KVALIFIKACE GP TOSKÁNSKA: Rozhodly žluté vlajky, Hamilton triumfuje

Slunečno, vzduch vykazoval 29°C, trať byla podstatně teplejší (46°C), vlhkost vzduchu 40 % a poměrně čerstvý, rychlostí 13,3 km/h vanoucí severní vítr, to byly kulisy první kvalifikace mistrovského závodu F1 na okruhu Mugello. Přestože se spekulovalo, zda se někdo nepokusí o průlom a nenasadí středně tvrdé pneu, nakonec se celá kvalifikace odjela na "červené". Piloti byli před kvalifikací upozorněni, že si komisaři budou všímat průjezdu zatáčkou 14, kterou někteří z nich opravdu silně "střihali". Ale třeba výjezd na cílovou rovinku se u většiny startovního pole odehrával také mimo trať, což bylo tolerováno.

Q1 - 18 minut

Jako první vyrazili na trať oba Williamsy - Russell vpředu - a byl to také Brit, kdo stanovil první oficiální kvalifikační čas: 1:18,024. Vzápětí jej překonal kolega Latifi (1:17,924) a poté se už časomíra měnila téměř s každým průjezdem vozů. Očekávaný duel Mercedesů v této části pro sebe stejně jako v trénincích rozhodl Bottas - 1,15,749, zatímco Hamilton zaostal o 0,029 vteřiny. V hloubi pole se značně trápil Gasly, čas 1:17,366 ho eliminoval z postupu do Q2. Ačkoliv se novopečený vítěz snažil, jeho druhý pokus rovněž nebyl dostačující - na rozdíl od Vettela, který ho poprvé porazil (1:17,343), a zbraň našel i podruhé - 1:17,072. Pro jistotu se ještě ptal vysílačkou do boxů, jestli opravdu pojede Q2. Snažily se i oba Williamsy a na chvilku do první poloviny druhé desítky pronikly, ale nakonec spadly zpět - u Russella za to mohlo drobné vyjetí z trati v zatáčce 7.

Do Q2 nepostoupili: Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen

Q2 - 15 minut

Tentokrát si Mercedesy pospíšily a Hamilton s Bottasem vyrazili na okruh jako první. A stejně tak premiérově obhájce titulu převzal od týmového kolegy žezlo - vyšvihl se do vedení časem 1:15,309 (Bottas ovšem ztrácel pouhých 0,013 vteřiny). Verstappen v klidu okupoval třetí pozici (1:15,471), ačkoliv mu na nervy zabrnkal Stroll, kterého mechanici vypustili těsně před něj - také si do radiokomunikace řádně postěžoval. Nadále se trápil Vettel a stále nebyl schopen pokořit hranici 1:17,0 (1:17,066). Druhé pokusy si odpustili piloti Mercedesu a Red Bullu, zato v závěru desítky se strhl tvrdý boj. Vettel sice poprvé zajel čas lepší než 77 vteřin, ale hned o dvě příčky ho připravili shodným časem Räikkönen a Kvjat. Ten měl stejné potíže jako Russell v Q1, na stejném místě také vyzkoušel zónu za okrajem dráhy, ovšem podstatně tvrději. Bratrovražedný souboj u McLarenu rozhodl právě druhými pokusy ve svůj prospěch Sainz, Norrisovi zlepšení vlastního času o 0,031 vteřiny vyneslo jen 11. příčku.

Do Q3 nepostoupili: Norris, Kvjat, Räikkönen, Vettel, Grosjean

Q3 - 12 minut

Stroll, Sainz a Hamilton - tato trojice vyrazila jako první do boje o Top 10, Sainz ještě v průběhu zaváděcího kola předjel Strolla, takže základní čas položil on. V boxech zůstali pouze Pérez a Ocon - zatímco Esteban čekal na závěr Q3, Pérez se rozhodl využít volné trati v polovině vymezeného času a dokázal se přehoupnout přes svého kolegu, snad aby demonstroval, že s jeho apatií to není tak hrozné. Druhé pokusy zahájil Hamilton, ale už v průběhu jeho rychlého kola se rozblikaly v sektoru 1 žluté vlajky. Příčinou byl Ocon, který v zatáčce 3 nezvládl výjezd a roztočil svůj Renault do hodin. Sice nenarazil zádí do bariéry, ale zůstal stát v kritickém místě, proto pořadatelé rozsvítili dvojité žluté vlajky a inkriminovaný úsek zhatil zbylým závodníkům možnost se zlepšit. Druhý pokus tak dojeli pouze Hamilton (1:15,318), který se jako jediný nezlepšil, zatímco Verstappen si svůj předchozí výkon (1:15,546) stejně jako Leclerc (1:17,739) vylepšili. Monačan tak poněkud překvapivě poskočil před oba Racing Pointy.

GP Toskánska (Mugello Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,144 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15.203 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:15,509 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:15,954 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:16,270 6. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:16,311 7. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:16,356 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:16,543 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:17,870 10. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team bez času 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:16,640 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:16,854 13. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:16,854 14. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:16,858 15. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:17,254 16. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:17,125 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:17,220 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:17,232 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:17,320 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:17,348

