určitě bude hrát velkou roli - musíme být připraveni reagovat na jakékoli okolnosti, když budou karty správně rozdány, můžeme přivézt nějaké body.

ALPHA TAURI

Daniil Kvjat, 12. místo

Byl to dnes solidní den a v autě jsem se cítil mnohem lépe než v ostatních trénincích. Moji inženýři odvedli skvělou práci a jelo se mi komfortněji než včera, kdy jsem nebyl příliš spokojený, ale dnes jsme udělali hodně velký pokrok. Nicméně jsme ztratili pár desetin, v posledním kole to bylo zjevné, když jsem zkusil projet zatáčku 7 naplno, pokoušel jsem se posbírat desetinky kde se dalo. Startuji z 12. místa a budu bojovat, pro všechny to je nový závod, bude tedy důležité využít všeho, co se naskytne.

Pierre Gasly, 16. místo

Dnešek je zklamáním, protože jinak se všechno dařilo. V trénincích bylo auto dobré, ale v kvalifikaci jsem se trápil s motorem a poztrácel jsem trochu energie, což nás stálo víc než desetinu. A na postup do Q2 nám chybělo kolem půl desetiny. Evidentně není dobré se na takové trati špatně kvalifikovat, opakuji, je to škoda, protože předtím se všechno dařilo. Prostě se nám nepovedlo v kvalifikaci všechno poskládat, udělal jsem malé chyby v tom nejhorším možném okamžiku. Musím najít způsob, jak se vzpamatovat, protože vím, že jsem rychlejší, zítra se proto pokusím znovu vrátit na bodované příčky.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnes to byla nepovedená kvalifikace. V trénincích jsme byli podstatně konkurenceschopnější, ale dnes odpoledne se nám tento výkon nepodařilo zopakovat. Večer toho musíme hodně projít, abychom byli na závod maximálně připraveni. Dnešní výsledek nám udělal čáru přes rozpočet. Přesto cítíme, že máme na to být podstatně rychlejší a uspět s souboji s vozy ve středu pole - to je také náš cíl.

HAAS

Romain Grosjean, 15. místo

Jak už jsem říkal na Silverstone, Q2 je pro nás momentálním krátkodobým cílem v kvalifikaci. To je dnešní pozitivum. V druhé části už to nebylo tak dobré. Při prvním pokusu jsem se nemohl za nikoho zařadit, tak to pro mě bylo obtížné. Nebylo to špatné kolo, ale chyběla mi rychlost. Při druhé jízdě jsem nejspíš hned v první zatáčce chytil nějaký poryv větru - zadní část vozu úplně ustřelila. To už jsem ztrácel čtyři desetiny, takže hned ze začátku to byla konečná. Nemohu říci, jaký bude závod. Včera jsem toho kvůli problémům na mém voze moc nenajel, ale mám za to, že budou problémy s pneumatikami. Alespoň nám se hodně přehřívají, je problém s přilnavostí. Toho se bojím, ale doufám, že se mýlím. Ale je potěšení tu jet - od zatáčky šest do desáté na plný plyn, to je absolutně mega.

Kevin Magnussen, 20. místo

Jsem docela překvapen, že jsem skončil tam, kde jsem. Necítil jsem se nijak špatně, vůz se během víkendu stále zlepšoval. Když jsem jel poslední kolo, myslel jsem, že to je OK, vůbec jsem se necítil špatně. Jeden z Williamsů vyjel z trati na trávu v sedmé zatáčce, bylo tam dost nečistot a prachu. Maličko jsem změnil směr, abych se vyhnul, a ono mě to stálo desetinu nebo tak nějak. Takže jsem nakonec těsně skončil poslední. Je to trochu nemilé překvapení, ale naštěstí se cítím lépe než jak to vypadá. Nebyli jsme tak konkurenceschopní, jak myslíme, takže je těžké mluvit o nějakém očekávání v zítřejším závodě. Jako vždycky uděláme maximum, abychom se v závodě posunuli kupředu.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Po dobrém třetím tréninku jsme doufali v mnohem lepší kvalifikaci. Dobré je, že se aspoň jedno auto dostalo do Q2 - to je momentální maximum, kterého jsme schopni dosáhnout. Oba piloti jsou s auty spokojení, stále se snažíme všechno dělat co nejlíp. Zítra to bude jiný den. Z patnáctého místa je to k bodům daleko, ale když to nezkusíte, ničeho nedosáhnete. V některých případech nás potkalo štěstí - někde, někdy, může to být ještě daleko, ale jednou to přijde.

WILLIAMS

George Russell, 18. místo

Byli jsme opravdu dost rychlí a v autě jsem měl ty správné pocity. Oproti včerejšku jsme změnili nastavení přítlaku, což jsem chtěl už ráno, ale kvůli potížím s brzdovým systémem jsem nedostal šanci. To změnilo naši situaci, absence posledního tréninku nám ztížila pozici. Mrzí mě, že se mi poslední kolo nepovedlo, postup do Q2 by byl dobrým způsobem, jak odměnit tým, rozhodně byla prostřední část na dosah. Děkuji klukům za odvedenou práci po třetím tréninku, protože je čekala skutečně hromada úkolů. Navzdory výsledku si myslím, že jsme dnes odvedli dobrý výkon.

Nicholas Latifi, 19. místo

Po posledním tréninku jsem se cítil dost silný. Pro kvalifikaci jsme udělali pár změn a zaměřili se především na podmínky pro zítřejší závod, abychom měli možnost zabojovat. První pokus byl dobrý, ale postupně jsem cítil zhoršení. Soužila mě značná nedotáčivost, pokusili jsme se ji vykompenzovat a upravovali nastavení spoilerů. Myslím, že tu byly i další problémy, o to víc se těším na zítřejší závod.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Na začátku třetího tréninku se vyskytl u Georgeova vozu problém s brzdami, museli jsme zvládnout komplikovaný přistup k poškozené součástce, což stálo mechaniky hodně práce, abychom stihli auto vůbec připravit pro kvalifikaci. Kvůli tomu jsme nestihli určitá nastavení, která jsme měli v plánu. Naštěstí se nám povedlo některé prověrky přesunout na Nicholase, aktualizovali jeho tréninkový program a nasbírali klíčová data. Byla to skvělá ukázka pružnosti a podtrhuje naši důvěru v tým na trati. Díky tomu mohli oba piloti začít kvalifikaci s optimálním nastavením.

V Q1 jsme se snažili maximalizovat projev na trati. Oba piloti zajeli slibné časy a v každém dalším pokusu se zlepšovali. George v posledním pokusu ztratil v zatáčce 7 pár setin, ale přesto dokázal situaci zvládnout a neovlivnil ho ani fakt, že v poslední zatáčce dostihl Hamiltona. U Nicholase nastaly určité problémy s přípravou pneumatik, takže kvůli určité nedotáčivosti nemohl vylepšit své předchozí maximum.

Kvalifikace byla hodně vyrovnaná a oba vozy měly šanci dostat se za určitých podmínek do Q2. Odpolední výsledek na trati nás trochu rozladil, ale víme, že jsme nebyli daleko a těší nás, že podobné problematické situace nám umožní udělat některá dobrá rozhodnutí. Tým po celý víkend odvádí vynikající práci a i když jsme dnes zůstali trochu vzadu, jsme připraveni zajet dobrý závod.

